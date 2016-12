Ikvienam būs iespēja iepriecināt, atbalstīt un piepildīt sapni 09.12.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Sestdien, 10. decembrī, Talsu tautas nama Radošā sēta solās kļūt par labu darbu un domu centru — šajā dienā no 14.00 līdz 16.30 pirmoreiz norisināsies labdarības akcija «Silta piparkūku sirds».

Pateicoties sadarbībai ar SIA «Nārone» un profesionālās izglītības kompetences centra «Rīgas Valsts tehnikums» Laidzes teritoriālo struktūrvienību, akcijas laikā Radošajā sētā ikviens varēs izcept un skaisti noformēt piparkūkas, kas kopā ar labiem vēlējumiem tiks nogādātas Talsu novada vientuļajiem senioriem. Akcijas laikā Radošajā sētā darbosies arī dažādu mantu pieņemšanas punkts «Kas vienam lieks, otram — liels prieks!», kurā paredzēts atstāt no mājām atnestas lietas, kas varētu noderēt novada trūcīgajiem iedzīvotājiem. Kad šie labie darbiņi būs padarīti, vērts apmeklēt Ziemassvētku tirdziņu, kas turpat darbosies no 14.00 līdz 19.00. Labdarības akcijas rīkotāji aicina tirdziņā īpašu uzmanību pievērst SIA «Pure Chocolate» un SIA «Ice Berry» tirdzniecības stendiem, kuros par ziedojumiem būs iespējams iegādāties pašu gatavotu šokolādi vai siltu ābolu sulu. Šie ziedojumi sadarbībā ar Talsu novada fondu tiks novirzīti vēl viena Ziemassvētku brīnuma radīšanai — Talsu novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu priekam tiks sagādātas Ziemassvētku vecītim lūgtās dāvaniņas.

