Dundagas bijušajā tautas namā kopš 2014. gada darbojas brīvā laika pavadīšanas centrs, kas no šī gada ir viena no domes centrālās administrācijas struktūrvienībām. Pašlaik tā darbību nodrošina divi cilvēki: centra vadītāja Tamāra Kaudze un darbiniece Ieva Kristiņa. Devos uz centru, lai uzzinātu, kādas iespējas vietējiem atpūsties.

Tamāra un Ieva sarunā neslēpj, ka pirms telpu remonta un iekārtošanas tās bijušas bēdīgā stāvoklī. «Kā jau pamestā ēkā. Telpās, kur tagad darbojamies, bija noliktava. No ārpuses šķiet, ka šī ir necila ēka, bet iekšpusē pie mums tagad ir skaisti un gaiši, un vietējiem, kur saturīgi pavadīt brīvo laiku. Arī jauniešiem līdz šim nebija, kur pavadīt savu brīvo laiku,» saka centra vadītāja Tamāra. Kaudze.

Brīvā laika pavadīšanas centrs atklāts 2014. gada decembrī, bet intensīva tā darbība notiek kopš pagājušā gada oktobra. Sākotnēji apdzīvotas divas telpas, taču tagad tās jau ir četras, lai gan telpu, ko apgūt, netrūkst. Šo vietu apmeklē galvenokārt skolēni, bet ir arī citi interesenti. «Vīrieši nāk spēlēt novusu, galda tenisu un zolīti. Mēs darām visu, lai šo centru popularizētu un vietējie iedzīvotāji zinātu, ka šeit ikvienam ir iespēja atpūsties un pavadīt brīvo laiku, jo neko neuzspiežam. Ir uzskats, ka šī vieta domāta tikai jauniešiem, bet tā nav. Pie mums aicināts ikviens. Strādājam katru darba dienu un atvērti arī esam tad, ka kāds nomājis telpas pasākumiem,» teic T. Kaudze. Lai iedrošinātu arī daiļā dzimuma pārstāves, 8. martā, kad atzīmē sieviešu dienu, uz centru aicinātas dāmas kopā cept kūkas, andelēties un noskatīties kino, atklāj Ieva Kristiņa. «Šis būs mūsu pirmais lielais pasākums, un ceru, ka viss iecerētais izdosies,» piebilst Tamāra.

Pagājušajā gadā Dundagas novada atbalsta biedrība startēja apdrošināšanas kompānijas rīkotajā konkursā «If», un par iegūto finansējumu tagad centram ierīkota signalizācija. Uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma, kā arī dūmu detektori.

Dundagas novada pašvaldība šogad no budžeta piešķīrusi 20 tūkstošus eiro tautas nama koncepcijas un tehniskā projekta izstrādei. «Ēkai ir otrais stāvs, lielā zāle. Šis ir pēdējais laiks domāt, ko darīt, lai ēku glābtu. Tāpēc arī nepieciešama šī koncepcija un tehniskais projekts, lai meklētu pēc tam finansējumu kādos projektos ēkas atjaunošanai. Ja saglābsim šo namu, tas būs daudz. Pilij ir sava aura un pasākumi, kas tur notiek, bet šeit it tā vieta, kur pavadīt brīvo laiku,» saka Tamāra.

Centra vadītāja, Ieva Kristiņa un Dundagas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane piedalās arī Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras projektā par jaunatnes darba kvalitātes celšanu. «Domājam, kā uzsākt darbu ar jauniešiem. Ir bijusi anketēšana, un dati apkopoti. Sāksim strādāt pie vīzijas, mērķiem un uzdevumiem, veidosim jauniešu domi. Ir jābūt dokumentam, kā strādāt ar jauniešiem; šobrīd Dundagā tā nav,» pastāsta centra vadītāja. Brīvā laika pavadīšanas centram šis ir pirmais gads, kad dome piešķīrusi arī finansējumu (aptuveni 14 tūkstošus eiro) dažādu aktivitāšu īstenošanai un citām ar darbību saistītām vajadzībām.

