«Ienākot iekšā, sajūties kā Dievnamā!» 09.03.2017

Pagājušajā nedēļā «Talsu Vēstis» viesojās Virbu pamatskolā, lai redzētu, kā sokas ar remontdarbiem sporta zālē. Atšķirība patiesi ievērojama — reiz tumsnējais krāsojums aizvietots ar gaišiem toņiem, radot vēl lielāka plašuma izjūtu. Viss būtu labi, ja vien līdzekļu pietiktu, lai pēc daudziem gadiem izdotos salabot arī galveno — grīdu.

Kad sporta zālei vēl bijis plakans jumts, telpā tecējis ūdens, līdz ar to daudzviet sienas bija slapjas un krita apmetums. Kad nomainīja jumtu, viss nožuva. Ņemot vērā lielo platību (aptuveni 500 kvadrātmetru), nepieciešami arī lieli līdzekļi.

Darbi veikti pakāpeniski.

Vispirms 2015. gadā nomainīts apgaismojums, pērn — siltummezgli. Šogad tiek veikts kosmētiskais remonts sienām un griestiem, tam atvēlot aptuveni 21 tūkstoti eiro. «Stāvoklis nebija no tiem labākajiem. Kā krievu laikos uzcelts, tā nekas nav darīts. Kādi materiāli bija pieejami, ar tādiem arī būvēja… Ar darbiem sokas grūti, jo griesti ir ļoti augsti. Nokasām veco krāsu un krītu, špaktelējam un krāsojam,» stāsta SIA «Stats» darbinieks.

Lai atjaunotu grīdu, papildus nepieciešami vēl aptuveni 12 tūkstoši eiro. «Tas jāizdara šogad, nedrīkst vairs atlikt. Grīdu noslīpētu un uzklātu jaunu lakojumu, kā arī uzkrāsotu laukumu līnijas.

Putekļi, ar kuriem grīda pēc pašlaik notiekošajiem remontdarbiem būs pilna, nebūs iztīrāmi. Varēs sūknēt bezgalīgi. Un tie visi celsies augšā. Svarīgs arī drošības aspekts — daudzviet palicis tikai koks, uz tā neslīd. Tātad, ja kāds uz tā nokrīt, āda cieši pieķeras klāt. Sporta zāle ir vajadzīga tikpat ļoti, cik kultūras nams. Tā ir vieta, kur cilvēki pulcējas un pavada brīvo laiku,» stāsta Virbu un Strazdes pagasta pārvaldnieks Egils Alsbergs.

Grīda ir nelīdzena, vietām spīd pa robam, aiz kā iespējams aizķerties un pakrist. Tā nav labota kopš skolas atklāšanas pirms 28 gadiem. «Ja izdotos līdz galam sakārtot sporta zāli, uzlabotos gan mācību process, gan sabiedriskā dzīve. Fiziskās aktivitātes ir ļoti svarīgas, jo no tām savukārt atkarīga cilvēka veselība. Tieši šobrīd, kad jaunieši tik daudz laika pavada pie datora, ļoti labi, ja ir sakopta vide, kur viņi labprāt ierodas un pavada laiku, piekopjot fiziskās aktivitātes arī ārpus mācību stundām,» vērtē Virbu pamatskolas direktore Sandra Bremane.

«Kosmētiskais remonts devis daudz. Ienākot iekšā, sajūties kā Dievnamā! Nevar salīdzināt ar to, kā bija. Tomēr vizuālais kopskats ar grīdu nav labs. Bērni deg nepacietībā un nepārtraukti vaicā, kad zāle būs gatava,» teic Virbu pamatskolas sporta skolotājs Guntis Ošis. Kamēr notiek remonts, skolotājs audzēkņus pievērš nūjošanai, orientēšanās sportam un dažādām galda spēlēm.

Sporta zāle ikdienā

ir ļoti noslogota. Te skolēniem aizrit sporta nodarbības, sporta skolas volejbola sekcijas mācības, kā arī dienas otrā pusē zāli apmeklē vietējie iedzīvotāji gan no Virbu, gan no Strazdes pagasta. «Šādā veidā jaunieši lietderīgi pavada laiku, nevis klīst apkārt. Enerģija tiek iztērēta pozitīvā virzienā, nevis, piemēram, kaut ko demolējot apkārtnē. Prieks, ka iespēju izmanto arī vecāka gadagājuma ļaudis. Tāpat te notiek sacensības, kurās iesaistās dalībnieki no visa novada,» atklāj S. Bremane. Sarunas biedri spriež, ka sporta zāles uzlabojumi var tikai stimulēt un piesaistīt vēl vairāk sportotgribētāju.

Lielākie pasākumi notiek kultūras namā. Savulaik bijuši centieni tos rīkot arī sporta zālē, tomēr drūmais vizuālais izskats piespieda pārstāt, jo ar rotājumiem un dekorācijām to bija grūti sagatavot. «Katru gadu vecāku sapulcēs skan jautājums — kāpēc izlaidums nenotiek skolā? Protams, tas ir tikai saprotami un loģiski, tomēr aktu zāle ir neliela. Pēdējos trīs gadus izlaidumu rīkojam kultūras namā. Tagad sporta zāle būs skaista, bet, vai šogad izlaidumu bērni varēs svinēt skolā, ir atkarīgs no tā, vai tiks atjaunota grīda. Pēc diviem gadiem notiks skolas salidojums. Pēdējā salidojuma laikā koncerts notika kultūras namā, un tikai pēc tam nācām te, uz skolu. Kad remontējam savas mājas, labi, ka ir vizuāli skaisti griesti un sienas, bet visa slodze jau notiek uz grīdas. Protams, ļoti priecājamies, ka šobrīd vispār esam tikuši tik tālu, tomēr ceram uz izpratni un saimniecisku attieksmi. Nepieciešams rast risinājumu, lai izdotos atjaunot grīdu,» skaidro direktore.

