Iedzīvotāji pauduši nostāju un gaida pašvaldības skaidru rīcību 12.09.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

«Talsu Vēstīs» vairākkārt rakstīts, ka šajā mācību gadā durvis slēdza Mazirbes internātpamatskola. Jautājumi par šīs ēkas tālāku izmantošanu, kā arī ko darīt ar daudzdzīvokļu māju «Skolotāju māja 2», kuras siltums, ūdensapgāde, kanalizācija, apkure un atkritumu apsaimniekošana ir saistīta ar skolu, joprojām ir aktuāli un nav atrisināti.

Lēmumu par Mazirbes internātpamatskolas slēgšanu mazā skolēnu skaita dēļ Dundagas novada dome pieņēma 26. janvāra domes sēdē. Divus mēnešus pēc tam — 27. aprīļa domes sēdē — deputāti vienbalsīgi lēma jautājumu par nekustamā īpašuma «Skolotāju māja 2» atsavināšanas uzsākšanu ar mērķi atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un tur esošos 18 dzīvokļus. Lēmumprojektā minēts, ka uzdots arī centrālajai administrācijai sagatavot komunālo pakalpojumu maksājumu plānu, apsaimniekošanas jautājumus, kā arī sarīkot tikšanos ar mājas iedzīvotājiem. Izpildes termiņš — jūlijs. Ir pagājusi septembra pirmā nedēļa, un, «Talsu Vēstīm» sazinoties ar mājas iedzīvotājiem, lai uzzinātu, vai viņiem ir skaidrība, kā šos jautājumus pašvaldība tālāk risinās, saņemu atbildi, ka skaidrības joprojām nav. Tāpēc 6. septembra rīta pusē tiekos ar septiņiem mājas iedzīvotājiem, lai uzzinātu viņu skatījumu un viedokli, kas šajā laikā ir padarīts un kas ne tik labi veicies.

Atbilde, ka viss ir procesā, neizsaka neko

Rajona laikā, kad citiem bija iespēja privatizēt dzīvokļus, «Skolotāju mājā 2» Mazirbē tas nebija atļauts. Baidījās no tā, ka līdzīgi kā Kolkā, kur, privatizējot dzīvokļus skolotāju mājā, tos vēlāk pārdeva atpūtniekiem, kuri tajos pārsvarā uzturas gada siltākajos mēnešos, saka iedzīvotāji. Tā visus šos gadus mājas iemītnieki no pašvaldības īrējuši dzīvokļus, maksājot komunālos maksājumus. Jautāti, kā vērtē radušos situāciju, kad aprīlī dome lēmusi par dzīvokļu atsavināšanu, iedzīvotāji teic, ka ir trūkusi komunikācija ar pašvaldību, lai saprastu, kas sagaida. Atbilde, ka viss ir procesā, neizsaka neko. Pērn īres līgumi ar iedzīvotājiem ir noslēgti līdz šī gada beigām. Kas notiks tālāk, neesot zināms! Pārsteigums iedzīvotājiem bijusi aprīlī notikusī domes sēde, kad deputāti vienbalsīgi pieņēmuši lēmumu par dzīvokļu atsavināšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas nekādi skaidrojumi, ierosinājumi no mājas iedzīvotājiem netika prasīti. Sarunā iedzīvotāji rāda, ka parakstījuši kopīgu iesniegumu novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam un nosūtījuši to arī pārējiem deputātiem, ka atsakās no pašvaldības izpirkt dzīvokļus, lai gan pašvaldība sola, ka viņiem būs priekšroka to darīt. Iesniegumi domē reģistrēti šī gada 31. augustā.

24. augusta domes sēdē no izpilddirektores Janitas Valteres izskanēja, ka pašvaldība ir saņēmusi katra dzīvokļa novērtējumu, bet vēl 6. septembra rīta pusē sarunā ar mājas iedzīvotājiem noskaidrojās, ka viņiem šīs vērtības nav zināmas. Ja arī zinātu vērtību, pēc darba zaudēšanas daudziem nav tādu līdzekļu, lai dzīvokli iegādātos.

Vienīgā iespēja iegūt īpašumā

6. septembrī tikties ar daudzdzīvokļu mājas iemītniekiem uz Mazirbi devās domes priekšsēdētājs A. Felts. Pirms brauciena jautāts, ar kādu piedāvājumu brauc uz Mazirbi, viņš pauda, ka tā būs saruna, vai iedzīvotāji tiešām vēlas atteikties iegādāties šos dzīvokļus un kādus risinājumus pašvaldība tad varētu rast. «Tikai katram individuāli varam pateikt, par kādu cenu katrs dzīvoklis ir novērtēts. To publiski nevaram darīt. Jādomā, kāds būs tālākais risinājums par šo dzīvokļu izmantošanu gan no viņu, gan pašvaldības puses. 31. augustā iedzīvotāju adresētais iesniegums domei savā ziņā uzskatāms par kolektīvu lēmumu, un neizslēdzu: kādam tomēr bija interese dzīvokli iegādāties. Ja ir pārmetumi, ka agrāk viņiem netika piedāvāti šie dzīvokļi privatizācijai, tagad to piedāvājam. Piekrītu, ir cita situācija, bet šis ir vienīgais risinājums, kā iedzīvotājiem tikt pie šiem dzīvokļiem, ja viņi tos vēlas iegūt īpašumā,» saka A. Felts.

Pēc tikšanās ar domes vadītāju uzrunātā mājas iedzīvotāja Skaidrīte Krastiņa teic, ka saruna bijusi konstruktīva un no domes vadītāja izskanējis, ka pašvaldība domās, kā juridiskā ceļā tālāk risināt jautājumu par šo ēku. Izskanējis, ka tukšos dzīvokļus varētu pārdot un segt vajadzības, kas saistītas ar māju, piemēram, jumta labošanu un citus. No pašvaldības puses tādas prasības, ka mājas iedzīvotājiem obligāti jāiegādājas dzīvokļi, nebija. Tikšanās reizē iedzīvotāji vēlreiz atgādinājuši, ka viņi vēlas turpināt īrēt dzīvokļus. To apstiprina arī domes priekšsēdētājs A. Felts: iedzīvotāji joprojām paliek pie tā, ka viņi iespēju iegādāties dzīvokli neizmanto. «Mēs to respektējam. Īres līgumi ir spēkā līdz 31. decembrim. Nevienam nav plāna šos cilvēkus izlikt no dzīvokļiem neatkarīgi no tā, kāds būs tālākais risinājums. Pašvaldībai šobrīd ir jādomā, ko darīt ar brīvajiem dzīvokļiem. Iespējams, cilvēkiem arī mainās viedoklis par dzīvokļu iegādi,» saka pašvaldības vadītājs.

7. septembrī sasaukta arī domes ārkārtas sēde, kurā lemts par komunālo pakalpojumu nodošanu pašvaldības kapitālsabiedrībai «Kolkas ūdens». No šīs nedēļas ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu uzraudzība nodota «Kolkas ūdenim». Kapitālsabiedrības statūtos jāveic izmaiņas, lai «Kolkas ūdens» varētu veikt darbības, kas saistītas ar siltumapgādi. Šobrīd Dundagas novada saimnieciskais dienests ir pieņēmis darbā kurinātāju, kas Mazirbē, «Skolotāju mājā 2», nodrošina silto ūdeni. Taču jāmin, ka nevienā no dzīvokļiem nav uzstādīti ne ūdens, ne siltuma skaitītāji, lai iedzīvotāji norēķinātos par patērēto. Ir mājas kopējais skaitītājs, kura rādījumu tad arī izdala uz katru tur dzīvojošo.

Skolas ēku domā iznomāt

Jautāts, vai pašvaldībai tagad ir skaidrāka vīzija, ko tā darīs ar Mazirbes internātpamatskolu, kas vasarās ir arī populāra nometņu vieta dažādām sabiedrības grupām, domes vadītājs teic, ka līdz šim nekādi konkrēti piedāvājumi par ēkas izmantošanu nav bijuši. Pašlaik tiek gatavots lēmums, ka pašvaldība skolas ēku iznomās. Par to vēl būs jālemj deputātiem. Mazliet piesardzīgāks domes priekšsēdētājs ir par šīs ēkas pārdošanu. «Pārdot to nezināmai personai, nezinot par viņa mērķiem, nebūtu labākais variants,» viņš saka. Vai nometņu rīkotāji, ar kuriem izveidojusies veiksmīga sadarbība vairāku gadu garumā, arī turpmāk varēs cerēt uz iespēju Maz­irbē rīkot nometnes, domes vadītājs ir izvairīgs. Tas būšot atkarīgs, ko ēkas nomnieks (ja tāds atradīsies) piedāvāšot. «Pašvaldības uzdevums nav nodarboties ar uzņēmējdarbību,» saka A. Felts.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Mazirbe

Komentāri