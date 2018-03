«Ierakstīju Google meklētājā vārdu «Latvija», un atvērās mana pasaule!» 27.02.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

20. februārī Talsu Galvenā bibliotēka atkal bija pārapdzīvota, un šoreiz daudzie apmeklētāji bija gatavi upurēt nepieciešamību pēc personīgās telpas, lai klātienē dzirdētu, kas par sevi stāstāms dziedātājam, televīzijas šovu dalībniekam, raidījuma «La Dolce Vita. Ar Roberto» vadītājam un, kā viņu pieteica bibliotēkas vadītāja Vija Nagle, populārākajam itālietim Latvijā Roberto Meloni. Pieradis izklaidēt cilvēkus, viņš to darīja arī Talsos, tāpēc gluži vai katram teikumam vērts domās pievienot runātāja un klausītāju smieklus.

Roberto dzimtā vieta ir Ardara Itālijas salā Sardīnijā. «Ardarā dzīvo 782 cilvēki, bet viena mana draudzene ir stāvoklī, tā ka mēs drīz būsim 783! Demogrāfija iet uz augšu!» viņš smējās. Savulaik Roberto mamma Bindžeda kļuvusi par «Mis Ardara», bet tētis Augustīno tajā gadā uzvarējis braukšanā ar velosipēdu pa kalniem; mamma kā skaistākā pilsētas meitene apbalvojusi ātrāko sportistu, un pavisam drīz abi apprecējušies. «Esmu piektais bērns savā ģimenē. Pastarītis! Man ir trīs māsas un viens brālis. Kad mamma un tētis domāja, ka «viss ir aizgājis atvaļinājumā» — finito! —, iznācu es!» atklāja viesis. Nostāsti vēstot, ka Ardarā uz trim dienām pazudusi elektrība, patiešām neesot bijis, ko darīt, un tā mammai 39 gadu vecumā piedzimis 4,3 kilogramus smags Robertiņš jeb «mazs liellopiņš», kā mamma esot sacījusi. Visas trīs māsas spēlējušas kārtis par tiesībām izvēlēties jaunākajam brālim vārdu. Vecākā māsa gribējusi, lai ir Paulo, vidējā māsa — Frederiko, bet jaunākā — Roberto. Mamma vien uzstājusi, ka otrajam vārdam jābūt Augustīno, jo tad mājās būs lielais Augustiņš un mazais Augustiņš, un, kad sauks vienu, pagriezīsies abi uzreiz! «Es biju blonds un čirkains, kad biju maziņš. Varat tam noticēt? Es bērnībā biju latvietis!» ķircinoties konstatēja R. Meloni.

Uz Latviju viņš atbrauca

2001. gada 11. oktobrī, kad jau vidusskolā bija apguvis grāmatvedību, bet pēc tam studējis svešvalodas — angļu, franču, vācu valodu. Zinot, ka vislabāk valodu var iemācīties valstī, kur šajā valodā runā, Roberto pusgadu «Erasmus» projektā nodzīvojis Francijā, bet Vācijā strādājis par oficiantu picērijā. Pēc universitātes beigšanas radusies iespēja piedalīties «Socrates» projektā. «Tas dod iespēju izvēlēties valsti, aizbraukt uz turieni un mācīt svešvalodu, manā gadījumā — itāļu valodu. Gribēju braukt uz Portugāli — cerēju iemācīties portugāļu valodu, aizbraukt uz Brazīliju, jo tur man dzīvo onkulis, kuram pieder viesnīca, tātad darbs bija nodrošināts, un būtu varējis dejot sambu visskaistākajās un smilšainākajās pludmalēs pasaulē. Sūtīju pieteikumu, bet man atbildēja: «Mīļais Robertiņ, Portugālē vietu nav, bet mēs tev varētu piedāvāt ļoti līdzīgu valsti!» (Zinot, ka «līdzīgā valsts» ir Latvija, klātesošie smējās kā kutināti — E. L.)

Man ļāva izvēlēties starp Igauniju, Lietuvu un Latviju. Atvēru internetā informāciju par Igauniju. Nu, Igaunija jau skaista, bet igauņu valoda ir ļoti grūta… Viņiem ir kādas 14 deklinācijas! Domāju — ja man vajadzēs tikt uz tualeti, es netikšu laikus, kamēr apskaidrošu, kādi ir apstākļi! Skatījos uz Lietuvu — arī smuka, bet Viļņa neatrodas pie jūras… Es esmu no Sardīnijas, manī jūra visu laiku skan un ir man ļoti vajadzīga.

Un tad! Ierakstīju Google meklētājā vārdu «Latvija», un atvērās mana pasaule! Tur bija Milda. Milda! Mīnus astoņi grādi, bet viņa stāv ar savām trijām zvaigznēm vasarīgā kokteiļkleitiņā! Es viņu dievinu! Pēc tam skatos — Vaira Vīķe-Freiberga! Solvita Āboltiņa! Viss, šī ir mana valsts! Jābrauc!» atceras R. Meloni.

Lidojot no Sardīnijas uz Latviju, viņš iemācījies latviski pateikt «Sveiki, mans vārds ir Roberto!» un ar šo frāzi atbruņojis savus sagaidītājus. Tūlīt gaidījis pirmais pārsteigums. «Man teica, ka rīt paredzēta tikšanās ar skolas direktoru. Okei! Cikos? 9.00. No rīta?! Ko parasti dara sardīnieši 9.00? Pagriežas gultā uz otra sāna kā kotletes! Mēs ejam strādāt ap 11.00 vai 12.00! Aizejam, iedzeram kafiju, parunājam par kaimiņienes nedarbiem. Ja mūsu futbola komanda uzvarējusi, turpinām strādāt; ja ne, tad ejam draudzīgi kopā uz kafejnīcu,» apgalvoja R. Meloni.

Nākamajā rītā, ierodoties Teikas vidusskolā 9.07., viņš pats sev sitis pa plecu, bet skolas darbinieku sejas gan nav bijušas tik jūsmīgas. «Sardīnijā, tāpat kā citur Itālijā, neeksistē vārds «cikos»! Mēs sakām «ap cikiem»! Mīļie, foršie, savējie latvieši! Cikos jūs ierodaties, ja ir sarunāta tikšanās 18.00? (Klātesošie atbild: 17.45—17.50.) Bet kāpēc?! Atnākat ātrāk, sēžat un gaidāt!» Roberto joprojām bija neizpratnē, tomēr pa šiem gadiem, protams, arī viņš ir pielāgojies latviešu izpratnei par laiku.

«Man Latvija uzreiz iepatikās.

Dzīvoju pie latviešu ģimenes, un man bija škrobe… (Ir tāds vārds? Drīkst tādu lietot? Ir? Aptuveni kā «johaidī», ja?) Nu, jā, man bija škrobe — dzīvoju pie latviešu ģimenes, bet viņus nesapratu. Bērni runāja angliski, bet Lilita un Juris nerunāja angliski. Viņi visu laiku par kaut ko smējās, un man bija tik žēl, ka nesapratu, par ko! Trešajā dienā nopirku grāmatu «Do it in latvian!» — «Dari to latviski!» Interesants nosaukums… Sāku šķirt grāmatu un staigāt pa māju: galds, logs (ar plato «o»!)… Visa ģimene man sekoja un atbalstīja. Protams, bija arī mazas valodas avārijas, piemēram, vārds «šķinķis». Man sākumā mute likās milzīga, bet uz mēles izveidojās «Jaunais vilnis»! Tad vēl — «šķīvis»! Vienkārši kolosāli! Bet trakākais vārds latviešu valodā bija tas, ar kuru tu atvadies no cilvēkiem. Protams, ir vārds «čau», bet direktorei es «čau» nevaru teikt! «Uz redzēšanos»? Ko?! Es nekad neatvadīšos no cilvēka! Es palikšu uz mūžu! Ļoti priecājos, ka var teikt «uz redzīti!», kas ir pa vidu — nav formāli, nav familiāri, tā smuki, ar cieņu eju prom. Protams, sekoja «šaur-slie-žu-dzeļ…»,» Roberto centās izrunāt tik sarežģīto vārdu, bet padevās. Pateikt «uz redzēšanos» gan viņam jau sen vairs nesagādā grūtības.

Pēc Latvijā pavadītajiem astoņiem mēnešiem R. Meloni atgriezies Sardīnijā, kur dienējis armijā. Atgriezies Latvijā, viņš sācis studēt Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē, jo gribējis kļūt par Eiropas Savienības tulku. Tomēr atlicis vienu reizi pasēdēt «būdiņā», tulkojot no itāļu valodas uz franču valodu, lai justos kā pirtī un saprastu, ka šis darbs nebūs īstais.

«Un tad viena draudzene dzirdēja, kā es dziedu dušā, un teica, ka man jāiet uz «Talantu fabriku». Šķita interesanti, aizsūtījām pieteikumu,» atceras Roberto. Pēc divām dienām viņš uzaicināts uz atlasi. «Žūrijā sēdēja Jolanta Gulbe, Ance Krauze, Andrejs Ēķis, Gunta Līdaka, Maestro Raimonds Pauls. Es tur tā drusku padziedāju. Sākumā viņiem bija divi varianti: vai nu es esmu gruzīnis, kurš tēlo itāli, vai čigānis… Bet, ņemot vērā manu degunu, vairāk uz gruzīnu — uz Melonadzes pusi! Tiku «Talantu fabrikā». Tā bija īsta latviešu valodas skola, jo bija ne tikai jārunā, bet arī jāmācās latviešu dziesmas. Pirmā dziesma, ko dziedāju, bija «Tālā». Baigi smukā melodija un tā tālāk. Bet! Tur bija tādi vārdi: «Vībotņu vībotnēs, debesu jumolā tur…» Uz skatuves aizmirsu šos vārdus un dziedāju uz «la-la-la», bet — paldies, mīļie latvieši! Jūs par mani balsojāt, un es vinnēju to koncertu,» priecājās R. Meloni.

«Talantu fabrikai» sekojis vēl daudz izaicinājumu, ieskaitot divkāršu dalību «Eirovīzijas» dziesmu konkursā un šovos «Dejo ar zvaigzni» («Viens sardīniešu ozols tur pa vidu stāvēja! Mana partnere bija Laura Kosīte. Viņa taču ir svētā! Darīja visu manā vietā!») un «Izklausies redzēts» (atveidojot dziedātāju Šakiru, nācies apgūt vēderdejas, un Roberto saka: «Pēc tam naktī dzirdēju visus savus muguras kauliņus, trīcēju kā maza zemestrīce!»).

Kādā dienā «tante Džovanna»

(tā R. Meloni sauc gandrīz katru sievieti, par prototipu ņemot parastu kaimiņieni Itālijā, vienmēr izpalīdzīgu un foršu) aicinājusi Roberto uz provēm kulinārijas raidījumam. Sākotnēji bija paredzēts piedāvāt skatītājiem 100 ēdienu receptes kopā ar 100 Latvijas slavenībām, bet, kad kļuva skaidrs, ka cilvēkiem raidījums patīk, tika nolemts turpināt. «Šodien es tiku pie 578. receptes! No tām 72 ir ar dillēm,» smējās Roberto. Pat uz ielas cilvēki jautājot, kāpēc viņam negaršo dilles. Neesot tiesa — garšojot! Tomēr, restorānā izvēloties steiku, negriboties piedzīvot, ka diļļu ir vairāk nekā gaļas.

R. Meloni mamma savukārt pārspīlējot ar olīveļļu. «Viņai ir tāda milzīga, trīsstāvīga panna, piepildīta ar olīveļļu. Viņa jebko cep olīveļļā! Saku: «Mamma, varbūt nevajag pārspīlēt?» «Bet olīveļļa ir veselīga!» mamma atbild. Baklažāni, cukinī, ko viņa cep, ir nedaudz… sātīgi,» viņš neslēpa.

Uz klātesošo jautājumu, kad R. Meloni sāka gatavot ēst, viņš smejoties atbildēja: «Nekad! Manās mājās mamma ir virtuves karaliene. Nedod, Dievs, ka es tuvojos viņas labākajām draudzenēm — pannām! Viņa vienmēr saka: «Robertiņ, atnāc, kad būs gatavs!» Un viss! Roza saklās galdu, Graciella nomazgās traukus… Ko darīt? Tāpēc arī aizbraucu — bija tik «grūta» dzīve!»

Talsenieki interesējās, vai kāds latviešu ēdiens ir iegaršojies arī Roberto ģimenei. Ir — kartupeļu pankūkas! Māsa, viesojoties Latvijā, noskaidrojusi recepti, pati gatavo kartupeļu pankūkas Sardīnijā un ciemiņiem allaž uzsver, ka tas ir latviešu ēdiens. Roberto ļoti garšojot arī frikadeļu zupa un sarkanās bietes, ko Sardīnijā neēd, bet gan izbaro aitām. «Pagājušajā nedēļā Sardīnijā sniga, tā ka aitas pazuda sniegā. Atradās vien, kad parādījām sarkanās bietes!» jokoja R. Meloni. Protams, gadoties arī, ka neiet pie dūšas kāds no kulinārijas raidījumā tapušajiem ēdieniem, un Roberto pat atklāja frāzi, ko viņš mēdz teikt tādos gadījumos.

Pērn R. Meloni izdeva grāmatu «Piedzīvojumi virtuvē ar Roberto. 100 slavenību receptes», ko veltīja saviem vecākiem. Sagatavošanā esot otrā grāmata, kas būšot veltījums mammai, un tajā varēs atrast arī sardīniešu saldēdiena recepti no viņas krājumiem.

«Man gribas izmēģināt visu ko

jaunu. Protams, ne vienmēr man ir smaids un labs garastāvoklis, bet esmu iemācījies priecāties arī par mazām lietām. Šī lieta gan nav maza, bet es ļoti priecājos, ka jūs tik daudzi esat atnākuši uz šo tikšanos. Ienācu iekšā un nobrīnījos. Man bija trīs šalles aptītas, bet es ļoti labi redzēju!» apliecināja Roberto. «Nenoliedzu, ka ziemā man ir grūti, bet es jau redzu, ka pašiem latviešiem arī ir grūti! Es jau domāju — o, februāris, pēc Valentīndienas parasti kļūst siltāks… Johaidī, kad skatos, kas ir paredzēts šajās dienās! Mīnus 20 grādi! Atkal saldētava! Lai ir! Jo, no otras puses, pateicoties laika apstākļiem, kad aizbraucu uz Sardīniju un satieku savus vienaudžus, es izskatos daudz jaunāks! Mēs te turamies smuki, stingri un forši! Draugi arī reizēm jautā, kāpēc cilvēki te tik daudz nesmaida. Tad es saku: «Pamēģini tu smaidīt desmit minūtes, kad ārā ir mīnus seši grādi!» Tev priekšzobi apledos!» Kas par jautājumu!» attaisnojumu latviešu nesmaidīšanai atradis itālietis.

Šejienieši mēdzot teikt: «Tu esi no Sardīnijas — saule, pludmale, garšīgs vīns, itālieši ir tik atvērti… Bet mēs, latvieši, tik rezervēti…» Roberto pats saka «mēs» gan par itāliešiem, gan par latviešiem. «Ir atšķirība starp itāliešiem un latviešiem — tas ir skaidrs! Bet man patīk, ka latvieši ir ļoti vērīgi. Latvieši uzreiz neatveras. Ja otru nepazīst, latvietis skatās un klausās. Ja latvietis uzskatīs, ka ir vērts turpināt sarunu, tad atbildēs. Ja gribat turpināt sarunu, jūs to darāt pa īstam. Jūs netēlojat. Ja jums kaut kas nepatīk, tad nepatīk, un viss! Tas man ļoti patīk. Ja latvietis vai latviete atveras, tas ir uz mūžu. Esot uz skatuves, kontaktējoties ar latviešiem, sākumā nebija tik viegli, bet tagad ir tik laba sajūta! Redzu, ka tas, ko daru, kaut kādā veidā patīk cilvēkiem. Kad eju pa ielu, man pienāk klāt un saka: «Robertiņ, man ir baigā zupas recepte!» Pat, ja es kavēju, nekur nedošos, bet stāvēšu un klausīšos visas sastāvdaļas līdz galam! «Dilles jāliek vai var arī nelikt?!» Tas ir tik kolosāli!

Protams, man dzīvē ir paveicies — es daru to, kas man patīk. Katru dienu varu iepazīties un runāt ar fantastiskiem cilvēkiem. Daži saka: «Latvija ir tik maziņa…» Toties Latvija ir tik sulīga! Pārpildīta ar tik talantīgiem cilvēkiem!» uzskata R. Meloni.

Dienu iepriekš viņš esot kliedzis no prieka, kad Latvija izcīnījusi pirmo medaļu olimpiskajās spēlēs, un allaž izjūtot piederību Latvijai, kad citā valstī izdzird latviešu valodu. Un vispār — prast valodu, kurā pasaulē runā salīdzinoši neliels cilvēku skaits, nozīmē baudīt zināmas privilēģijas. «Vari aprunāt cilvēkus latviešu valodā, un neviens to nesaprot! Kad tu ar smaidu saki: «Nu, šausmīgi…» Kolosāli!» jokoja Roberto. Dažkārt, protams, valodas sajūkot, un gadījies arī pamosties Sardīnijā un mammu uzrunāt latviešu valodā.

Reizēm R. Meloni pavadot latviešu grupas uz Sardīniju. «Vienu dienu pavadām arī Ardarā. Mamma atnāk, reizēm kaut ko gatavo, padziedam. Ardara ir kā maza Latvijas kolonija — tur visi zina, kas ir Latvija un kur tā atrodas. Latvieši bieži, dodoties uz Sardīniju, grib redzēt, kur dzīvoju, un raksta man feisbukā, vai drīkst turp aizbraukt. Bet, protams! Ardarā ir trīs kafejnīcas. Kad tajās uzzina, ka esat no Latvijas, jūs esat savējie! Arī kurzemnieki ir forši, bet Sardīnija man nedaudz atgādina Latgali: ēdiens, sardīniešu šmakovka, viss «uz urrā»! Ja saki vārdu «Latvija», tev visas durvis ir vaļā,» apgalvoja Roberto.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri