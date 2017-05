Iecerēts izveidot atkritumu šķirošanas laukumu pusmiljona eiro apmērā 05.05.2017

Pagājušajā nedēļā Talsu novada pašvaldība konkursā iesniedza projektu «Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība Talsu novadā», ko 13. aprīļa Talsu novada domes sēdē deputāti nolēma vienbalsīgi atbalstīt. Konkursa mērķis ir attīstīt atkritumu dalītas savākšanas sistēmu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu.

No šī gada 1. janvāra tika būtiski paaugstināts dabas resursu nodoklis — likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugusi no 12 līdz 25 eiro. Līdz 2020. gadam to iecerēts paaugstināt līdz 50 eiro par vienu tonnu.

«Ņemot vērā, ka 60 procenti no dabas resursu nodokļa ienāk pašvaldības speciālajā budžetā, būtu taisnīgi daļu atdot atpakaļ sabiedrībai, ļaujot ar atkritumu šķirošanu samazināt savus rēķinus, jo no atkritumu apsaimniekošanas maksas kāpuma neizbēgt,» skaidroja Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava.

Kā norādīts lēmumprojektā, projekta mērķa grupa ir pašvaldības, komersanti un iedzīvotāji, kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību. Projekta iet­varos tiek plānota jauna šķirotu atkritumu savākšanas laukuma izveide Dzelzupes ielā 2 Talsos (blakus vecajam karotīšu ceham), pašvaldībai piederošā īpašumā (kopējā platība: 1,0207 hektārs).

«Plānotās darbības — laukuma būvdarbi, tajā skaitā ārējās ūdensapgādes, saimnieciskās kanalizācijas, elektroapgādes un vājstrāvas izbūve, iegādāti 20 atkritumu konteineri, katrs ar tilpumu līdz 16 kubikmetriem, viens zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas konteiners un divi rūpnieciski ražoti konteineri apsardzes un personāla vajadzībām,» teikts lēmumā.

Mērķis ir panākt, lai iedzīvotāji vairāk šķirotu atkritumus.

Provizoriski tiek rēķināts, ka gadā šķiroto atkritumu apjoms varētu sa­sniegt 1424 tonnas. «Atkritumi tiks novietoti slēgta tipa konteineros un netiks izbērti uz laukuma. Iedzīvotājiem būs iespēja šķirot ne tikai plastmasu un stiklu, bet arī cita veida atkritumus. Zinām, ka pilsētā liela problēma ir lapu dedzināšana, par ko pašvaldība saņem sūdzības, tāpēc domājam, ka rīkosim akcijas veida laikus, kad cilvēki uz šiem konteineriem varēs nogādāt (vai arī tos savāks pašvaldība, cilvēkiem saberot maisos), piemēram, kritušās lapas. Tās savukārt tiks pārstrādātas, izveidojot kompostu, ko izmantosim daudzajām pilsētas dobēm,» sacīja O. Kļava. Tāpat viņš norāda arī uz problēmu, kad cilvēki savos īpašumos veido komposta kaudzes, kas rada papildu raizes, — kaimiņi vēršas pašvaldībā ar sūdzībām par to, ka šajās komposta kaudzēs vairojas, piemēram, gliemeži vai žurkas.

Atsevišķie atkritumu šķirošanas konteineri māju pagalmos paliks kā līdz šim. Tā kā tajos iespējams sašķirot vien konkrētas grupas, šis atkritumu šķirošanas laukums būs kā papildu iespēja, kur atbrīvoties no liekā. Laukums iedzīvotājiem būs pieejams konkrētā darba laikā, un tur bez maksas varēs nogādāt, piemēram, stiklu, plastmasas pudeles, kartonu, plēvi, būvgružus, zaļos atkritumus un citus. Lai kāds laukumu nesāktu izmantot ļaunprātīgi, iespējams, tiks ieviests noteikums (kā tas ir arī citās pašvaldībās): katrs iedzīvotājs gadā var nodot četras riepas un konkrētu daudzumu būvgružu. Par precīziem apjomiem un noteikumiem gan vēl nekas nav zināms, tas no pašvaldības puses izskanējis idejas līmenī.

Tā kā Kohēzijas fonds sedz tikai 35 procentus no projekta izmaksām, pārējie 65 procenti gulsies uz pašvaldības pleciem. Pašlaik plānots, ka projekta kopējās izmaksas varētu sasniegt 589 086,67 eiro apmēru, no kā publiskais finansējums ir 145 161,97 eiro, savukārt Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums — līdz 443 924,70 eiro.

Domes sēdē deputāti vairākkārt apgalvoja, ka šāds atkritumu šķirošanas laukums pilsētai un novadam kopumā ļoti vajadzīgs, tomēr tika vērsta uzmanība arī uz to, ka izmaksas ir ļoti augstas, tāpēc mudināja izskatīt iespēju samazināt tāmes.

Pašvaldība projektu iesniedza 27. aprīlī. Ja tas tiks apstiprināts, šķirošanas laukums provizoriski varētu būt gatavs līdz nākamā gada beigām.

