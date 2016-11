Iedzīvotāji Valdemārpilī uzdod jautājumus pārvaldei par dažādām tēmām 15.11.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Aizvadītajā nedēļā, 8. novembrī, Valdemārpilī norisinājās iedzīvotāju sapulce «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē 2017.—2019. gadā».

Kā prezentācijas sākumā norādīja Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs, iedzīvotāju skaits, kuri deklarējušies Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā (līdz šī gada 8. novembrim.), — 2328. Pirms diviem trīs gadiem skaitlis bijis aptuveni 2600. Esošais cipars gan neatspoguļo realitāti, jo daudzi no šiem cilvēkiem pametuši dzimteni, lai strādātu ārzemēs. Pirmsskolas izglītības iestādi (PII) «Saulstariņš» pašlaik apmeklē 115 bērni (2014. gadā — 103), Valdemārpils vidusskolu — 264 (2014. gadā — 292), savukārt Valdemārpils mūzikas un mākslas skolā mācās 72 audzēkņi (2014. gadā — 69).

Kopējais pamatbudžets pārvaldei šim gadam — 452 389 eiro, pērn tie bija 508 716 eiro.

Paveiktie darbi 2015.—2016. gadā

Kosmētiskajam remontam Raiņa ielā 16, otrajā stāvā, iztērēti 14 342,18 eiro. «Tagad ir patīkami gan mums, gan pacientiem, gan ārstiem,» bilda A. Grīnbergs. Jauniešu un pieaugušo sporta laukuma izbūvei pie Sas­makas ezera izlietots 21 055,13 eiro, no kuriem Eiropas Savienības (ES) finansējums — 12 598,20 eiro. «Katru gadu pludmalē cenšamies kaut ko uzlabot un pilnveidot, jo tā ir vienīgā visā novadā, kur vasarā ierodas tik daudz atpūtnieku. Šī iemesla dēļ arī nepieciešams attīstīties. Vairāki labiekārtošanas darbi veikti saviem spēkiem, izmantojot izdomu,» teica A. Grīnbergs.

Ūdenssaimniecības attīstībai Valdemārpilī veikta otrā projekta kārta: kopējās izmaksas — 610 271,60 eiro, no kuriem 425 tūkstoši eiro ir ES fondu finansējums. Ūdenssaimniecības attīstība Lubezeres ciemā izmaksāja 488 456,68 eiro (340 318,18 eiro — ES fondu finansējums). Darbs gan pie tā neapstāšoties, vēl esot daudz ko paveikt saistībā ar attīrīšanas iekārtām, pārsūknēšanas stacijām un citiem faktoriem. Tas gan vairs neattieksies uz pārvaldi, jo ūdenssaimniecību pārņems SIA «Talsu ūdens».

Līvānu un Niedru ielas seguma maiņa Ārlavas pagasta Lubezeres ciemā izmaksāja 37 247,30 eiro (14 tūkstoši eiro — ES fondu finansējums). Lubezeres ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcijai iztērēts 30 812,55 eiro (8658,66 eiro — ES finansējums). Lubezerē izvietotas arī ceļu norādes. Ārlavas pagasta Lubezeres un Nogales ciemā uzstādītas autobusa pieturas. Ārlavas pagastā veikta ceļa «Nogale — Laukmuiža — Cepļi» posma (0,00.—1,6. kilometrs) rekonstrukcija. Kopējās izmaksas — 53 974,45 eiro (20 tūkstoši eiro — ES finansējums).

Valdemārpilī veikts Ambrakas, Raiņa un Meža ielas ietves remonts — pāreja uz bruģakmens segumu, jo tās pirms tam bijušas «morāli un fiziski novecojušas, atrodoties pat zem ceļa seguma līmeņa, ūdenim nosedzot trotuārus». Kopējās izmaksas: 19 292 eiro. No šī gada prioritārās budžeta naudas pārsvarā ieguldīts PII «Saulstariņš». Kāpņu rekonstrukcijai izlietots 9917 eiro, sanitāro mezglu remontam — 11 568 eiro, virtuves ventilācijas demontāžai un montāžai 3979 eiro. Pie skolas savukārt atjaunots bērnu aktivitāšu laukums, nomainot koka detaļas un atjaunojot krāsojumu. Kā bilda pārvaldnieks, pavasarī uzlabošanas darbi visdrīzāk turpināsies.

«Tā kā 2006. gadā par ziedojumu naudu izbūvējām strūklaku, bet pēc laika sākās dažādas tehniskas ķibeles, tāpēc pārstāja darboties. Nolēmām to restaurēt, izmantojot atsavināšanas un ziedojumu naudu,» skaidroja A. Grīnbergs. Restaurācija izmaksāja 6968 eiro.

Šogad pie Valdemārpils vidusskolas nomainīts ietves segums uz bruģ­akmeni, pirms tam bija padomju laiku plātnes. Luksofors Lielajā ielā izbūvēts, lai veicinātu skolēnu drošību. «Autovadītāji ļoti bieži neievēro gājēju pāreju ceļa zīmes. Domāju, ka šis luksofors vairāk disciplinē vadītājus,» teica A. Grīnbergs. Tas izmaksāja 16 938 eiro. Jaunajā ielā nomainīts trotuāra segums, kopējās izmaksas — 4450 eiro.

Valdemārpils bibliotēkai iegādāti apmeklētāju krēsli un galdi par 1316 eiro. Izstāžu zālē izveidota skatuve, tam atvēlot 1198 eiro. «Pasākumi parasti notiek šajā zālē. Ja priekšnesums notiek vienā līmenī ar skatītājiem, ir grūti kaut ko saredzēt. Skatuve bija nepieciešama,» sacīja pārvaldnieks. Iegādāti arī apmeklētāju krēsli. Izstāžu zālei un jaunatnes iniciatīvu centram «Sava vieta» iegādāts projektors, tam iztērējot 1123 eiro. Pārvaldes ēkā, Raiņa ielā 16, veikta labierīcību un kāpņu pārbūve un pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tam atvēlot 16 143 eiro. Par šiem līdzekļiem iegādāti arī pacēlājrati, kas paredzēti invalīdiem, lai viņus varētu pārvietot uz otro stāvu.

Nogales un Amuļu kapsētā atjaunoti zvanu torņi, kuri atradušies bīstamā tehniskā stāvoklī — sapuvušas koka detaļas un pajucis dakstiņa segums, kas bira zemē.

Plānotais 2017.—2019. gadā

Valdemārpils vidusskolas stadiona rekonstrukcijas projekta izstrāde — tas šobrīd jau esot procesā, jo tiek izstrādāts projekts. Izbūvei nepieciešams nepilns miljons eiro. Norit Dupurkalna estrādes projekta izstrāde, rekonstrukcija. «Noteikti esat pamanījuši, ka demontāža jau notiek. Lai varētu vairāk ieguldīt izbūvei, nevis demontāžai, to darām saimnieciskā kārtā. Tas nav pabeigts, daži elementi vēl palikuši,» sacīja A. Grīnbergs. Paredzēta Valdemārpils pilsētas kapu teritorijas paplašināšanas projekta izstrāde — pašlaik uzsāktas sarunas ar projektētājiem un vērtētājiem. Plānota arī sabiedriskās tualetes pārbūve pilsētā. «Tā pašlaik ir diezgan traģiskā stāvoklī. Lāpām un cenšamies saglābt un uzturēt, bet ir nepieciešama jauna tualete,» atklāja pārvaldnieks.

Gājēju trotuāra segumu nomaiņa — to pārvalde veic periodiski, kā prioritātes izvirzot bīstamākos un vissliktākajā stāvoklī esošos posmus. Stāvlaukuma izveide Sasmakas ezera pludmalē — pašreizējais laukums, kur atrodas arī automašīnu stāvlaukums, apvienots ar basketbola laukumu. «Tas traucē sportistiem un apdraud drošību. Stāvlaukumu paredzēts izveidot citviet,» teica A. Grīnbergs. Plānota arī tenisa korta, pludmales futbola un volejbola laukuma izveide Sasmakas ezera pludmalē. «Tā kā cilvēku pieplūdums ir tik liels, daudzi vaicā par aktivitāšu piedāvājuma paplašināšanu. Zeme ir, vieta ir, naudas nav. Jādomā, kā rast risinājumu,» bilda pārvaldnieks.

Nogales bibliotēkā paredzēta krāsns nomaiņa. Sasmakas ezera pludmalē nepieciešama apgaismojuma papildināšana. Plānota video novērošanas kameru izvietošana Valdemārpils pilsētā. Vēl palikušas aptuveni 103 apgaismes lampas, kuras nav nomainītas uz LED lampām — tās paredzēts nomainīt.

«Jau vairākus gadus esam sapņojuši par tirgus izveidi. Tirgotāju nav daudz, bet ir sezonas, kad viņi sarodas un grib tirgot savu precīti. Pašvaldībai ir zemes gabals, kur būtu iespējams to izdarīt,» atklāja A. Grīnbergs. Esot nepieciešama arī skeitparka rekonstrukcija, jo uzņēmums, kas to uzsāka, darbus nepabeidza. Ar šo uzņēmumu paredzēti tiesas darbi.

Plānota Pļavu ielas rekonstrukcija. Daļēji iela jau rekonstruēta, atlicis neliels posms. PII «Saulstariņš» izveidos āra skatuvi — kokmateriāli jau iegādāti un nokrāsoti. Notiks rekonstrukcija ceļa posmiem «Poprags — Saslaukas — Nogale» piecu kilometru garumā un «Nogale — Laukmuiža — Cepļi» 4,7 kilometru garumā.

Ieskatu par Valdemārpilī esošajām izglītības iestādēm sniedza Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps: «Šobrīd skolēnu skaits ir stabils, lai arī turpmāk Valdemārpilī būtu vidusskola. Bērnudārzā audzēkņu skaits katru gadu nedaudz pieaug, kas ir tikai pozitīvi. Mākslas un mūzikas skolā arī ir pietiekams skolēnu skaits, lai tā turpinātu pastāvēt. Kopīgiem spēkiem jādomā, kā uzlabot vidi šajā izglītības iestādē.»

Iedzīvotāju jautājumi un ierosinājumi

Kāds kungs sacīja: «Dzīvoju Ambrakas ielā, gar stūri ir nosacīta eja, taciņa virzienā uz bērnudārzu. Ziemā diezgan baisi skatīties, kā māmiņas tur nes bērnus pa neiztīrītu ceļu. Šogad to posmu nobloķēja, tāpēc nav iespējams izbraukt ar mašīnu. Būtu priekšlikums pagarināt bruģi, kas ir pretī bērnudārzam un Lielajai ielai līdz Ambrakas ielai, un izvietot dažus apgaismes stabus. Domāju, ka daudzi cilvēki par to būtu priecīgi un pateicīgi.»

Pārvaldnieks norādīja, ka barjera uzstādīta, jo cilvēki sūdzējušies un lūguši uzstādīt barjeru, jo tur ir māja ar zemu jumta pārkari, kurai tiek norauts šīfers. Posms esot diezgan garš un slīps, bet pārvaldnieks norādīja, ka jautājumu izskatīs. «Ambrakas ielā kopš 80. gadiem, kad tur rekonstruēts trotuārs, kurš vietām ir pārbūvēts, sabojāts asfalts. Tur bija paredzēts liet jaunu, bet tas joprojām nav izdarīts. Laiki mainījās, un tāds tas palika. Pateicoties Ūdenssaimniecības projektam, daudzās vietās tas ir salabots, bet ne visur. Vietām tas ir iesēdies un, lietum skalojoties, tas sēžas aizvien dziļāk. Varbūt var ierosināt ceļiniekiem, kad viņi lāpa bedrītes, to malu pieliet ar piķi un šķembām,» sacīja iedzīvotājs. A. Grīnbergs solīja, ka centīsies problēmu risināt.

Valdemārpilnieks vaicāja par iesāktajiem un nepabeigtajiem ūdens remontdarbiem Ambrakas ielā: «Ko paredzēts darīt ar bedrēm?» Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes speciālists komunālajos jautājumos Gunārs Indriksons norādīja: «Laika apstākļu dēļ un tāpēc, ka ceļu rajonam vairāk nav piķa, runājot ar pārvaldnieku, nonācām pie secinājuma, ka šķembas un piķi uzklāsim pavasarī.» Kāda kundze vēlējās noskaidrot par mājām, kas nav pievienotas pie kanalizācijas tīkla, piemēram, Ezera ielā. Viņa jautāja: «Jaunlatvieši ceļ mājas ezermalā, bet kur ies kanalizācija, notekūdeņi? Viss plūdīs ezerā?» Pārvaldnieks norādīja, ka tur pašlaik tiek domāts par elektrības un ūdens ievilkšanu, kur nu vēl kanalizāciju. Kā arī — katrs īpašnieks var izlemt, pieslēgties tīklam vai ne, jo tas nav pārvaldes pienākums. Tie, kuri nepieslēdzas, izrok paši kanalizācijas akas — tas ir katras privātpersonas lēmums.

«Atceraties, kad mēs rakstījām par zivju smaku? Tās dēļ rodas sajūta, ka burtiski dzīvojam pie publiskām tualetēm,» sacīja valdemārpilniece. G. Indriksons informēja, ka SIA «Talsu namsaimnieks» izsaucis Pārtikas un veterināro dienestu no Talsiem, kuri izskatīja akas un konstatēja, ka smakas nav. Kundze teica, ka viņiem jābrauc tad, kad smird. Izskanēja dažādas nepatīkamās smakas variācijas, bet rezultātā skaidrības nav. Kā izrādās, smaka parādās ne tikai pie daudzdzīvokļu mājām, bet arī pārvaldes ēkā, katlumājā un citviet.

«Kas notiek ar pašdarbniekiem, kas te, Valdemārpilī, darbojās? Ja tas viss atsāksies, kāds būs risinājums?» vaicāja kāds iedzīvotājs. Pārvaldnieks paskaidroja, ka ticies ar koku žāvētavas pārstāvjiem, kuri skaidrojuši, ka sadarbojas ar partneriem no Vācijas. Plānotā vienošanās acīmredzot nav izdevusies, jo viss ir noklusis un pārvaldē arī neviens nav vērsies. G. Indriksons sacīja, ka situāciju apskatīt bija ieradies Valsts vides dienesta inspektors Igo Midrijānis un konstatējis, ka nav likuma, kas varētu viņiem aizliegt nodarboties ar šo biznesu. Tā ir privāta teritorija, tāpēc tur var darīt, ko grib. Vienīgais pārkāpums — neatļauta skursteņa būvniecība.

Kāda vecāka gadagājuma kundze uztraucās par to, kā lai valdemārpilnieki nokļūst līdz Tiņģerei vai Lubei uz pasākumiem, jo abās vietās ir kultūras nams. Viņa jautāja: «Ja būtu vismaz kāds neliels autobuss, braucēji būtu. Vai mums jāiet kājām?» A. Grīnbergs skaidroja, ka pārvaldei nav tādas licences, lai veiktu pārvadājumus, tāpēc to pat nedrīkst darīt. Nākamais kundzi interesējošais jautājums bija par neizgaismotām kāpnēm no skolas virzienā uz Skolas ielu. Redzēt nevarot it neko, nākoties balstīties uz tausti. Pārvaldnieks teica, ka apskatīs situāciju, jo par šo problēmu nav zinājis.

Kāds kungs vaicāja, vai ir plānots izbūvēt ietvi Raiņa ielā, virzienā uz privātmāju ciematu, kas atrodas pie ezera. «Tas ir diezgan garš ceļa posms. Tur pirms tam nebija apgaismojuma, ko izveidojām no jauna. Šobrīd domāju, ka bīstamība ir krietni samazināta. Normatīvie akti īsti neļauj tur kaut ko darīt, jo ceļš ir pārāk šaurs un apkārt ir privātīpašumi. Sanāk, ka jāpērk no privātīpašniekiem zeme, lai tur varētu paplašināt ceļu un izbūvēt trotuāru. Saprotu šo situāciju un man jau iedzīvotāji no šī ciema ir sūdzējušies. Pagaidām nezinu, kā to izdarīt. Tas katrā ziņā arī nebūtu lēti,» sacīja A. Grīnbergs.

Izskanēja arī citi jautājumi, piemēram, par vandālismu privātīpašumos. Pašvaldības policists Normunds Kamols norādīja — ja ir konkrētas sūdzības un zināmas vainīgās personas, pie viņa jāgriežas ar iesniegumu, un problēmas tiks risinātas.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Valdemārpils

Komentāri