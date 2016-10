Iedvesmojošākā skolotāja — Rasma Galniece 08.10.2016

5. oktobrī, Pasaules skolotāju dienā, «Zelta Zivtiņa» paziņoja iniciatīvas «Iedvesmojošākais skolotājs» uzvarētājus. Par vienu no divām Kurzemes reģiona iedvesmojošākajām skolotājām atzīta Talsu 2. vidusskolas matemātikas skolotāja Rasma Galniece.

Kopumā iniciatīvai tika pieteikti 155 skolotāji no visiem Latvijas reģioniem. Apkopojot sabiedrības balsojumu un žūrijas vērtējumu, Kurzemes reģionā par iedvesmojošāko atzīta arī Kuldīgas Centra vidusskolas sporta stundu pasniedzēja Ieva Ņečiporuka. Abas skolotājas balvā saņems viedtālruni no kompānijas «Huawei».

Skolotāju Rasmu Galnieci pārsteidzu, apsveicot ar saņemto novērtējumu, pirms viņa pati bija uzzinājusi konkursa rezultātus! To, ka skolēni savu klases audzinātāju pieteikuši dalībai konkursā, gan nejauši bija uzzinājusi. Skolotāja saka: «Man gluži vienkārši ir laimējies būt lieliskāko jauniešu audzinātājai — tas ir viņu nopelns!» Savukārt skolēni R. Galnieci raksturo kā cilvēku, pie kura vienmēr var aiziet pēc padoma vai aprunāties par dzīvi. Viņa skolēnus pieņemot tādus, kādi viņi ir — arī trakus, nenopietnus, spītīgus un dažreiz arī nepacietīgus, nepaklausīgus un neapmierinātus. Patiesībā skolotāja savus audzēkņus ne tikai pieņemot, bet arī mīlot. «Kā tādus var nemīlēt, kas prot sagādāt lielus un mazus pārsteigumus?» priecājas R. Galniece.

