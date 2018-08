Iesaka nepeldēties Lubezerā 01.08.2018

Ilgstošā karstuma dēļ daudzviet Latvijas ūdenstilpēs novērota būtiska zilaļģu savairošanās, tajā skaitā Lubezerā, Ārlavas pagastā. Veselības inspekcija (VI) šajās vietās peldēties neiesaka.

Tā kā mūsu pusē oficiālu peldvietu nav, regulāras ūdens pārbaudes ūdenstilpēs netiek veiktas. Tomēr VI savā mājaslapā paudusi, ka, saskaņā ar iedzīvotāju sniegto informāciju, Lubezerā konstatētas zilaļģes. Tas gan nenozīmē, ka to nav citās ūdenstilpēs, tāpēc iedzīvotāji aicināti būt vērīgi. Inspekcija mudina pirms peldes vizuāli novērtēt ūdens stāvokli un atturēties no peldēšanās, ja peldvietas akvatorijā var novērot ūdens saduļķošanos un tā iekrāsošanos zaļā krāsā, kā arī netīri zilganzaļu plēvi virs ūdens un aļģu saskalojumus.

Zilaļģes ir dabiski, mikroskopiski iekšzemes un jūras ūdens organismi, bet problēmas var radīt to masveida savairošanās (t.s. ūdens «ziedēšana»). Daļa arī pie mums sastopamo zilaļģu sugu ir potenciāli toksiskas. Tās, atmirstot ūdenī, var izdalīt toksīnus. Peldētājiem tie var radīt alerģiskas ādas reakcijas un acu un citu gļotādu kairinājumu, bet mājlopi, kas tiek dzirdināti ar šādu ūdeni, var akūti saindēties un pat aiziet bojā. Tāpat netiek izslēgta toksīnu uzkrāšanās zivīs, līdz ar to ūdeņos, kur notikusi masveida zilaļģu savairošanās, neiesaka makšķerēt un noķertās zivis izmantot uzturā.

