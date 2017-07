Ilggadējais ārsts Jānis Gailītis atzīmē 95. jubileju 21.07.2017

Ilggadējo ārstu Jāni Gailīti Talsu pusē zina ne viens vien — tieši šeit, palīdzot līdzcilvēkiem un sniedzot neatsveramu ieguldījumu vietējo iedzīvotāju veselībā, viņš pavadījis lielāko mūža daļu. Neskatoties uz cienījamo vecumu, viņš turpina smaidīt, izstarot sirsnību, iedvesmot apkārtējos un lūkoties uz pasauli gaišām acīm.

Šobrīd dakteris atrodas

Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas sociālās aprūpes centrā Stendē. Par spīti veselības problēmām dakteris mūs uzņem ar prieku, un vizītes laikā pārliecināmies, ka arī ar humora izjūtu viņam viss ir kārtībā. «Piedzimu tad, kad Latvijai bija ziedu laiki. 94 gadi ir pagājuši ātri, un tūlīt būs jau 95. Dzīves laikā daudz kas redzēts un piedzīvots,» stāsta J. Gailītis. Viņš atzīst, ka vienmēr centies uzturēt sevi formā: «30 gadus nodarbojos ar ārstniecisko fizkultūru — katru dienu vingrināju kājas. Arī, ejot pa pilsētu, staigāju ļoti mērķtiecīgi — domāju, kā likt kājas un pēdas, lai nodarbinātu dažādas muskuļu grupas. Varbūt tieši šīs kustības man ir palīdzējušas nodzīvot tik garu mūžu.»

Ārste Māra Dimitre

Jāni Gailīti sauc par draugu no pirmās dzīves dienas Talsos.

«Es biju pabeigusi augstskolu, vīrs — tehnikumu, un 1968. gadā atbraucām uz Talsiem. Ieradāmies ar nolūku nostrādāt pāris gadus un braukt atpakaļ uz Rīgu, bet esam palikuši līdz pat šai dienai. 1968. gada 30. aprīlis bija skaista, saulaina diena, un mums ierādīja dzīvesvietu vecajā poliklīnikā, kur bija uzturējušies daudzi jaunie ārsti. Pievakarē ieradās dakteris Gailītis, un es vēl tagad atceros to brīdi — uz muguras viņam bija soma, iekšā makšķeres, viņš ienāca un izsaucās: «O, šie laikam būs mani jaunie kaimiņi!» Es teicu: «Jā, laikam gan, dakter.» Tolaik viņš jaunos ārstus, to skaitā mani, ievadīja pirmajā darbadienā. Mans pirmais pacients bija jauns puisis, kurš bija iedzēris 17 validola tabletes. Paklausījāmies, ka sirds sitas ātrāk, teicām, lai dzer šķidrumu, un iedevām sirds pilienus.

No tās dienas turējāmies kopā. Dakteris Gailītis nekad nav bijis dusmīgs — visi viņu uzklausīja un cienīja. Kā darbā, tā svētku reizēs viņš vienmēr bija uzvalkā. Neviens viņu nesauca par Jāni, tikai par dakteri Gailīti,» stāsta M. Dimitre.

J. Gailītis dzimis Madonas

pusē, mācījies Fiziskās kultūras un sporta institūtā un Rīgas Medicīnas institūtā. Šajā laikā bija arodbiedrības priekšnieks. Pirms Rīgas Medicīnas institūta absolvēšanas 12 gadus strādājis par pedagogu. No 1963. līdz 1992. gadam bijis sporta ārsts, 15 gadus — Talsu poliklīnikas galvenais ārsts un arī pusaudžu kabineta vadītājs. Darba gaitas J. Gailītis beidza 83 gadu vecumā, un viņa darba stāžs ir 60 gadi.

«Agrāk dakterei Jansonei katru rudeni atveda nezāģētu malku, un mums bija malkas talkas. Viens dakteris skaldīja, cits nesa malku, un cits gatavoja mielastu. Dakteris Gailītis vienmēr fotografēja — vēlāk katram aploksnē bija saliktas bildes, taču naudu viņš nekad par tām neņēma. Dakterim Gailītim ir daudz draugu, un viņš visur ļoti aktīvi iesaistījās. No 1992. gada viņš Talsu pensionāru fonda dienas centrā darbojās kā ārsts konsultants un ir saņēmis apbalvojumu par sabiedriski brīvprātīgo darbu. Viņš ir vienkāršs, bezgala sirsnīgs un darbīgs cilvēks,» uzsver M. Dimitre.

Neskatoties uz to, ka šobrīd

pasliktinājusies redze, dakteris turpina lasīt laikrakstus un interesējas par apkārt notiekošo. Viņš ir lietas kursā gan par politiku un medicīnu, gan par citām tēmām. Dakteris Gailītis ir liels mūzikas mīļotājs, sēņotājs, ogotājs, fotogrāfs un makšķernieks. Viņš makšķerējis kopš astoņu gadu vecuma un kā pirmo palīglīdzekli zivju ķeršanai izmantoja dakšiņu.

«Kad svinējām Jāņus, viņš bija samakšķerējis zivtiņas, sagādājis pelēkos zirņus, sieru, pīrādziņus un alus muciņu, un poliklīnikā līgojām līdz pat vakaram. Gaišs un sirsnīgs cilvēks. Pie viņa varēja griezties jebkurā jautājumā.

Darbīgs un bagāts ir ārsta Jāņa Gailīša mūžs,» stāsta M. Dimitre.

Institūta laikā dziedājis korī, 45 gadus braucis ar motociklu, apmeklējis 17 ārvalstis un ilgus gadus bijis kara komisariāta ārsts, par ko saņēmis Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Atzinības rakstu un nozīmi.

