Iedvesmas konference mudina domāt un just plašāk 20.09.2017

Talsu novada fonds šobrīd iet starptautisku ceļu, kurā atradis neskaitāmas iedvesmas pieturas. Lai ar šiem stāstiem iedvesmotu arī citus, brīdī, kad līdz Ziemassvētkiem atlikušas 100 dienas, fonds Talsu tautas namā pulcēja k viesus no Latvijas un ārvalstīm konferencē «Being good is good». Būt labam ir labi — šo pārliecību atjaunoja, vēlreiz apstiprināja cilvēki, kuru dzīvesstāsts kalpo par piemēru milzīgai apņēmībai un vēlmei palīdzēt citiem.

Cilvēkiem palīdzība ir vajadzīga ne tikai Ziemassvētkos vai Lieldienās, bet visa gada garumā. Talsu novada fonds ar labdarības projektu organizēšanu nodarbojas jau 13 gadus, pēdējo gadu laikā īpašu uzmanību veltot labdarības nozīmes veicināšanai jaunatnes vidū. To īstenojot, fonds kopā ar sadarbības partneriem Vācijā izstrādājis rokasgrāmatu, kas paredzēta skolotājiem, un mobilo aplikāciju-spēli «Charity City» jauniešiem.

Vācu sadarbības partneris Rasmus Pečuels klātesošajiem sacīja: «Pirms kāda laika spēļu spēlētājiem ieteica atrast veidu, kā brīvo laiku izmantot lietderīgāk. Spēles ir mums visapkārt, līdzās mūsu viedtālruņos. Mēs varam teikt, ka tā ir negatīva mūsu sabiedrības iezīme. Mēs to nevaram mainīt, bet varam uz to skatīties no citas puses: meklēt veidus, kā to izmantot lietderīgi. Mēs varam spēles izmantot mācību procesā!»

Jaunizveidotā labdarības spēle tapusi, to testējot kopā ar Talsu 2. vidusskolas skolēniem. Spēlē, darot labus darbus, piemēram, palīdzot senioriem, dzīvniekiem un citiem varoņiem, iespējams sacensties par jauno Labdarības pilsētas valdnieka mandātu. Spēles veidotāji cer, ka izstrādātie uzdevumi un piedāvātā papildu informācija par labdarības iespējām reālajā dzīvē, liks jauniešiem nemanot mainīt savus paradumus un kļūt labestīgākiem arī dzīvē. Šis kopprojekts bija tikai viena no daļām, kas konferencē aizsāka diskusiju par labdarības veicināšanu skolās.

Iedvesmas konferencē pulcējās

kopienu fondi, jaunieši un mācībspēki no visas Latvijas, lai savstarpēji iepazītos, runātu par labdarību un klausītos iedvesmas stāstos. Vienu no šādiem stāstiem palīdzēja izdzīvot labdarības fonda «RH3» dibinātājs Raivis ­Hščanovičs, kas bērnībā pārvarēto vēzi mērķtiecīgi pārvērta sapnī kļūt par profesionālu futbolistu. Pašlaik viņa veidotais fonds palīdz iedvesmot bērnus, kuri ilglaicīgi atrodas slimnīcās. Tam sekoja iepazīšanās ar Dāvidu Grosu — austrieti, kurš no atkritumos atrastiem produktiem gatavo restorānu klases maltītes. Tas ir viņa protests pret derīgas pārtikas izmešanu miskastē, kamēr daļa pasaules iedzīvotāju cieš trūkumu, esot spiesti iztikt bez regulārām ēdienreizēm. Konferences viesis Gautams Leviss no Lielbritānijas reiz bijis viens no viņiem, tomēr atzīst, ka no savas bērnības atceras pavisam maz. Viņš dzimis Indijā, Kolkatā, un trīs gadu vecumā pamests. Vīrietis pastāstīja, ka viņu izglābusi Māte Terēze un līdz skolas gaitu uzsākšanai Gautams dzīvojis viņas izveidotā bērnunamā. Vēlāk puisēnu adoptējusi britu brīvprātīgā, un tālāk dzīve aizritējusi Lielbritānijā, iegūstot izglītību labākajās britu skolās. Gautams pārvietojas, izmantojot kruķus, tomēr tas nekad nav atturējis no savu sapņu īstenošanas. Pateicībā Mātei Terēzei viņš izveidojis viņai veltītu filmu.Tagad viņš turpina palīdzēt citiem — pēc pilota licences iegūšanas Gautams cilvēkiem ratiņkrēslos māca lidot tam īpaši pielāgotos lidaparātos.

Par to, cik vērtīgi patiesībā ir pieci eiro,

lika aizdomāties radio labdarības maratona «Dod pieci» dīdžejs Toms Grēviņš. Viņš pastāstīja par akciju, kura norit pirms Ziemassvētkiem, radio dīdžejiem sešas dienas atrodoties tiešajā ēterā un atskaņojot klausītāju izvēlētas dziesmas apmaiņā par ziedojumiem kādam labdarības mērķim.

Īpaši aizkustinoša bija tikšanās ar Mareku Odumiņu, puisi, kurš glezno, otu turot zobos. Jaunā vīrieša dzīve pilnībā mainījās pēc neveiksmīga lēciena ezerā ar galvu pa priekšu. Viņš salauzis kaklu, ilgu laiku pavadījis reanimācijas nodaļā, piedzīvojis vairākas klīniskās nāves, elpas stāšanos. Tomēr šis nav stāsts ar nelaimīgām beigām. Viņš apliecina, ja Dievs kaut ko atņem, tad dod arī vietā. Puisis nespēj kustināt ne rokas, ne kājas, bet tas ļāva atklāt savu talantu — spēju gleznot. Spītīgas apņemšanās vadīts, viņš izkopis savas prasmes un ar gleznošanu pelna iztiku, krāj līdzekļus rehabilitācijai un algo ikdienā nepieciešamos asistentus. «Es neesmu bagāts, bet cenšos izcīnīt dzīvē to, kas man ir vajadzīgs. Rehabilitācija ir vajadzīga man, ne kādam citam. Attīstīt sevi vajag man, ne kādam citam. Es gribu savā dzīvē augt!» teica Mareks. Rehabilitācijas kursi maksā dārgi un par līdzekļu savākšanu jāpateicas līdzcilvēkiem. Vīrietis cer, ka tāpat kā reiz izcīnīja cīņu, lai elpotu bez elpošanas aparāta, reiz pienāks diena, kad viņš nostāties pats uz savām kājām.

Cik gan daudz mums ikdienā dots? Vai to spējam novērtēt? Par to aicināja aizdomāties mācītājs Pēteris Eisāns, akcijas «Zvaigznes Austrumos» autors. Akcijas mērķis ir uzlabot bēgļu bērnu ikdienu, dāvājot rotaļlietas un citas bērnam prieku nesošas lietas, iesaiņotas kurpju kastēs. Līdz 16. septembrim akcijai veltīta izstāde bija apskatāma Talsu Valsts ģimnāzijas foajē.

«Mēs droši vien no šīs zāles dosimies laukā

ar citām domām un izjūtām,» konferenci noslēdzot, teica Talsu novada fonda priekšsēdētāja Iveta Rorbaha. To apliecināja pasākuma vadītājs Arnis Krauze: «Atvainojos, ka konferences sākumā biju gurdens. Pēdējās nedēļās man bija jāaizvieto kolēģe Latvijas Radio. Ja kāds ir pamanījis, tajā dienas vidū ir «Brīvais mikrofons». Uz to katru dienu zvana ļaudis, un viņu stāsti parasti ir pikti un krenķīgi: kādam saskābis piens, kādam suns uzkāpis uz kājas… Man ir prieks, ka tas ir kā ar roku noslaucīts pēc šīs dienas daudzajiem labajiem, iedvesmojošajiem stāstiem!»

Tikšanos noslēdza žurnālistes, talsenieces Inas Strazdiņas audio sveiciens Talsu novada fondam un pasākuma apmeklētājiem: «Labdarība ir fenomenāls iekšējā spēka resurss, tā ir pieslēgšanās vistīrākās gaismas ģeneratoram, tā ir radoša, dziļa un stilīga galu galā, bet kā ikdienas pienākums tā, protams, prasa daudz. To ļoti labi zina tie, kuri ar labdarību nodarbojas ne tikai pa reizei, bet katru dienu. Labdarība būtībā ir dvēseļu esperanto — valoda, kurā var saprasties neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības un valstiskās piederības. Milzīgs prieks, ka Talsi ir ne tikai mūziķu, bet tagad arī labdarības pilsēta. No sirds paldies Talsu novada fondam par pieslēgšanos pasaules pulsam, par raudzīšanos tālāk, dziļāk un interesantāk un aicinājumam nonākt pie paša svarīgākā — pie sākuma, pie labdarības idejas skolā. Varbūt, ja tas būtu starptautiski obligāts priekšmets, mums būtu mazāk karsto punktu, kara zonu un vienkārši nelaimīgu cilvēku!»

