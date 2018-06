«Ieguldītais darbs nekur nepazūd» 20.06.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

«Neatkarīgi no līmeņa, kādā sportists atrodas, ir svarīgi sevi nepārtraukti pilnveidot,» pārliecību pauž vandzenieks Miks Oskerko, kurš parādījis atzīstamu sniegumu ne vienās vien šķēpmešanas sacensībās. Šobrīd Miks strādā par vieglatlētikas treneri un atgūstas pēc traumas, taču sports viņa dzīvē nekur nav pazudis — vēlme sacensties un attīstīt sevi arvien ir blakus.

«Mācoties pamatskolā, man bija jāpiedalās vieglatlētikas sacensībās — aizmetu bumbiņu 74 metru tālumā, un pēc tam treneris Andris Jansons mani aicināja trenēties. Tolaik man likās, ka vieglatlētika ir garlaicīga, tāpēc uzreiz nepiekritu. Ar šķēpmešanu sāku nodarboties pēc tam, kad skolotāja mani pierunāja pamēģināt. Aizgāju, iepatikās un tagad ar to nodarbojos jau sesto gadu. Pirms tam Laidzē trīs gadus spēlēju futbolu,» stāsta jaunietis.

Iesākumā viņš trīs gadus trenējās pie Andra Jansona, taču nu tikpat ilgu laiku ir aizvadījis pie Mārča Štrobindera. Miks ir nodarbojies ar daudzcīņu, tāllēkšanu un citām vieglatlētikas disciplīnām, taču vislabākos rezultātus izdevies uzrādīt šķēpmešanā. Šobrīd viņš atgūstas pēc elkoņa traumas, līdz ar to nākas ieturēt nelielu pauzi. «Trauma dara savu, un sacensībās ir grūti sakoncentrēties, taču citās disciplīnās mans sniegums ir uzlabojies. Ceturtdien vienā no Latvijas Vieglatlētikas savienības kausa izcīņas posmiem ieguvu 5. vietu tāllēkšanā. Protams, vēlos piedalīties Latvijas čempionātā šķēpmešanā, bet jāskatās, kā jutīšos. Grūtākais šajā sporta veidā ir tehnikas apgūšana — sliktas tehnikas rezultātā rodas traumas. Ar šo problēmu sastopas liela daļa labāko šķēpmetēju. Man elkonis sāka sāpēt pagājušajā gadā, bet gan jau kaut kā tikšu galā — ja ne šogad, tad nākamgad,» teic Miks.

Viņa lielākais sasniegums ir 2. vieta Latvijas čempionātā U—20 grupā un 3. vieta Latvijas Vieglatlētikas savienības kausa izcīņas kopvērtējumā. Tāpat viņš guvis labus rezultātus mazāka mēroga sacensībās un divus gadus bijis Latvijas izlases kandidāts.

Pirms sacensībām

viņam nav īpašu rituālu. Reizēs, kad uztraukums ir pārāk liels, sniegums nav tik labs, kā varētu vēlēties, tāpēc pats galvenais ir nomierināties. Parasti uztraukums pāriet pēc pirmajiem metieniem.

«Trenējos piecas dienas nedēļā, dažkārt arī sestdien un svētdien. Pirms traumas piedalījos pilnīgi visās sacensībās. Šobrīd ir grūtāk, bet esmu saņēmies. Citi sportisti 80 metru attālumā šķēpu aizmet tikai 28 gadu vecumā, tā ka man vēl ir daudz laika — nav kur steigties,» uzskata jaunietis.

Viņš ir pārliecināts, ka šajā sporta veidā ir vajadzīgs talants, taču ar to vien nepietiek, liela nozīme ir arī darbam. Sportisti, kuri paļaujas tikai uz savu talantu un cer, ka rezultāts būs tikpat labs vai labāks nekā tiem, kuri smagi strādā, visbiežāk piedzīvo vilšanos. Neatkarīgi no līmeņa, kādā sportists atrodas, ir svarīgi sevi nepārtraukti pilnveidot.

Miks atzīst, ka šķēpmešana ir samērā lēts sporta veids. Jauns šķēps maksā aptuveni 1000 eiro, taču, lai mestu tālu, labu šķēpu nevajag. Tas ir svarīgi profesionāliem sportistiem. Lielākos izdevumus sastāda treniņnometnes, kuras sportists var apmeklēt pēc izvēles. Miks reizi gadā piedalās treniņnometnē Spānijā, kuras noslēgumā notiek pirmās sezonas sacensības. Iepriekš, trenējoties pie Andra Jansona, viņš ir piedalījies Latvijas Šķēpmetēju kluba rīkotajā nometnē, kur tika uzaicināti labākie šķēpmetēji no visas Latvijas.

Šobrīd Miks Latvijas Sporta

pedagoģijas akadēmijā mācās par fizioterapeitu. Izvēli par labu šai profesijai viņš izdarīja jau pamatskolā. «Man pašam bieži bija traumas, gāju pie fizioterapeita, un tā man iepatikās šis darbs. No tā laika vienmēr esmu zinājis, ka iešu mācīties par fizioterapeitu. Vidusskolā nedaudz šaubījos, jo daudzi teica, ka tas nebūs viegli, bet biju izlēmis un nevienā neklausījos. Mēģinu visu darīt patstāvīgi — ja kaut ko iesāku, to arī pabeidzu,» apliecina jaunietis.

Brīvajā laikā Miks spēlē volejbolu, strādā par vieglatlētikas treneri un nodarbojas ar citiem sporta veidiem. Viņaprāt, ja cilvēkam kaut kas patīk, viņš tam atradīs laiku. «Strādāju par vieglatlētikas treneri Talsu 2. vidusskolā un paralēli skolai mācos kursos. Pirmdien, otrdien esmu skolā un trešdien — kursos. Kopā ar Rolandu Štrobinderu trenēju mazo grupu, ko apmeklē 1., 2. un 3. klases skolēni. Brīžos, kad esmu skolā, Rolands viens pats vada treniņus, bet, kad esmu mājās, darām to kopā. Trenēju arī 8. un 9. klases skolēnus. Par šo iespēju jāsaka paldies Mārcim Štrobinderam. Pirms tam plānoju iet mācīties par treneri, bet līdz galam nebiju izlēmis. Pēdējā dienā, kad varēja pieteikties kursiem, Mārcis zvanīja un teica — tev jāpiesakās un jāiet mācīties!

Pirmie mēneši, kamēr sapratu, kas jādara, bija diezgan smagi. Uzreiz pēc vidusskolas beigšanas kļuvu par treneri, taču sešu gadu laikā biju guvis zināmu pieredzi, un, laikam ejot, kļuva vieglāk. Ar lielo grupu ir grūtāk — apzinīgākie saprot, ka tas ir viņu pašu labā, bet ir arī tādi, kuriem sports neinteresē un kuri nāk tikai atpūsties. Domāju, ka esmu draudzīgs treneris, grūti būt stingram, ja audzēkņi ir gandrīz manā vecumā. Man nav bijusi vajadzība būt dusmīgam. Uzskatu, ka tie, kuri gribēs, nāks uz treniņiem un darīs visu nepieciešamo. Pirmajā gadā mans galvenais mērķis bija palīdzēt audzēkņiem saprast, ko nozīmē vieglatlētika un kā notiek sacensības, jo liela daļa no manas grupas bija tikko sākuši sportot,» atklāj Miks.

Jaunieti iedvesmo

čehu šķēpmetējs un pasaules rekordists Jans Železnijs, bet vairāk par visu viņš vēlas, lai citi iedvesmotos no viņa. «Visu sportistu un treneru sapnis ir olimpiskās spēles. Ceru, ka arī es kādreiz tur nokļūšu. Ieguldītais darbs nekur nepazūd, kādreiz tam jānāk ārā,» cerību pauž jaunietis. Lielu paldies par atbalstu viņš vēlas teikt vecākiem, trenerim Andrim Jansonam, kā arī Mārcim Štrobinderam un šķēpmetēju klubam.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sports

Komentāri