Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldību pārstāvji uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ieceri izveidot pašvaldību sadarbības teritorijas lūkojas visai kritiski. Viņuprāt, sadarbība starp novadiem notiek nepārtraukti un būtiskas izmaiņas nav gaidāmas.

Rojas novada domes

priekšsēdētāja Eva Kārkliņa atklāj, ka līdz šim sadarbība starp Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu bijusi ļoti veiksmīga. Sadarbība notiek dažādās jomās, tai skaitā izglītībā, kultūrā, sportā un bibliotēku darbības jautājumos. «Patiesībā bijušais Talsu rajons nevienu brīdi nav bijis citādāks. Esam sapratuši, ko varam nodrošināt paši un kur mums jāpērk ārpakalpojumi vai jāslēdz sadarbības līgums. Šobrīd Mērsraga novads no mums pērk būvvaldes pakalpojumus un mūsu būvvaldē strādās arhitekts no Talsiem,» informē E. Kārkliņa.

Rojas novadam nav savas izglītības pārvaldes, bet ir izglītības speciālists, līdz ar to mācību priekšmetu olimpiāžu laikā Rojas vidusskolas audzēkņi sacenšas ar bijušā Talsu rajona skolām. Ja Talsu novada izglītības pārvalde organizē kādu semināru, tiek aicināti dalībnieki arī no pārējiem novadiem. Agrāk Rojā atradās Talsu novada sporta skolas filiāle, taču valstī sākās ekonomiskās grūtības un vadība pieņēma lēmumu dibināt savu sporta skolu.

Runājot par ieceri izveidot pašvaldību sadarbības teritorijas, E. Kārkliņa uzver, ka tajā vēl ir daudz neskaidrību. Kamēr valstī nav likumdošanas, kas ir tendēta uz to, lai ekonomiskie rādītāji attīstītos, un ir tik daudz nodokļu nemaksātāju, kuri dzīvo uz citu rēķina, ar mākslīgi izveidotu Latvijas kartes pārveidošanu ekonomiskās problēmas neatrisināsies.

«Ja uzņēmējs nemaksā nodokļus un ir ne visai godprātīgs, viņš nevar nākt uz pašvaldību un prasīt, lai viņa bērns saņem augsta līmeņa izglītības pakalpojumus. Domāju, ka sadarbības teritoriju izveides gadījumā iedzīvotāju ikdienā nekas nemainītos. Rojas novads atrodas tur, kur ir atradies, tā ka neredzu iemeslu panikai,» pārliecību pauž E. Kārkliņa.

Ja iepriekšējā teritoriālā reforma, kuras sākotnējais mērķis bija izveidot pašvaldības ar vismaz 4000 iedzīvotāju, tiktu īstenots līdz galam, nebūtu vajadzības veidot sadarbības teritorijas.

Mērsraga novada domes

priekšsēdētājs Roberts Šiliņš norāda, ka kopā ar Talsu, Dundagas un Rojas novada pārstāvjiem strādā pie tā, lai sadarbību attīstītu dažādās jomās. Galvenās no tām ir medicīna, kultūra un izglītība. Šobrīd tiek apspriesta arī atskurbtuves izveide un dzīvnieku patversmes izmantošana. Viņaprāt, plāns izveidot sadarbības teritorijas nav slikts, taču jāredz, kā tas tiks īstenots. Pastāv virkne funkciju, kuras katrai pašvaldībai atsevišķi īstenot nav finansiāli lietderīgi, tāpēc nepieciešams sadarboties. Viena no šādām funkcijām ir veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, un šobrīd bijušā Talsu rajona iedzīvotāji medicīnas pakalpojumus var saņemt SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiālē.

«Skatīsimies, kas notiks ar izglītības reformu — kā valsts rīkosies un kādi lēmumi tiks pieņemti. Iespējams, arī šajā jautājumā pašvaldībām nāksies sastrādāties. Sadarbības teritoriju izveides rezultātā varētu samazināties administratīvais slogs, bet par to, vai uzlabosies ekonomiskie rādītāji, neesmu pārliecināts. Lai tie uzlabotos, ir jāattīsta ražošana un bizness. Sadarbība zināmā mērā veicina biznesa attīstību, bet tas nav noteicošais faktors. Ja Talsu novads uzņemtos papildu funkcijas, Talsos rastos kāda jauna darba vieta, bet Mērsraga novadā darba vietu skaits nemainītos,» skaidro R. Šiliņš.

Viņš uzskata, ka daudz nopietnāk iedzīvotāju ikdienu ietekmētu izglītības reforma, kuras rezultātā tiktu slēgtas vairākas vidusskolas. Pēc Izglītības ministrijas pētījuma, bijušajā Talsu rajona teritorijā vidusskolas tiktu saglabātas tikai Talsos un Rojā. Iepriekšējo teritoriālo reformu viņš vērtē pozitīvi — tik liels pagastu skaits, kāds bija iepriekš, ekonomiski nevarēja pastāvēt, jo bija daudz nelielu pagastu, kuri sevi nespēja nodrošināt, taču arī lieliem novadiem ir savi mīnusi.

Dundagas novada domes

priekšsēdētājs Aldis Felts par uzskatāmāko sadarbības jomu sauc sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. «Šobrīd risinām jautājumu par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību «Piejūra». Nesen kopā ar Talsu, Rojas un Mērsraga novada vadītājiem apspriedām jautājumu par dzīvnieku patversmi un iespējām sadarboties atskurbtuves veidošanā. Mazai pašvaldībai nav izdevīgi atvērt savu patversmi un risināt šīs problēmas atsevišķi. Domājot par pašvaldības funkcijām, redzu, ka ir vēl kādas lietas, kur mums būtu jāsadarbojas, bet sadarbošanās ir brīvprātīga lieta. Ja sadarboties uzspiež ar normatīvu, tas vairāk atgādina piespiedu laulības,» teic A. Felts.

Šobrīd Talsu novada domes lēmums paredz kopēju civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanu visām pašvaldībām, taču kopīgi risinājumi vēl jāmeklē ceļu tīklu apsaimniekošanas un sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā. A. Felts uzskata, ka pašvaldībām nepieciešams centralizēts metodiskais atbalsts. Iecerēto sadarbības centru vietā viņš labprātāk redzētu atbalsta centrus, kas sniegtu palīdzību jautājumos, ko mazākām pašvaldībām risināt kļūst aizvien grūtāk. Tajā pašā laikā jādomā par resursu lietderīgu izmantošanu un nedrīkst pieļaut valsts un pašvaldību birokrātiskā aparāta augšanu.

Tā kā visas pašvaldības nav vienādas — ir mazas pašvaldības ar lielu iedzīvotāju skaitu un lielas pašvaldības ar mazu iedzīvotāju skaitu, katrā no tām ir savas īpatnības, vajadzības un problēmas. «Ja tiek veidotas sadarbības teritorijas, jādomā par to, kā esošās darba vietas apvienot un, iespējams, pat samazināt. Tāpat ir svarīgi, lai iedzīvotājam būtu pieejami visi pakalpojumi. Iepriekšējā teritoriālā reforma situāciju Dundagas novadā ir tikai sarežģījusi,» teic A. Felts.

Talsu novada domes

priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos Normunds Tropiņš sadarbību starp novadiem vērtē kā veiksmīgu. «Sadarbība ir ļoti laba, it sevišķi izglītībā un kultūrā — tās ir jomas, kur mēs ar Rojas un Dundagas novadu sadarbojamies jau labu laiku. Veidojam kopīgus pasākumus, slēdzam līgumus un sniedzam attiecīgos pakalpojumus,» stāsta N. Tropiņš. Viņš norāda, ka sākotnēji ir svarīgi saprast sadarbības teritoriju izveides mērķi. Ja sadarboties uzspiedīs ar varu, izmaiņas jāsauc par reģionālo reformu, un likumu līmenī jānosaka, kas tas ir obligāts pienākums, savukārt, ja sadarbošanās notiks brīvprātīgi, nav nepieciešams veidot sadarbības teritorijas, jo pašvaldības visā valstī jau sastrādājas.

Viņaprāt, teritoriālā reforma, kas tik veikta 2009. gadā, netika īstenota līdz galam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iecere varētu būt reformas turpinājums.

«Sadarboties var arī šobrīd, un pašvaldības to veiksmīgi dara. Ko tas dos, ja mums pateiks, ka varam sadarboties ar reģionu no Ventspils puses, bet mēs pēkšņi izdomāsim labu sadarbības iespēju ar Kandavu vai Tukumu. Tad mēs nesadarbosimies? Protams, jā. Vienosimies un attiecīgajā jomā sadarbosimies. Neesmu sapratis, kur tad slēpjas tie lielie labumi un kā varētu uzlaboties ekonomiskie rādītāji. Es to redzu kā iesāktās reģionālās reformas turpinājumu, bet tas ir tikai mans viedoklis. Izmaiņu rezultātā iedzīvotāju ikdienā nekas būtiski nemainīsies. Iepriekšējā reforma nav līdz galam izvērtēta — likums tika pieņemts, bet to varēja neievērot. Tāpat nav skaidrības par to, ko darīt tālāk,» prāto N. Tropiņš.

