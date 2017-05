Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pozitīvi vērtē dienestu darbu Talsos 28.04.2017

Piektdien, 21. aprīlī, Talsos vizītē bija ieradies iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, lai apskatītu situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļā, kā arī Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī. Pēc tam situācija tika apspriesta ar Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem.

Tikšanās iniciators bija ministra ārštata padomnieks Edmunds Demiters. «Pēc sarunas ar Talsu novada domes vadību šķita, ka būs grūti atrisināt Talsu ugunsdzēsēju depo telpu jautājumu (ir iegādātas jaunas autokāpnes, bet to izmērs ir par lielu, lai ievietotu esošajā ēkā — M. J.). Talsu novada pašvaldība būtu gatava ieguldīt līdzekļus, lai izveidotu jaunus vārtus, bet to savukārt neļauj likumdošana. Laiks gāja, bet risinājums pie apvāršņa neparādījās, tāpēc uzskatīju par nepieciešamu sarīkot šo tikšanos,» klāsta E. Demiters.

Tā kā ir noslēgusies atalgojuma reforma, kas ilga divus gadus, nākamā prioritāte ministrijā izvirzīts materiāli tehniskais nodrošinājums. Talsu daļai iegādātas divas jaunas tehnikas vienības: viena auto cisterna (uz Talsiem atveda vakar) un vienas autokāpnes (atradīsies Saldū līdz brīdim, kad radīs risinājumu par to novietošanu depo).

Kā vienu no pirmajām lietām R. Kozlovskis norādīja — vienmēr jārēķinās ar realitāti, jo pieejamais finansējums ir tāds, kāds ir. Ja viss izdosies, kā iecerēts, Talsu daļas ugunsdzēsēji tiks pie jaunām depo telpām. Pagaidām to iecerēts izveidot blakus Vilkmuižas ezeram, vietā, kur bija plānots veidot Talsu slimnīcu.

«Ceram, ka izdosies Junkera plāns*. Pašlaik valdībā apstiprināts konceptuālais ziņojums, kas sniedz zaļo gaismu doties šī plāna virzienā, kā ietvaros paredzēts sakārtot 15 ugunsdzēsēju depo, tajā skaitā Talsos. Tagad tiek gatavots finanšu ekonomiskais pamatojums. Izskatās, ka nākamgad varētu sākties tehniskā projekta izstrādāšana, tā ka līdz 2020. gadam jaunajiem depo vajadzētu būt gataviem. Ceru, ka nebūs šķēršļu, kas to apturēs,» sacīja R. Kozlovskis.

Runājot ar VUGD darbiniekiem, ministram teikts, ka viņi ir apmierināti ar paaugstināto atalgojumu, tas veicinājis arī to, ka ugunsdzēsēji glābēji ir ieinteresēti mācīties, lai kļūtu par virsniekiem. Līdz šim atalgojums nav bijis motivējošs. «Puiši pozitīvi novērtēja arī jauno tehniku. Tagad galvenā problēma ir depo ēkas izmēri, kas nav pietiekami, lai tur ievietotu jaunās autokāpnes. Līdzīga situācija arī Tukumā, kur ir vecā depo ēka,» atklāja ministrs. Viņš sacīja, ka aicinās dienestus atrast variantu, kā izmantot jauno tehniku, nevis gaidīt, kamēr būs gatavi jaunie depo. «Apņemos kā primāro tagad apskatīt, kā varam pareizā izpratnē apiet birokrātiju, lai īstenotu ieceri,» solīja R. Kozlovskis.

VP Talsu iecirknī

ministrs pārrunāja aktuālos jautājumus ar priekšnieku Juri Visocki. «Talsu iecirknis strādā ļoti labi, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas procents ir viens no augstākajiem, proti, pērn tie bija 46,3 procenti. Runājām par autovadītāju braukšanas ātruma kontroli, jo Talsu novadā sastādīts lielākais ātruma pārkāpumu protokolu skaits. To nosaka arī ģeogrāfiskā lokācija. Iecirkņa vadība norādīja, ka ir problēma ar transportu, kas nepieciešams tieši ātruma kontrolei. Pašlaik Valsts policijā notiek iepirkums, kā rezultātā tiks iegādātas 40 netrafarētas automašīnas. Kāda noteikti tiks piešķirta Talsu iecirknim. Tas būs labs veids, kā cīnīties ar agresīvajiem braucējiem. Šobrīd notiek arī 15 pārvietojamo fotoradaru testēšana. Domāju, kāds no tiem noteikti nonāks arī šajā pusē, līdz ar to sniegs lielāku atbalstu,» informēja R. Kozlovskis. Statistika rāda, ka Latvijas iedzīvotāji brauc ļoti ātri. Pirmajos trīs šā gada mēnešos valstī sasniegts pusgada apjoms braukšanas ātruma pārsniegšanas ziņā.

Tika uzsvērta arī Talsu iecirkņa veiksmīgā sadarbība ar Talsu novada pašvaldības policiju un akcentēts projekts «Uz sabiedrību vērsts policijas darbs», kā mērķis ir palielināt sabiedrības uzticību policijai un veicināt partnerību, iesaistot policijas darba plānošanā un novērtēšanā sabiedrības pārstāvjus un nevalstiskās organizācijas. Īstenojot mērķi, šajā gadā notikušas jau trīs iedzīvotāju sanāksmes, uzklausot problēmjautājumus un kopīgiem spēkiem tos atrisinot. «Arī preventīvais darbs bijis ļoti labā līmenī, tā ka no manas puses dienestiem nav nekādu pārmetumu,» vērtēja R. Kozlovskis.

Par situāciju ar atskurbtuvju veidošanu

vaicāja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš. «Šis jautājums skatīts dažādos laika periodos. Vai joprojām notiek sarunas ministriju starpā?» jautāja N. Tropiņš. Ministrs apstiprināja, ka ilgu laiku jautājums mētāts kā futbola bumba ar Veselības ministriju, bet palikts pie tā, ka jautājumu kūrē Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). «Pašvaldībām VARAM jāiesniedz izmaksas par šo pakalpojumu sniegšanu, kas savukārt informāciju apkopo un iesniedz valdībai, kas to finansē. Veselības ministrija apņēmās nodrošināt personālu atskurbtuvēs. Izolators policijā nav risinājums,» sacīja ministrs. Tomēr tālāk nekas nenotiek. Un finansējums, ko nodrošina valdība, nesedz izmaksas, kas nepieciešamas vienas personas uzturēšanai sociālās aprūpes centrā «Stūrīši».

«Talsu Vēstis» vērsa ministra uzmanību arī uz to, ka Latvijā nav nacionālas sporta biedrības, jo caur sportu jauno paaudzi var audzināt un veidot par valsts patriotiem. Lietuvā ir biedrība «Žalgiris», savukārt Igaunijā — «Kalev». ««Dinamo» ir citas valsts iekšlietu sistēmas sporta biedrība,» sacīja «Talsu Vēstu» galvenais redaktors Eduards Juhņevičs. Ministrs tam piekrita, jo nav noslēpums, ka «Dinamo» finansējums nav vietējais. «Brends, kas saglabājies līdz mūsdienām, ir Murjāņu sporta skola, bet kopumā augstas klases sportisti ir iekšlietu sistēmā. Sadrumstaloti tas ir, bet atbalstu sniedzam,» teica ministrs. Ideja, ko R. Kozlovskis solīja nodot tālāk attiecīgajām personām, izskanēja par sporta sacensību rīkošana par godu Latvijas simtgadei, jo pārsvarā tiek runāts par kultūras pasākumiem.

Noslēgumā Talsu pašvaldības pārstāvji kopā ar ministru devās uz Sabili, lai apskatītu iespējamo ēku, kur pārvietot Sabiles ugunsdzēsēju depo. «Pašlaik tiek piedāvāts variants Sabiles rūpnieciskajā rajonā, kur atrodas arī «Sabiles sidra» ražotne. Visa kompleksa kopaina, protams, ir drausmīga, kas Sabilē ir būtiska problēma. Nekāds lēmums gan netika pieņemts, jo renovācijai nepieciešami ļoti lieli līdzekļi. Ātra risinājuma nebūs, jo vispirms jātiek galā ar depo telpām Talsos,» norādīja E. Demiters.

* Junkera plāns: Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera investīciju plāns, kas paredz Eiropas Savienības ekonomikai trīs gadu laikā piesaistīt investīcijas vismaz 315 miljardu eiro apmērā.

Plāna mērķis ir pārvarēt Eiropas ekonomikā valdošo pesimismu, ko pavada zems investīciju apjoms. Nauda netiek investēta, jo visa uzmanība koncentrēta uz esošo līdzekļu nosargāšanu. Ja ekonomikā nāks jaunas investīcijas, tās radīs jaunas darbavietas un līdz ar to veicinās arī ienākumus un patēriņu.

