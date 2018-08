«Iekrist šādā bedrē ir tāpat kā iekrist cepeškrāsnī». Izdegusī teritorija ir bīstama dzīvībai 30.07.2018

Trešdien, 25. jūlijā, Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā uz tikšanos ar dienestu pārstāvjiem un civilās aizsardzības komisijas locekļiem bija ieradies ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. Iesaistītie stāstīja par aktualitātēm un sprieda par turpmāko rīcību. Par ugunsgrēka lokalizēšanu esot pāragri runāt, tika piesaukta pat ziemas iestāšanās.

Ministra vizītes mērķis bija saprast operācijas gaitu un attīstību un noskaidrot, vai ir nepieciešams papildu valdības atbalsts.

Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis Uldis Frīdenbergs sacīja, ka trešdienas rītā ugunsgrēka vietā bijusi viscerīgākā situācija kopš notikuma sākuma. «Perimetrā netika konstatēta degšana. Var domāt par ugunsgrēka tālāku ierobežošanu. Tomēr purvā ir ļoti bīstami. Šajā teritorijā nedrīkst un vēl ilgu laiku nedrīkstēs uzturēties. Purva ugunsgrēkā tā apakšējā slānī izdeg kūdra, veidojot dziļas bedres. Iekrist šādā bedrē ir tāpat kā iekrist cepeškrāsnī. Turklāt kokiem izdegušas saknes, tāpēc tie krīt — bez skaņas. Notiekošo saproti pēdējā brīdī, kad ir jau par vēlu,» par dzīvībai bīstamajiem aspektiem stāstīja U. Frīdenbergs.

Valsts meža dienesta pārstāvis sacīja, ka ugunsgrēks dabiski var nodzist, vien mainoties klimatiskajiem apstākļiem. Konsultējoties ar Baltkrieviju, kur kūdras purvu ugunsgrēki notiekot salīdzinoši bieži, ieteikta teritorijas appludināšana. Latvijā šāda prakse nav bijusi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes komandieris majors Vilnis Bents pauda, ka tas nav iespējams plašās teritorijas un nepietiekamo resursu dēļ. «Varētu palīdzēt lietains rudens. Šis ugunsgrēks būs ilgstošs un neprognozējams, jo situācija mainās ne tikai pa stundām, bet arī pa minūtēm,» skaidroja V. Bents.

Spriežot par teritorijas ierobežošanu, neielaižot nepiederīgas personas, tika secināts, ka nepieciešams uzstādīt brīdinājuma zīmes, lai tam nebūtu jātērē Valsts policijas (VP) resursi. Tika pārrunāta iespējamā sodu piemērošana par zīmju neievērošanu. Diemžēl arī pašlaik esot ogotāji, kuri dodas ugunsgrēka perimetra zonā, viņus nākas izraidīt.

Cīnīsies līdz ziemai?

Cik ilgi ugunsgrēks nebūs lokalizēts? Šādu jautājumu, vaicājot sliktāko notikuma attīstības variantu, uzdeva ministrs. U. Frīdenbergs atbildēja, ka sliktākā prognoze izsakāma ar humora piedevu: «Varam sagādāt neapdegušu egli, to izpušķot un sagaidīt Ziemassvētkus.» Proti, līdz ziemai. Valsts meža dienesta pārstāvis minēja, ka pirms diviem gadiem kāds kūdras ugunsgrēks dzēsts janvārī ar sniegu.

V. Bents pārliecinoši teica, ka ir pāragri spriest par ugunsgrēka lokalizāciju, jo degšana atjaunojas arī iepriekš nodzēstajās vietās. «Vējš nav bijis mūsu sabiedrotais. Tiklīdz tas paliek stiprāks, uguni ir grūti kontrolēt. Attālumi ir ļoti lieli, tāpēc tagad svarīgi ir noturēt perimetru. To veiksmīgi noturējām, kad uguns tika līdz stigai. Ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti VUGD darbinieki no Latvijas, strādājam diennaktīm. Sākumā bija ēdināšanas problēmas. Ir jāsaprot, ka nevaram vienkārši sapulcināt darbiniekus un visus reizē paēdināt. Ēdienu pievedam,» stāstīja V. Bents.

VUGD Talsu daļas komandieris Andis Auziņš piebilda, ka nemitīgi tiek meklēti risinājumi, kā vislabāk nodrošināt ēdināšanu, tāpēc tagad darbiniekiem papildu ēdiens tiekot dots līdzi. Ūdeni pievedot regulāri.

Uzņēmums turpinās strādāt

Kūdras pārstrādes uzņēmuma «Pindstrup Latvia» pārstāvis Edijs Ločmelis «Talsu Vēstīm» sacīja, ka ugunsgrēkā izdegusi aptuveni trešā daļa — nepilni 200 hektāri — no kopējās 600 hektāru kūdras ieguves platības. Sadedzis aptuveni 90 000 kvadrātmetru gatavās produkcijas. Grāvji, kas ieskauj izdegušo teritoriju, piepildīti ar ūdeni, ko ņem no ezera. Ugunsgrēks attiecīgajā teritorijā apdzēsts un lokalizēts. Izdegušajā teritorijā atrodas arī gatavās kūdras kaudzes, kas tiek pamazām jauktas un dzēstas. Darbos iesaistīti gan uzņēmuma darbinieki no vairākām filiālēm, gan visa pieejamā tehnika. «Pašlaik nepastāv risks, ka no uzņēmuma teritorijas uguns varētu izplatīties mežā,» pauda E. Ločmelis. Tā kā aptuveni 400 hektāru ieguves lauku uguns nav skārusi, tiklīdz būs iespējams, darbs uzņēmumā turpināsies.

Uz tikšanos bija ieradies arī Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, kurš uzsvēra, ka, lai arī lielākoties deg Talsu novadā, «lielākais smagums jānes mums». «Ventspils novada apdzīvotā vieta Stikli bija vistuvāk ugunsgrēka vietai. Tikai aptuveni 100 metrus no dzīvojamajām ēkām glābējiem izdevās apstādināt uguni.

Izveidojām štābu, kur koordinējam glābšanas dienestus. Neviļus uzņēmāmies ēdināšanas un citu sadzīves jautājumu organizēšanu, piemēram, tualetes, dušas. Šobrīd ar Valsts meža dienestu risinām pārtikas piegādes jautājumu. Tā kā glābēju skaits mainās, ir grūti saprast nepieciešamo ēdiena daudzumu. Piemēram, no tālienes atbrauc maiņa, kas grib ēst, bet mēs esam rēķinājušies gatavot tikai tiem, kuri atrodas purvā un mežā. Protams, cilvēki lielākoties strādā entuziasma dēļ, bet gan jau atlīdzināsim par ieguldīto darbu. Man ir lūgums valdībai neaizmirst par zemniekiem, kuri pieved ūdeni un iegulda ļoti daudz laika, sniedzot palīdzību.

Visvairāk uztrauc, ka 1. septemb-ris nav tālu, tad darbs jāatsāk Stiklu internātpamatskolai. Arī Stiklu bērnunama iemītnieki ir evakuēti, tuvākajā laikā negrasāmies viņus vest atpakaļ. Tur nebūtu droši,» vērtēja A. Mucenieks.

Ļaunprātīga dedzināšana apkārtnē

VP Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kriminālpolicijas priekšnieks Ansis Zanders sacīja, ka pašlaik turpinās ugunsgrēka cēloņu izmeklēšana, lai izslēgtu iespējamās spekulācijas. Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka tā nav bijusi ļaunprātīga dedzināšana.

«Runājot par atsevišķajiem uzliesmojumiem apkārt ugunsgrēka teritorijai, sākotnējā izmeklēšana liecina, ka tā ir bijusi ļaunprātīga dedzināšana. Degšanas gadījumi bija ļoti izkliedēti, pat ar vairāku kilometru atstarpi,» komentēja A. Zanders. Valsts meža dienesta pārstāvis sacīja, ka degšanas gadījumi bijuši pat atsevišķos pagastos, piemēram, Ances un Puzes. «Tie nevarēja rasties no tehnikas,» ir pārliecināts U. Frīdenbergs. Kopējā izdegusī platība šajās vietās — 0,9 hektāri. Tā kā degšana bijusi izkliedēta, tās likvidēšana prasījusi daudz resursu. Izrādās, par gadījumiem ziņojusi Valsts robežsardze, kas degšanu pamanījusi, veicot izlūkošanu. A. Ašeradens pauda cerību, ka šādi gadījumi vairs neatkārtosies. VP apliecināja, ka darīs visu iespējamo, lai noskaidrotu vainīgās personas.

Ja iedzīvotājiem ir bažas par ugunsgrēka dūmu negatīvo ietekmi uz veselību, konsultēties var Veselības inspekcijā pa tālruni 67081600. Veselības sūdzību gadījumā konsultējieties ar mediķiem, sazinoties ar savu ģimenes ārstu vai zvanot uz konsultatīvo tālruni 66016001 (darba dienās 17.00 — 8.00 un brīvdienās visu diennakti). Ja nepieciešama mediķu palīdzība, zvaniet uz ārkārtas tālruni 113!

