24. novembrī Liepājā, Latviešu biedrības namā, Kurzemes publisko bibliotēku bibliotekāri tikās Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 240. gadskārtas konferencē «Laiks. Cilvēki. Bibliotēka». Tajā Voldemāra Caunes balvu «Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem» saņēma Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa.

Konkursu Voldemāra Caunes balvai Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina kopš 2007. gada, piešķirot to bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Šogad konkursā tika pieteikti deviņi kandidāti no Pāvilostas, Kuldīgas, Preiļiem, Rīgas, Ventspils, Saldus, Dobeles novada, Talsiem un Daugavpils. Komisija nolēma balvu piešķirt Talsu bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei Jaunbērziņai un Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles «Bērnu bibliotēka «Zīlīte»» vadītājai Annai Pakerei.

Talsu Galvenā bibliotēka, piesakot I. Jaunbērziņu balvai, rakstīja, ka vēlas izteikt viņai atzinību par bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanu kā darba galveno prioritāti. «Mēs ļoti augstu vērtējam to, ka Ilze katru gadu no jauna spēj noorganizēt Lielos lasīšanas svētkus Talsos ļoti labā kvalitātē. (..) Varam lepoties ar Ilzes izcilām spējām un prasmēm sagatavot saistošu, interesantu svētku programmu. (..) Katru gadu šie svētki tiek gaidīti, tā ir motivācija piedalīties «Bērnu žūrijā», izlasīt un izvērtēt grāmatas. Bērnu reakcija, sajūsma un atsaucība ir iespaidīga. Ļoti veiksmīgi grāmatu lasīšanā tiek iesaistīti bērnu vecāki, kuri izlasa «Vecāku žūrijai» ieteiktās grāmatas. (..) Mēs apbrīnojam Ilzes prasmi katru gadu no jauna atrast interesantus autorus, māksliniekus, kuri labprāt brauc uz Talsiem, tiekas un runā ar bērniem, māca iemīlēt un lasīt latviešu autoru darbus,» tāda un vēl daudz plašāka atzinība apkopota pieteikumā.

«Protams, ka priecājos!» pēc balvas saņemšanas apliecināja Ilze Jaunbērziņa. «Īpaši tāpēc, ka tā ir liepājnieku iedibināta balva. Augsti vērtēju Liepājas bibliotēkas darba stilu — tas ir nesamākslots, bez lieka patosa, bet no sirds veltīts lasītājiem. Cienu arī žūriju: Gaismas pils direktoru Andri Vilku, Bērnu literatūras centra vadītāju Silviju Tretjakovu, rakstnieku Māri Runguli, Liepājas zinātniskās bibliotēkas direktori Ilgu Erbu. Šie cilvēki ļoti daudz ieguldījuši Latvijas publisko bibliotēku attīstībā, arī bērnu un jauniešu lasītprieka saglabāšanā. Domāju, ka daudzi bibliotekāri ir pelnījuši atzinību. Balvu dalījām ar Daugavpils kolēģi, un tā jau notiek vairākus gadus, tātad arī žūrijai ir grūti izvēlēties vienu laureātu no visas Latvijas. Balva tiek piešķirta par kārtējā gada darbu. Man balva piešķirta galvenokārt par Lielo lasīšanas svētku organizēšanu. Lai to varētu izdarīt, jāsaprot bērnu un jauniešu intereses, jābūt uzticamiem un atbildīgiem kolēģiem, pozitīvai komunikācijai ar ļoti dažādiem cilvēkiem. Jā, un vēl apziņai, ka to vajag darīt un ka tas būs svētīgs darbs,» vērtē I. Jaunbērziņa.

