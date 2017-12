«Imant, Tu esi brīnums, kas mūs uzlādē un paceļ!» 16.12.2017

10. decembrī Talsu luterāņu baznīcā tika atklāta Luānas Loinertes grāmata «Filadelfija. Imants Mežaraups — dzīvē un mūzikā». Uz tās vāka 2013. gadā Mūžībā aizgājušais komponists, pedagogs un diriģents redzams kopā ar Talsu luterāņu draudzes kori «Amenda», un tās dalībnieki svētdien sniedza koncertu «Pa zvaigžņu ceļu» sava agrākā diriģenta piemiņai.

I. Mežaraups bija kora «Amenda» diriģents no 2003. līdz 2011. gadam. «Tavi skaņdarbi nebija vienkārši, bet arī ne mākslīgi sarežģīti. Tu, Imant, mums biji katram savs — ar savu inteliģenci, uzmanību, vienkāršību, pazemību. Tu biji lielisks sarunu biedrs,» Imantam veltītus vārdus sacīja kora «Amenda» dibinātāja un ilggadējā diriģente Benita Paegle. Vislielāko paldies esot pelnījusi grāmatas autore Luāna Loinerte. «Tas nav vienkārši — uzdrīkstēties apzināt tik daudzus Imanta dzīves līdzgaitniekus, galvenos mūža notikumus, kā arī daiļrades statistiku! Rakstīt šo grāmatu mažora skaņkārtā, kaut arī Imanta dzīvē nebija svešs arī minors,» vērtēja B. Paegle.

Imanta Mežaraupa daiļrades atbalsta fonda valdes priekšsēdētāja Žanna Švertiņa atzina, ka fondam ar kori «Amenda» izveidojusies īpaša draudzība. «Domāju, ka mūs vieno ļoti liela mīlestība pret Imanta mūziku un viņu pašu kā ļoti inteliģentu, atraktīvu, gudru un labestīgu cilvēku. Cilvēcisku cilvēku!» viņa sprieda. Fonds jau piecus gadus rīko Imanta Mežaraupa atceres pasākumus un gādājis arī par to, lai par viņu taptu grāmata, kura, pirmos atvēršanas svētkus piedzīvojusi 10. oktobrī, bija kā dāvana Imantam 59. dzimšanas dienā. Grāmatā esot gan biogrāfiski fakti, gan skaņdarbu saraksts, gan fotogrāfijas no I. Mežaraupa dzīves. «Un, galvenais, — ir aizraujošs stāsts par viņu un viņa mūziku, kas tapa, intervējot cilvēkus,» uzsvēra Ž. Švertiņa. Uz grāmatas pirmā vāka Imants, ģērbies baltā tērpā, dodas Dziesmu svētku gājienā kopā ar kori «Amenda», uz pēdējā — dzejolis, kas iegravēts Imanta ģimenes kapakmenī. «Tas ir arī nedaudz bēdīgs stāsts par cilvēku, kurš bija pārāk jūtīgs, emocionāls un pārāk atvērts visai pasaulei,» neslēpa fonda valdes priekšsēdētāja.

Luāna Loinerte atklāja —

tikai pēc grāmatas pabeigšanas viņa uzzinājusi, ka I. Mežaraupu labi pazinis arī Maestro Raimonds Pauls, tā ka materiāls ir vēl papildināms. Nesen rakstniecei no Filadelfijas piezvanījusi Imanta mamma. Viņa pēc grāmatas izlasīšanas apliecinājusi: «Imants būtu ļoti apmierināts ar šo grāmatu.» «Un vēl viņa sacīja: «Šī grāmata būs pērle manā grāmatu plauktā.»,» priecājās L. Loinerte.

Mācītājs Māris Ludviks atgādināja, ko Imants Mežaraups pirms 12 gadiem sacīja intervijā «Talsu Vēstīm»: «Cilvēki ir brīnums, kas uzlādē un paceļ.» «Toreiz viņš to teica, gan domādams par mūsu kori, gan par cilvēkiem vispār. Man šodien Imantam gribētos sacīt tādus vārdus: «Imant, Tu esi brīnums, kas mūs uzlādē un paceļ! Ne tikai tad, kad biji kopā ar mums, bet arī tagad. Piedod, ka mēs nespējām tevi toreiz tā līdz galam novērtēt un ka nespējām arī tev palīdzēt!» Tas ir dīvaini, ka cilvēkus vairāk novērtējam tieši tad, kad viņu nav. Bet šodien ir grāmata. Nezinu, kā būtu, ja Imants būtu starp mums. Grāmatas noteikti nebūtu. Vismaz — vēl nebūtu. Esmu pateicīgs par brīžiem, kuros esmu varējis būt kopā ar Imantu, un šī grāmata par tiem mums atgādinās,» pauda M. Ludviks.

Apgāds «Jumava» piedāvājis grāmatu «Filadelfija. Imants Mežaraups — dzīvē un mūzikā» tulkot arī angļu valodā, tāpēc priekšā ir ļoti nopietns darbs, latvisko versiju uzlabojot un paplašinot. Ir cerība, ka grāmatas angliskā versija varētu dienasgaismu ieraudzīt jau uz I. Mežaraupa 60. dzimšanas dienu.

