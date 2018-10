Ieved «lamatās» un piekauj līdz bezsamaņai 27.10.2018

Mārīte Raks-Lasmane

Svētdienas, 21. oktobra vakarā, ap 20.00 Talsos, Celtnieku ielā, notika iedzīvotājus šokējošs incidents. Ar nodomu ievests «lamatās», līdz bezsamaņai tika piekauts un apzagts vīrietis.

Pirmdien sociālajā platformā «Facebook» neskaitāmi novada iedzīvotāji dalījās ar cietušā, Ilvara Pļaviņa, dzīvesbiedres Kristīnes Sūniņas ierakstu, kurā viņa aprakstīja notikušo. «Vakar, laika posmā no 19.40 līdz 20.15, Talsos, starp Celtnieku ielu 5 un 7, notika smags uzbrukums manam dzīvesdraugam Ilvaram. Viņš tika smagi piekauts, apzagts un atstāts bezsamaņā. Tika nozagtas «Toyota» mašīnas atslēgas, mājas un darba atslēgas, telefons,» pausts ierakstā.

Valsts policijas Talsu iecirkņa priekšnieks Mārcis Pētersons atklāj, ka par situāciju gandrīz viss ir noskaidrots. Liecinieki zināmi, ir uzsākts kriminālprocess. Rezultāts būšot tuvākajā laikā. «Šajā gadījumā risināti personīgi jautājumi, vēršoties pret konkrēto personu. Sākotnējā izmeklēšanas informācija liecina, ka viņu mērķtiecīgi uzaicināja uz konkrētu vietu, lai veiktu turpmākās darbības. Protams, tas nav adekvāti — personīga rakstura jautājumus risināt šādā veidā. Galvenais rīcības iemesls tuvākajā laikā tiks noskaidrots. Vēlos nomierināt iedzīvotājus: Talsos nav parādījusies persona, kas staigā apkārt un uzbrūk cilvēkiem,» skaidro M. Pētersons. Šādi uzbrukumi Talsos un apkārtnē nenotiek bieži, arī Lauktehnikas apkaimi nevar uzskatīt par nedrošu. «Ja skatāmies uz pilsētu kopumā, Celtnieku ielā reti ir kādi notikumi, tāpēc cilvēkiem nevajag lieki satraukties,» aicina iecirkņa priekšnieks.

Cietušās personas dzīvesbiedre K. Sūniņa «Talsu Vēstīm» stāsta, ka svētdien Ilvars uzaicināts uz tikšanos, kas saistīta ar elektrības jautājumiem, jo vīrietis pēc profesijas ir elektriķis. «Mēs paši dzīvojam pilsētas centrā, uz Lauktehniku viņš brauca apskatīt plānotā darba situāciju, bet rezultātā tika ievilināts «lamatās». To, kas notika pēc tam, pašlaik nedrīkst atklāt izmeklēšanas dēļ. Cilvēks, kurš atrada manu dzīvesbiedru guļam bezsamaņā, pazina Ilvaru. Mēs varam tikai teikt paldies, ka tika izsaukta ātrā palīdzība. Par notikušo uzzināju, pateicoties tam, ka ar mani sazinājās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Viņu aizveda uz slimnīcu Ventspilī. Aizbraucām arī uz notikuma vietu, cenšoties atrast pazudušās mantas, bet bez rezultāta. Pašlaik Ilvars atrodas dzīvesvietā, turpinot ārstēšanos mājās ārsta uzraudzībā. Iegūtās traumas ir ļoti smagas,» dalās talseniece.

Vai šāds gadījums liek justies nedroši, vai arī pārņem vilšanās izjūta par to, ka mūsdienu sabiedrībā var notikt šādi incidenti? «Man šķiet, būtu drošāka izjūta, ja pilsētā biežāk redzētu pārvietojamies pašvaldības policijas ekipāžu, tajā skaitā Lauktehnikā, kur viņus nevar bieži manīt. Neredzam viņus arī staigājam kājām. Domāju, ka vairāk preventīva rakstura darbības liktu justies drošāk. Es domāju, ka sabiedrībā kopumā ir daudz agresijas, jo ir neapmierinātība par daudziem jautājumiem. Cilvēkiem nav darba un citu apstākļu, kādus viņi vēlētos, un tas netiek izpausts mierīgā veidā. Daudzi slīkst depresijā un atkarībās, kas rada dažādas problēmas. Daudz ko izšķir arī audzināšana ģimenē. Mēs saviem bērniem neko tādu nemācām, bet citiem uzvedības un kultūras līmenis atšķiras,» secina K. Sūniņa.

