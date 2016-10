Iedzīvotāji sapulcē atzinīgi vērtē Sabiles un Abavas pagasta pārvaldes paveikto 01.11.2016

Turpinot Talsu novada pašvaldības organizēto sapulču ciklu «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēs 2017.—2019. gadam», 25. oktobrī iedzīvotāju sapulce notika Sabiles kultūras namā, uz ko bija pulcējušies daudz interesentu.

Stāstot par 2015. un 2016. gadā paveikto,

Sabiles un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs pauda, ka šajos gados ir izdarīts daudz, taču lielu ieceru netrūkst. 2015. gadā paveiktie darbi: projekta «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā, II kārta» īstenošana 471 765 eiro apmērā, kam piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Uzstādītas vairākas jaunas videonovērošanas kameras, kam tērēti 33 548 eiro pašvaldības finansējuma. Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienībā «Valgales skola» Abavas pagastā uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta, kur darbu veikšanai finansējums 3499 eiro apmērā ņemts no pašvaldības rezerves fonda budžeta. Sagatavots arī Sabiles tilta rekonstrukcijas tehniskais projekts, un veikta tā ekspertīze, kas pašvaldībai izmaksāja 8000 eiro. Par pārvaldei piešķirto prioritāšu naudu veikts autoceļa «Oliņas» asfaltētā ceļa remonts.

Par Eiropas Savienības piešķirto atbalstu īstenots projekts, kā rezultātā labiekārtots Sabiles Vīna kalns — uzstādīts jauns žogs, vārti, soliņi un lapene.

Īstenojot projektu «Siltumnīc­efekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada Sabiles pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā» Sabilē uzstādīts ekonomiskais LED apgaismojums. Jauns apgaismojums par pagastam piešķirto prioritāšu naudu 13 074 eiro apmērā izbūvēts arī Priežu ielā. Bitumena emulsijas segums 600 metru garā posmā uzklāts Blaumaņa ielā. Šo darbu veikšanai pašvaldība ņēmusi līdzekļus 20 426 eiro apmērā no pašvaldības autoceļu rezerves fonda līdzekļiem. Sabiles pilsētā uz ielām uzstādītas jaunas nosaukumu norādes. Domājot par teritorijas sakoptību, Sabilē nojaukta nodegusī ēka Ventspils ielā 17/15. Izbūvēts apgaismojums daļai Brīvības ielas, atjaunots grants ceļa segums Gravas ielā. Lielās talkas laikā pavasarī labiekārtota peldvieta pie Abavas K. Barona ielā. Pēc Sabiles jauniešu iniciatīvas Jaunsabilē izveidota atpūtas vieta pie Abavas. Atzinīgus vārdus pārvalde saņēma no aprūpes nama «Kalme» vadītājas Maijas Dubro, jo pašvaldība sniegusi finansiālu atbalstu ēkas fasādes un attīrīšanas iekārtu remontam.

Turpinot iesāktos darbus, arī šajā gadā pārvaldē īstenotas daudzas ieceres. Daļēji atjaunota gājēju ietve Lāčplēša ielā, uzbērta grants jaunizveidotajai Saules ielai Sabilē. Veikti asfalta seguma avārijas bedru remontdarbi, greiderētas grantētās ielas un autoceļi, iespēju robežās atjaunots ceļa segums. Remontēts ūdensvads Sabiles pilsētā un Abavas pagastā. Veikti arī vairāki teritorijas labiekārtošanas darbi, kuros notiek pašvaldībai piederošo zemju attīrīšana no krūmiem, koku vainagošana un Abavas kreisā krasta sakopšana. Uzstādīti soliņi gar Abavmalu.

«Mans sapnis ir izveidot pastaigu taku,» runājot par teritorijas sakopšanas darbiem, bilda pārvaldnieks. Šogad atjaunota arī strūklaka baznīcas parkā. Z. Brunavs pastāstīja, ka pēc strūklakas uzstādīšanas nākamajā rītā tā sabojāta. Pašvaldībai nācies atkal to salabot. Šogad notikusi arī ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūve ūdens apgādes sistēmai «Gobiņas» Abavas pagastā, jo šajā vietā dzeramais ūdens ir ar paaugstinātu dzelzs saturu. To pārvalde veikusi par prioritāšu naudu, šiem darbiem novirzot 16 720 eiro. Iegādāti jauni gaisa pūtēji attīrīšanas ietaisei «Rūpnīca». Pēc vairāku iedzīvotāju lūguma rasta iespēja pieslēgt centralizēto ūdensapgādi daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Kuldīgas ielā 8/10 Sabilē, kas izmaksājis 5598 eiro. Pie šogad paveiktā pārvaldnieks pieskaita arī Kapu ielas seguma atjaunošanu un remontu, jaunas podnieka ripas iegādi Sabiles mūzikas un mākslas skolai. Ar stipendiātu programmā strādājošo palīdzību izremontēta mazā zāle pašvaldības īpašumā «Vecvalgale». Pašvaldības policijas iecirknim Talsu ielā šogad nomainīti vecie koka logi un uzstādīta apsardzes signalizācija.

Pašlaik norisinās darbi, izbūvējot pie dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu Sabiles «Priedēs». Šie darbi jāpaveic līdz novembra vidum. Pašvaldības kultūras projektu konkursā atbalstīta pārvaldes iecere par Sabiles svētku karoga — vimpeļa izgatavošanu, ko pašreiz auž māksliniece Antra Auziņa.

Daudz lielu ieceru

2017. gadā plānots atjaunot Kalna ielu, kas ved uz Vīna kalnu un pa kuru pārvietojas pilsētas viesi. Pašlaik šis posms esot bēdīgā stāvoklī. Nepieciešama arī ielu apgaismojama rekonstrukcija Talsu ielā, līdz Meža ielai, jaunu kabeļu un apgaismes stabu uzstādīšana. Plānota ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūve ūdensapgādes sistēmā «Briņķi», centrālā ūdensvada nomaiņa no Parka ielas līdz Valdemāra ielai un bērnu rotaļu laukuma izveidošana «Rambulītes» parkā. Nepieciešams uzstādīt arī apsardzes signalizāciju bibliotēkā. «Sāpīgs ir kultūras nama fasādes remonta jautājums. Arī jumts jāsaremontē,» saka pārvaldnieks. Nākamajā gadā turpināsies iesākto projektu īstenošana, Egļu ielas izbūve, video novērošanas kameru uzstādīšana Vīna kalnā un baznīcas skvērā. Z. Brunavs atzīst, ka šogad Vīna kalnā bojāts jaunais žogs, postīti ilgus gadus augušie vīnogulāji, un pie baznīcas sabojāta uzstādītā strūklaka.

Kā vienu no lielākajiem darbiem, kas tuvāko gadu laikā būtu jāpaveic, pārvaldes vadītājs uzsver jauna bērnudārza «Vīnodziņa» būvniecību. Pašlaik notiekot tā projektēšana, un plānots, ka tas atradīsies netālu no skolas. Vietas tajā būs 120 bērniem. «Esmu bijis gandrīz visos novada bērnudārzos un varu teikt, ka Sabilē esošais ir vissliktākā stāvoklī. Ja vēlamies, lai Sabilē būtu cilvēki, kuri savus bērnus sūtītu šeit esošajās izglītības iestādēs, mums par šīm lietām ir jādomā,» teica pārvaldnieks. Pašlaik bērnudārzu Sabilē apmeklē 76 bērni, lai gan vietas tajā ir tikai 53. Vēl 15 bērni gaida rindā. Skolā patlaban mācās 134 skolēni. Sabile ir viena no tām vietām, kur ēdināšanu pašlaik nodrošina uzņēmējs, nevis pašvaldība. Domājot, kā turpmāk risināt ēdināšanas jautājumu, plānots, ka jaunajā bērnudārzā būs arī virtuves bloks, kurā pašvaldības pieņemti cilvēki gatavotu ēdienu gan pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, gan skolas bērniem.

Pārvalde informē, ka izsludināts iepirkums būvprojekta aktualizēšanai un autoruzraudzībai Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma centra un Sabiles tūrisma un informācijas centra atjaunošanai Strautu ielā 4 Sabilē jeb vecās sinagogas ēkā. Pārvaldes vadītājs pastāstīja: «Šī ēka no vasaras ir pašvaldības īpašums. Projektu īstenos, lai ēku saglābtu un tajā arī kaut kas notiktu. Šīs ēkas sakārtošanai apgūstamais finansējums ir 580 tūkstoši eiro. Tā būs ne tikai sinagoga ar tūrisma centru, plānots pārveidot arī rožu laukumu, skvēru un saistīt to kopā ar Pedvāli. Ja izdosies plānotais, Sabiles centrā būs radīta viena sakārtota vieta vairāk, kurā, iespējams, notiktu arī augstās mākslas pasākumi.»

Pie iecerētajiem darbiem pārvalde min arī Sabiles vidusskolas ēkas siltināšanu, jo tehniskā dokumentācija šo darbu veikšanai ir sagatavota. Darbu izmaksas ir 1 288 690 eiro apmērā. Atliekot gaidīt iespēju, lai darbu veikšanai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu. Tāpat Sabiles vidusskolā plānota mācību vides modernizācija, ieguldot 190 tūkstošus eiro. Lai piesaistītu atbalstu infrastruktūras izbūvei un attīstītu tūrisma piedāvājumu Sabilē, plānots izstrādāt būvprojektu «Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā «Abavas senleja»», kurā paredzēts veidot aktīvās atpūtas iespējas cilvēkiem un uzstādīt skatu torni, no kura paveras skaists skats uz pilsētu un tās apkārtni, norādīja pārvaldnieks.

Sabiles pilsētai un Abavas pagastam piešķirts finansējums 316 829 eiro apmērā Eiropas Savienības projektā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Pašlaik tehniskais projekts top pašvaldības nozīmes autoceļam «Ausekļa iela — Rinkule». Sagatavots un otrreizējai iesniegšanai «Leader» pasākumā plānots projekts «Bērnu rotaļu laukuma «Rambulīte» labiekārtošana». Jādomā arī par tirdzniecības vietas izveidi Sabilē. Līdz 2020. gadam prioritārā secībā plānota grants seguma ielu noklāšana ar divkārtu šķembu un bitumena maisījumu un Brīvības ielas posmā līdz Pedvāles ceļam — melnā seguma uzklāšana. Aktuāls jautājums joprojām ir arī tilta pār Abavu rekonstrukcija.

Sapulcē no pašvaldības izskanēja, ka plānota vecās slimnīcas jeb zināmā hosteļa rekonstrukcija, kurā ierīkos sociālās aprūpes centru. Pašvaldībā cer, ka tādējādi izdosies radīt arī vairākas papildu darba vietas. Sapulcē Z. Brunavs pauda, ka pēc vairākkārtēja lūguma pie Plostiem «Latvijas Valsts ceļi» ir uzlikuši arī asfalta segumu. «Ne tikai mums pašiem, bet arī tiem, kuri brauc uz mūsu pusi, tagad ir komforts,» teica Z. Brunavs.

Sapulcē iedzīvotāji interesējās

par vairākām lietām. Kāds kungs taujāja, vai iespējams pašvaldībai ierīkot vietu, kur iedzīvotāji var vest dažādus būvgružus un nederīgās lietas, ko sadzīves atkritumos nedrīkst izmest. Uz to pārvaldnieks atbildēja, ka pašvaldība šādu vietu neierīkos, jo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi piedāvā pakalpojumus, kā minētos atkritumus nodot. Viņš solīja šo informāciju aktualizēt Sabiles interneta vietnē

www.sabile.lv. Aprūpes nama «Kalmes» vadītāja Maija Dubro vaicāja, vai pašvaldība plāno pieslēgt minēto namu centralizētai ūdensapgādei. Namā ir 18 iemītnieki un 14 darbinieki. To darbības nodrošināšanai ūdeni piegādā mucās. Uz to pašvaldības pārstāvis atbildēja, ka Eiropas finansējums šādu darbu veikšanai neesot un būs jādomā, kā šo jautājumu risināt. Tāpat iedzīvotāji rosināja domāt, vai pie bērnudārza un skolas nevajadzētu uzstādīt guļošos policistus, jo autobraucēji ne vienmēr šajās vietās ievēro atļauto braukšanas ātrumu. Jautāja arī par apgaismojumu diennakts tumšajā laikā un iespēju to samazināt, lai taupītu līdzekļus. Uz šo ierosmi Z. Brunavs atbildēja, ka uzstādītais LED jaunais apgaismojums ir ekonomisks un ļauj jau tagad ietaupīt līdzekļus. Sapulces noslēgumā cilvēki atzinīgi novērtēja pārvaldes paveikto un plānotos darbus, kā arī teica labus vārdus par sniegto atbalstu dažādu jautājumu risināšanā.

