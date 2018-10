Iecerēts izveidot «Talsu novada garšas» tūri 11.10.2018

Plānojot tūrisma maršrutu, kas interesentus iepazīstinātu ar kooperatīva «Talsu novada garša» biedru veikumu un lai saprastu, vai šāds piedāvājums būtu interesants, 2. oktobrī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa rīkoja iepazīšanās braucienu tūrisma nozares un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Būs jauna tirdzniecības vieta

Pirms tikšanās ar mājražotājiem Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļas vadītājs Alfons Spēks teic, ka pagājušajā gadā ar centra Talsu nodaļas atbalstu Talsos izveidots kooperatīvs «Talsu novada garša». Tā mērķis — apvienot novadā esošos mājražotājus. Ar kooperatīva biedriem pērn oktobrī būts pieredzes braucienā Austrijā, kur iepazītas mājražotāju iespējas. Pēc brauciena domas raisījušās par nepieciešamību atvērt tirdzniecības vietu Talsos. Tas arī izdarīts, jo pagājušā gada nogalē atvērta tirdzniecības vieta Rīgas ielā 8. Lai gan vēl nav pagājis gads, koo­peratīva biedri vērtē, ka tā ir laba iespēja realizēt savu produkciju. Protams, kā jau tirdzniecībā neiztikt bez kāpumiem un kritumiem, bet patērētāji šo vietu un piedāvājumu ir iepazinuši. Drīzumā kooperatīvam būs sava tirdzniecības vieta Talsos, Dundagas ielā, jo veikaliņš, kur tirgot mājražotāju produkciju, ir iegādāts. Vēl jāsaskaņo visas nepieciešamās formalitātes, lai to uzstādītu un uzsāktu darbību. Plānots, ka tas atradīsies uz pašvaldībai piederošas zemes, jo privāto zemju nomnieki, padzirdot par interesi, prasa nesamērīgi augstu zemes nomas cenu, skan Talsu biroja vadītāja A. Spēka teiktais.

Medus, sīrupi, sulas, sukādes,

ogas, maize, makarūni, vīni — tā ir neliela daļa no produktiem, ko iespējams nobaudīt, dodoties braucienā pie kooperatīva «Talsu novada garša» biedriem. Pirmais pieturas punkts interesentiem 2. oktobrī ir Valgales pagastā «Bandeniekos», kur saimnieko Inga un Raimonds Zviedriņi. Tā ir lauku tūrisma mītne, kur iespējams ne tikai baudīt jauku dabas ainavu, liet vaska sveces un nogaršot medu ar dažādām garšām, bet top arī jauns tūrisma piedāvājums — gulēšana uz bišu stropiem. Tas interesentiem būs pieejams nākamajā gadā. Inga teic, ka viņiem ir būtiski piedalīties kooperatīva «Talsu novada garša» darbā, lai ne tikai realizētu savu produkciju, bet atbalstītu arī citus mājražotājus. Svarīga esot savstarpējā sadarbība. Inga teic, ka iecerei izveidot tūrisma maršrutu pie kooperatīva biedriem viņa redz nākotni. Šāda apvienošanās kooperatīvā ir nepieciešama, jo mazajiem mājražotājiem ne visiem ir pietiekami daudz resursu, lai paveiktu to, ko var, kopā darbojoties. «Lai gan daži mājražotāji kļūst par mazajiem ražotājiem, mēs vēlamies palikt mājražotāji, piedāvājot cilvēkiem pie mums nobaudīt visu to, ko viņi redz,» saka Inga. Topošā «Talsu novada garšas» tūre būšot viens no veidiem, kā to piedāvāt. Todien degustācijai viņi piedāvā medu ar dažādām garšām — ar čilli un mārrutkiem, kas der gaļas ēdieniem, arī ar propolisu, ziedputekšņiem kaņepēm, pīlādžiem un citām piedevām.

Nākamais pieturas punkts ir uzņēmums «Lubeco». Tā darbības jomas ir vairākas — zemeņu un cidoniju audzēšana, kā arī augļu pārstrāde, gatavojot dažāda veida sukādes un sulas dzērienus. Par uzņēmuma attīstību atjaunotajās Lubes bērnudārza telpās stāsta Zane Silgale, piedāvājot arī nodegustēt tur ražoto. No īpašnieces stāstītā uzzinām par sukāžu gatavošanu, zemeņu lasīšanu vasarā un to, ka tam trūkstot arvien vairāk darba roku. Savas durvis uzņēmums ver arī tūrisma grupām un interesentiem, kas vēlas apskatīt, kā visi gardie un veselīgie produkti top.

Aktīva rosība pašlaik notiek lielogu dzērveņu purvā,

kur saimnieko Brālīšu ģimene. Notiek ogu vākšana un realizēšana. Ja agrāk ogas galvenokārt pārdotas pārstrādei Pūrē un paši centušies pārstrādāt sulās, ievārījumos, tagad lielākā daļa aiziet uz «Rāmkalniem», kas atraduši produkcijas noieta tirgu Japānā, kur šīs ogas ir ļoti pieprasītas. Ar liellogu dzērveņu audzēšanu Dailis Brālītis nodarbojas gandrīz divdesmit gadu. Viņš teic, ka pārbaudījumu, kas saistīti ar to audzēšanu un novākšanu, bijis daudz. Lai atvieglotu roku darbu, sešu gadu garumā tapis arī interesants ogu novācējs, ar ko purvā daudz ātrāk varot strādāt. Dailis teic, ka to veidojis pats un pasaulē līdzīga neesot. Šogad liellogu dzērveņu raža neesot liela, tāpēc arī cena ogām daudz augstāka nekā citus gadus.

Lai gan kooperatīva biedri teic, ka viņu vidū konkurences neesot, jo cits citu lieliski papildina, sulas un medu ar dažādām garšām ražo arī Aivo Krūmiņš un Irita Dorbe. Pirms diviem mēnešiem Laidzē, blakus uzņēmumam «Ingrid D», viņi atvēruši pārstrādes cehu, kur top produkcija. Viņu piedāvājumā ir arī sulas spiešana un iepakošana dažādu ietilpību sulas maisos.

Iecienīta ir arī mājražotājas Ainas Šteinbergas ceptā maizīte ar dažādām piedevām. Veikala plauktos tā atpazīstama ar nosaukumu «Ainas maize». Kad viesojamies viņas mājā Rocežos, ikvienam ir iespēja to arī nogaršot. No viņas stāstītā, kā pievērsusies maizes cepšanai, jaušams, ka arī saimniecei daudz interesanta topošajā garšas tūrē būtu ko piedāvāt. Pie viņas todien atbraukušas vēl divas kooperatīva biedres: makarūnu cepēja Signe Erdmane un uzņēmuma «Smuk’ dāvan’» saimniece Sanija Ciekale, kura piedāvā dažādus vērtīgus produktus no dabā iegūtā (sīrupus, čatnijus, eliksīrus, garšvielu maisījumus un citus).

Vēlāk interesentu ceļš veda arī uz Laidzes pagasta zemnieku saimniecību «Cukuriņi», kur saimnieki nodarbojas ar smiltsērkšķu audzēšanu, un mājas vīna darītavu «Vējkalnietis» Laucienes pagastā.

Kooperatīvā «Talsu novada garša» šobrīd darbojas 11 biedri, bet to skaits varētu pieaugt, jo pievienoties aicināts ikviens interesents. Nākotnē plānots veidot vairākus maršrutus dažādām gaumēm, saka kooperatīva vadītāja Maija Dauģele. «Ideja par šāda maršruta izveidi gaisā virmoja jau sen — kopš Austrijas brauciena. Pašlaik domājam, ka tie varētu būt pat vairāki maršruti dažādām grupām — mājražotājiem, bērniem, pieaugušajiem un citiem interesentiem. «Plānojam Talsu novada garšas tūri kā ceļojuma maršrutu piedāvāt Talsu tūrisma informācijas centram popularizēšanai interesentiem,» saka koo­peratīva vadītāja.

