Trešdien, 6. jūnijā, Talsu novada pašvaldības komisija devās aplūkot vairākus novada sakoptāko pilsētu un pagastu pieteiktos objektus konkursā «Talsu bruncī ieaustie».

Lauki pilsētā

Nominācijā «Sakoptākā privātmāja» izvirzīts moderns, askētisks nams Rūķu ielā 12a, kur dzīvo Araku ģimene. Saimniece Una tik ļoti dzestrajā rītā sagaida viesus ar plašu smaidu un grozu ar lielām, saldām zemenēm. Pamazām apskatot plašo teritoriju ap māju, saprotams, ka nepieciešams ieguldīt daudz laika un pūļu, lai pagalmā iegūtu pašreizējo izskatu. Ģimene māju uzcēlusi pirms desmit gadiem, un, lai arī tā atrodas pilsētas malā un izjūta ir kā laukos, U. Araka teic, ka, gadiem ejot, parādās aizvien lielāka vēlme pārvākties uz dzīvi laukos.

Sētā var apskatīt gan kļavas, kas ar savu apaļo lapotni atgādina milzu sēnes, gan dažādus skujkokus, kas saderīgi izvietoti vairākās dobēs. Neizpaliek dažādi ziedi, piemēram, rozes, atraitnītes un pujenes, ir iekopts sakņu un augļu dārzs. Saimniece teic, ka desmit gadu laikā daudz eksperimentēts. Bijuši centieni izaudzēt krūmmellenes, ūdensžurkas iznīcinājušas dobi ar lilijām. Tā kā Unai patīk vērot putnus, viņa centusies pievilināt zīlītes, kas līdz šim nav izdevies. Mērķa sasniegšanai šogad jauns plāns ar būrīšiem kokā. «Visu laiku izmēģinu ko jaunu. Piemēram, man ļoti patīk graudzāles, bija vesela dobe ar tām. Tagad nav nevienas. Nezinu, kāpēc. Varbūt noslīka. Zinu, ka šī apkaime ir ļoti purvaina, varbūt tas ir iemesls. Bet nākotnē ir plāns veikt vairākas izmaiņas, kaut ko uzcelt arī klāt,» pārdomās dalās U. Araka.

Lai padarītu vieglāku dzīvi, mauriņa pļaušanai tiek izmantots robots, kas to paveic pats. «Ir jauki, ka neesmu vienīgā, kura skrien pa sētu,» smejot teic saimniece. Katrai dobei un kokam gan nepieciešams pirms tam apvilkt vadus, lai tas neieskrien, piemēram, saziedējušā puķu dobē. «Liels palīgs un atbalsts ir mana ģimene. Vīram nedrīkst dot dārza šķēres, jo viņš ir fanātisks griezējs,» pauž U. Araka. To, ka ģimenē kāds ar to aizraujas, uzreiz pamanīja arī komisija.

Neizmērāmajā garīguma kalnā

Dodamies uz Talsu evaņģēliski luterisko baznīcu, kas izvirzīta nominācijā «Sakoptākā vēsturiskā ēka». Draudzes priekšnieks Ainārs Lūks komisijai stāsta, ka gadu laikā draudze darījusi daudz, lai atjaunotu un uzturētu Talsu vēsturiskā centra sirdi, baznīcu. Kā pēdējais veikums tiek demonstrēta atjaunotā altārglezna «Kristus debesbraukšana» (1876. gads), autors K. Šēnherts. Lai to restaurētu, pagājuši aptuveni pieci gadi, piesaistot Valsts kultūrkapitāla fonda, novada pašvaldības un privātpersonu finansiālo atbalstu. «Pēdējā lielā pārbūve te notika 2005. gadā, kad atjaunojām torņa jumtu un ēkas iekšpusē veicām remontu. Savukārt ārpusē pērn atjaunojām vēsturiskos pulksteņus, kas skan no 9.00 līdz 21.00 ik pēc stundas ar atšķirīgām melodijām. Pagājušajā gadā arī nokrāsojām baznīcu no ārpuses. Visi darbi kopā aizvadītajā gadā izmaksāja vairāk nekā 50 000 eiro. Tas nav tikai draudzes veikums, talkā nāca ļoti daudzi ziedotāji, lai šo vēsturisko pērli varētu darīt pievilcīgāku visai pilsētai un novadam,» stāsta A. Lūks.

Runājot par nākotnes plāniem, draudzes priekšnieks atklāj, ka nākamais darbs ir atjaunot vienu no vecākajām relikvijām ēkā, skulptūru «Kristus pie krusta» (no 17. gadsimta), kas atrodas baznīcā, augstu pie griestiem. «Ir vienošanās ar restauratoriem, un finansējums arī atrasts, tā ka nākamgad to paveiksim,» teic A. Lūks. Neskaitot to, atliekot vēl tikai veikt nelielus kosmētiskos remontus un nomainīt jumtu. Tam tiek meklētas projektu iespējas, lai piesaistītu finansējumu. Tāpat tiek domāts, kā dievnamu padarīt siltāku ziemas mēnešos, jo unikālajām ērģelēm, kas te atrodas, nepieciešama konstanta temperatūra.

Soli pa solim radīt draudzīgu vidi

A. Pumpura ielā 8 tiekamies ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vecāko Airu Bērziņu. Nama iemītniekiem ir plašs skats nākotnē ar vēlmi labiekārtot apkārtni. Šī iemesla dēļ viņi šogad startēja novada pašvaldības konkursā, kur šim mērķim iespējams iegūt līdzfinansējumu. Kā atzina pašvaldības pārstāvji, šīs mājas projekts, visa nepieciešamā dokumentācija bija sagatavota perfekti, tāpēc viss uzreiz pieņemts. Rezultātā: māja izvirzīta nominācijai «Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms». Šoreiz nākotnes kontekstā.

Šogad plānots labiekārtot mājas priekšpusi, izbruģējot celiņus, ierīkojot veļas žāvētavu un veicot apzaļumošanas darbus. Savukārt nākamgad iecerēts zaļajā zonā ēkas sānā ierīkot bērnu rotaļu laukumu. Lai to paveiktu, nepieciešams apvienoties ar blakus nama, A. Pumpura ielas 6, iemītniekiem.

Noslēgtais līgums paredz, ka darbiem mājas priekšpusē šogad jābūt pabeigtiem līdz 11. jūlijam. «Jāteic liels paldies Jānim Lavendelam no SIA «Talsu namsaimnieks», jo ar viņu sazvanījāmies un tikāmies gandrīz katru dienu, lai tiktu galā ar dokumentu sagatavošanu. Protams, bija grūti, bet to paveicām. Būtisks ir atbalsts no iedzīvotājiem, kuri piekrīt un vēlas sakārtot apkārtni. Esmu mājas vecākā trīs gadus. Kāpēc nepiedalīties šādā konkursā, ja ir iespēja? Mēs taču paši te dzīvojam. Cilvēki privātmājās labiekārto sētu. Arī mums sava sēta jāsakārto!» uzskata A. Bērziņa. Domājot par nākotni, nākamais solis, ko mājas iemītnieki vēlētos darīt, — veikt remontu kāpņu telpās.

Gardēžu pulcēšanās vieta

Kurš saldumu un gardas kafijas baudītājs gan nezina par kafejnīcu «Māsas»? Ģimenes uzņēmums, kas Talsu novada ļaudis priecē ar savu produkciju jau pusotru gadu, kļuvis par neatņemamu pilsētas sastāvdaļu. Ne velti tas izvirzīts nominācijā «Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca». Kafijas un saldumu aromātu baudot, klausāmies smaidošās un dzirksteļojošās Laines Jekumas stāstījumā. Viņa ir vecākā no māsām, kura konditorejā un kafejnīcā darbojas ikdienā. Milzu palīgi ir arī pārējās māsas: Beate, Natālija, Rebeka, vīrs un vecāki. Viņa teic, ka iesaistīti visi.

«Sākotnēji tiešām nedomāju, ka talsenieki būs tik lieli kūku ēdāji. Man ir milzīgs prieks, ka ar savu darbu varu iepriecināt citus. Pie mums nāk ļoti pozitīvi cilvēki, kuri ir smaidīgi un draudzīgi. Tas ir tik forši!» uzskata L. Jekuma.

Runājot par kafejnīcas pirmsākumiem, viņa teica, ka viss salicies pa plauktiņiem diezgan vienkārši, jo pirms tam Laine vairākus gadus nodarbojās ar pavārmākslu. Pienāca brīdis, kad talseniece saprata: es to varu darīt arī pati, nestrādājot citiem! «Pārvācos no Rīgas uz Talsiem, bet sapratu, ka darboties tikai kā mājražotājai nebūs pietiekami. Ģimene mani piespieda par šīs vietas iegādi, lai arī sākotnējie plāni bija ļoti pieticīgi. Mani brīdināja, lai nesaceros, ka varētu būt daudz pasūtījumu un garas cilvēku rindas,» smejot atminas vecākā māsa. Realitāte gan rāda ko pretēju. Laine un Beate ir viesmīlības, ēdināšanas jomas profesionāles, un vasarās palīdz arī jaunākās māsas.

Par paplašināšanos L. Jekuma pašlaik nedomā, jo ir apmierināta ar esošo situāciju un nevēlas zaudēt produkcijas kvalitāti. Kā izrādās, kafejnīcai ir tik pastāvīgi klienti, kuri gardo produkciju nāk baudīt katru dienu. Esot pat gadījumi, kad kāds no rītiem klauvē pie logiem vai durvīm, kad kafejnīca vēl ciet un kūkas vēl tikai top.

Strauji augošs sporta veids

Pēc kaloriju uzņemšanas kā reiz noder fiziskās aktivitātes. Tās iespējams lieliski nodedzināt diskgolfa trasē pilsētas centrā, netālu no Talsu ezera. Diskgolfa trase izvirzīta nominācijā «Gada jaunums». Mūs sagaida Jurijs Siņkevičs un Kristaps Kiršentāls, kuri ir idejas autori un lieli šī visā pasaulē strauji augošā sporta veida fani. Spēles princips ir tāds pats kā golfā, tikai bumbiņas vietā ir dažāda veida lidojoši diski (šķīvīši) un bedrīšu vietā — grozi. J. Sinkevičs stāsta, ka šķīvīšu veidi ir ļoti dažādi: ir tādi, kurus paredzēts lidināt tikai vējā, citus pavējā, viens lido tikai taisni, cits uz vienu pusi, cits — uz otru utt. Trases garums Talsos ir aptuveni trīs kilometri, bet iesācējiem nākšoties noiet aptuveni piecus. Izvietoti 19 grozi. Nedēļā trasi izejot aptuveni 300 cilvēku.

Galvenais pluss šim sporta veidam ir tas, ka ekipējums nav dārgs un aktivitāte ļoti aizrauj, un tajā pašā laikā ir labs treniņš ķermenim, turklāt — ārā, svaigā gaisā. Lielākie entuziasti to spēlē gan ziemā, gan vasarā, vienalga, vai tā ir diena vai nakts. Diennakts tumšajā laikā šķīvīšiem tiek piestiprinātas diodes un grozus izgaismo. J. Sinkevičs un K. Kiršentāls spriež, ka, pateicoties šai trasei un tās infrastruktūras attīstīšanai, izdosies piesaistīt aizvien vairāk viesu pilsētai.

Nākotnes plāni puišiem ir plaši, sākot ar nomas punkta, kempingu un citu sporta veidu, piemēram, minigolfa un futbolgolfa, trašu izveidi. Lielāko daļu vīri centīšoties paveikt jau šovasar. Pašlaik, ja kāds vēlas iziet trasi, to droši var darīt. Ja nav sava inventāra, iespējams sazināties ar puišiem. Viņu profilu un kontaktus iespējams atrast sociālajā vietnē «Facebook» — Deviņkalnu disku golfa parks. Šovasar Talsu trasē un Laumu dabas parka trasē uz maiņām notiks Latvijas kauss un septembrī — Latvijas čempionāts. Uz Talsiem brauc trenēties šī sporta veida pārstāvji no visas Latvijas.

