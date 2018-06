Iemūžinot piedzīvoto vēstures lappusēs 15.06.2018

14. jūnijā daudzviet Latvijā tika atzīmēta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Talsos atceres brīdī sanākušie pulcējās pieminekļa «Koklētājs» pakājē.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis atgādināja, ka 1941. gadā naktī no 13. uz 14. jūniju Padomju Savienības okupētajā Latvijas teritorijā no mājām tika izrauti un arestēti vairāk nekā 15 000 cilvēku. Viņi tika aizvesti uz Padomju Savienības nostūriem, un lielākā daļa tā arī neatgriezās dzimtenē. Tas Latvijai bija liels trieciens — vīrieši tika nošķirti no savām ģimenēm, pakļauti piespiedu darbiem, pazemoti un spīdzināti. Daudzi no viņiem pacieta neciešamas sāpes, par ko tiek runāts vēl šodien. «Pirms vairākiem gadiem manā rīcībā nonāca vēstule, ko bija rakstījis mans vectētiņš. Tajā viņš stāstīja, kā gulēja vilcienā uz grīdas, kā viņam spēra un sita un kā viņš izjuta nolemtību. Vēlāk viņš atgriezās, bet lasītais vienmēr paliks manā atmiņā un piemiņā. Es gribu lūgt atcerēties šos cilvēkus, pieminēt viņus mūžīgi un rūpēties par to, lai tas nekad vairs neatkārtotos,» aicināja priekšsēdētājs.

Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Māris Ludviks uzrunu iesāka ar pantu no Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas, kur Kristus, atvadoties no saviem mācekļiem, saka vārdus: «Pasaulē jums būs bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!» Mācītājs uzsvēra, ka ir pagājuši 77 gadi kopš nozīmīgā datuma, kad vairāk nekā 15 000 cilvēku pazaudēja savas mājas. 1949. gadā daudz vairāk cilvēku tika aizvesti no dzimtenes, bet 14. jūnijs ir simbolisks datums, kas apzīmē visas svarīgās piemiņas dienas. «77 gadi ir pagājuši, un dzīvi ir palikuši represēto cilvēku bērni. Būtu interesanti, ja varētu sadzirdēt katra cilvēka atbildi uz jautājumu — kādas šodien ir tavas izjūtas? Domāju, ka atbildes būtu dažādas. Šķiet, ka šis datums vairs nav tik svarīgs kā Atmodas gadu sākumā. Mēs varam jautāt — kādi tam iemesli? Vai rētas tiešām būtu sadziedētas vai pasaulē šodien notiek nozīmīgākas lietas? Andrejs Eglītis reiz sacīja: «Mūsu sajūtai vajadzētu būt tādai kā kailās rokās nesot kvēlojošas ogles, kas neļauj aizmirst noziegumus, kuri iznīcināja tik lielu mūsu tautas daļu.» Tādai vajadzētu būt mūsu sajūtai. Ja tā būtu, ja mēs tā dzīvotu, mēs ne tikai pieminētu atceres dienu, bet būtu gatavi cīnīties. Mīļie, cik labi būtu, ja šodien, pieminot mocekļus un mūsu tautas traģisko pagātni, ar bažām raugoties nākotnē, mēs spētu uzticēties Dievam, un, svinot šādus piemiņas brīžus, apņemtos turpināt būt cīnītāji,» sanākušos uzrunāja M. Ludviks.

Atceres brīdi noslēdza Talsu novada politiski represēto apvienības nodaļas vadītājs Vilis Ieviņš. «1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju tika aizvests gandrīz 4000 bērnu. Mēs varam paanalizēt, vai tas bija daudz vai maz. Manā skatījumā, tas bija ļoti daudz. Diez vai bērni bija vainīgi politiskajā situācijā, kuras dēļ tika aizvesti pieaugušie.

Laiks ir pagājis ātri, bet 2018. gads mums — politiski represētajiem — ir daudz devis. Pirmkārt, gribu atgādināt, ka Latvijas Okupācijas muzejam ir ielikts pamatakmens. Protams, žēl, ka mūsu skaits strauji samazinājās, un to, kuri būtu pelnījuši piedzīvot Okupācijas muzeja atklāšanu, vairs nav starp mums. Politiski represēto vārdā esmu ļoti pateicīgs, ka Talsu novada dome atrada vietu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas vietai. Tie bija vīri, kuri lika mūsu valsts pamatakmeni,» norādīja V. Ieviņš. Viņš atgādināja, ka daudzus no atceres pasākumiem Rīgas apkaimē rīko fonds «Sibīrijas bērni», un režisore Dzintra Geka «Sibīrijas bērnu» vārdā aicina iedzīvotājus apmeklēt piemiņas pasākumus un dalīties savās liecībās.

Noslēgumā pēc Latvijas Politiski represēto apvienības lūguma tika atskaņota dziesma «Gaismas pils» un klātesošie pieminekļa pakājē nolika ziedus.

