Pirmdienas, 4. jūnija, vakarā Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē iedzīvotāji tikās ar domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi.

Ideja par tikšanos priekšsēdētājam radusies, jo pēdējās nedēļās saņēmis daudzu iedzīvotāju sūdzības par dažādiem jautājumiem — bērnu laukumiem, zāles pļaušanu, bibliotēkas projektu u.c. «Vēlos, lai iedzīvotāji saprot, ka es viens nespēju visu izdarīt. Domē ir pārstāvēti astoņi politiskie spēki, tātad esam ļoti sadrumstaloti, katram ir savas intereses. Un es nevaru paveikt tos darbus, kas jādara izpildvarai,» skaidro E. Zelderis.

Sāpošie jautājumi un skarbi viedokļi

Uz tikšanos bija ieradušies dažāda vecuma un profesiju ļaudis ne tikai no Talsu pilsētas, bet visa novada. Sākotnēji E. Zelderis sniedza atbildes uz jautājumiem, kas tika iesūtīti iepriekš e-pastā. Par gājēju ietvēm, alkohola lietošanu publiskās vietās, ceļu zīmēm, peldvietu Vilkmuižas ezerā, par nepieciešamību pēc papildu strūkl­akas, kur ļaudīm karstā laikā veldzēties. Pēc tam jautājumus uzdeva tie, kuri bija ieradušies. Visvairāk ļaudis interesēja, kas notiek ar Talsu Galvenās bibliotēkas projektu. Pēc gariem un plašiem skaidrojumiem, kāpēc situācija nonākusi tik tālu un būvdarbi vēl nav uzsākti, domes priekšstāvis solīja, ka Talsiem būs jauna bibliotēka. Viņam vienkārši nav pieņemami strādāt tādā veidā, kā to darīja iepriekšējā vadība, turklāt ar naudu, kura būtu nesamērīgi jāpārmaksā bibliotēkas būvniecībai, iespējams paveikt ļoti daudzus citus darbus, jo novadā vajadzību ir ļoti daudz. Vairāki jaunie vecāki vaicāja, kad pilsētā tiks sakārtoti bērnu rotaļu laukumi, jo tas esot nepieņemami, ka ģimenēm jābrauc uz blakus novadiem, lai brīvo laiku pavadītu tur. «Kāpēc ir jābūvē kaut kas jauns, ja nevar sakārtot esošo?» vaicāja iedzīvotāja. E. Zelderis atzina, ka tas ir kauna traips Talsu pilsētai. Par bērnu rotaļu laukumu stāvokli atbild pilsētas pārvalde un komunālā nodaļa, un tika vērsta uzmanība, ka abu nodaļu vadītāji amatā stājušies salīdzinoši nesen. Kāda iedzīvotāja gan bilda, ka ir jābūt prasīgākiem pret darbiniekiem, lai darbi virzītos uz priekšu. Kāda kundze bija ļoti satraukta par to, ka no tā saucamajiem atkritumu zvaniņiem ļoti ilgu laiku netiek savākti šķirotie atkritumi, vairākās vietās pilsētā radot izgāztuvēm cienīgu skatu.

E. Zelderis teica, ka viņš zina par esošo problēmu un ir sazinājies ar jauno atkritumu apsaimniekotāju, kuri sola visu paveikt, tomēr esot nepieciešama pacietība un sapratne, kamēr uzņēmums iestrādāsies. Uzņēmējus interesēja, ko domes vadība plāno darīt, lai veicinātu sadarbību un atbalstītu vietējos uzņēmumus. E. Zelderis sacīja, ka ir nolemts darbā pieņemt uzņēmējdarbības koordinatoru, tikai jāpārliecinās par atbilstošu kandidātu. Iedzīvotājus arī interesēja, kas notiek SIA «Talsu namsaimnieks», uz ko priekšsēdis skaidroja, ka vairāk par sabiedrībai pausto informāciju nedrīkst izpaust, bet problēmu uzņēmumā esot «vairāk nekā vajag», un pašlaik norit darbs, lai situāciju mainītu.

Sarežģīta situācija gan novadā, gan valstī

Neizpaliekošs palika jautājums par to, ka astoņi deputāti aicina priekšsēdētāju atkāpties no amata. Bieži bija dzirdami tādi izsaucieni kā «Šie astoņi deputāti jāatlaiž no darba!», «Priekš kam tā opozīcija vispār ir vajadzīga!», «Kāpēc mums ir jāstrādā, bet viņiem ne?», «Visiem tāpat zināms, ka iepriekšējā vara grib turpināt saimniekot!» u.tml. Tika izteikti viedokļi arī par vairākām personām, kas bija pie varas iepriekšējā sasaukuma laikā un par vairākiem esošajiem opozīcijas deputātiem, nežēlojot asus un kritiskus vārdus, minot dažādus piemērus par attiecīgo personu darbībām.

No opozīcijas deputātiem uz tikšanos bija ieradusies tikai Inga Gluzda (Jaunā konservatīvā partija). «Talsu Vēstis» atvainojas, ja tomēr bija vēl kāds, bet netika pamanīts. Jāteic, ka deputātes sakāmo iedzīvotāji uztvēra ļoti kritiski, netaupot arī asākus vārdus un pat pārtraucot pusvārdā. Deputāte sanākušajiem sacīja, ka uz domes sēdi neieradās, jo viņai nav pieņemams domes vadības stils, un tas bijis kā izmisuma solis, cenšoties to mainīt. Domes priekšsēdētājs gan vairākkārt norādīja, ka, viņaprāt, ja kaut kas neapmierina, ir jātiekas, un viss jāizrunā, nevis jāsper šāds solis, kas rezultātā negatīvi ietekmē iedzīvotājus. Diemžēl uz sarunām neviens no opozīcijas pie domes vadības nav vērsies. «Jautājums ir par to, kad mēs, latvieši, sapratīsim, kur ir tā robeža, kuru nedrīkstam pārkāpt, cīnoties, jo uzvarētāja tāpat nebūs. Mums jāpārstāj cīnīties par savām interesēm, vienalga, politiskām vai personīgām un jādomā plašāk, par kopīgu darbu iedzīvotāju labā. Un tā diemžēl pašlaik ļoti trūkst,» pauda E. Zelderis.

Bez jautājumiem, kas skar novadu, ļaudis runāja arī par valstiskām problēmām. Kāds kungs klāstīja: «Mums ir jārunā par galveno, proti, valsts un tautas izmiršanu. Kā lai novēršam to, ka valsts paliek aizvien tukšāka? Kad beigsies vispārēja bezatbildība? Manuprāt, tiek runāts par rozā sapņiem, kas ir galīgi pa tukšo. Sabiedrība ir slima, jāmainās vērtībām.»

Uz pasākumu bija ieradusies arī Talsu slimnīcas virsārste Brigita Aišpure, kura noslēgumā sacīja: «Zeldera kungs ir ļoti kompetents. Uz visiem jautājumiem, lai arī cik dažādi tie bija, viņš spēja atbildēt bez nekādiem priekšā esošiem dokumentiem vai palīdzības. Tas ir ļoti būtiski. Opozīcijas deputātiem vēlos pateikt: gribētu, lai tiek mazāk tērēts laiks jautājumiem, ko viņi uzdod jums [E. Zelderim], un jūsu pienākums būtu šos opozīcijas deputātus izsaukt un likt atskaitīties par viņu paveikto aizvadītā gada laikā. Skaidri un konkrēti! Jo šāda neierašanās uz sēdi ir darba disciplīnas pārkāpums, kas, manuprāt, ir sodāma lieta. Vēlos teikt lielu paldies E. Zelderim par viņa darbu. Jāuzsver, ka jaunajiem ir jādod priekšroka. Viņiem ir cits skatījums, un diemžēl ir cilvēki, kas grib tos ratiņus vilkt atpakaļ. Iesim uz priekšu! Tie, kas ir palikuši stagnācijā, nespēj to saprast, un, ja nepieciešams sevi pārveidot, tas ir ļoti grūti. Lai Dievs dod veselību Edgaram Zelderim un visai viņa komandai!»

Notiekot sarunām un diskusijām, iedzīvotāji vairākkārt minēja, ka ļoti priecājas par šāda veida pasākumu un ka tādus būtu nepieciešams rīkot daudz biežāk. Tam piekrīt arī E. Zelderis, apsverot domu, ka turpmāk varētu piesaistīt arī pārējo domes vadību un nodaļu vadītājus, nodrošināt sapulču skatīšanos tiešsaistē u.c.

Pēc pasākuma, kas ilga divas stundas, vairāki iedzīvotāji vēl uzkavējās, lai apspriestos ar domes priekšsēdētāju, uzdotu interesējošus jautājumus vai norunātu vizītes. «Biju patīkami pārsteigts, ka tik daudzi ieradās uz šādu sabiedrisku tikšanos. Jutos atbalstīts un priecīgs par to, ka cilvēki vēlas pārmaiņas. Iedzīvotāji ir mans galvenais balsts, kas dod spēku turpināt iesākto,» teic E. Zelderis.

