Rojas novadā skolēni labiem darbiem nav jāmudina — viņi paši rūpējas par tiem, kuriem šajā dzīvē ir mazāk paveicies. Ziedojumu vākšana Talsu dzīvnieku patversmei, Rojas iedzīvotāju iepriecināšana un bez vecāku gādības palikušo bērnu apciemošana ir tikai daļa no tā, ko jaunieši šī gada laikā paspējuši izdarīt.

Rudes pirmsskolas izglītības iestādes «Saulespuķe» metodiķe Anita Raspopova kopā ar audzēkņiem regulāri dodas uz Talsu dzīvnieku patversmi «Ausma». Šāda ideja viņai radusies pirms 15 gadiem, kad Rudē vēl darbojās Rojupes sākumskola. «Strādājot par ārpusklases darba organizatori, ieteicu pirmssvētku laikā doties uz Talsu dzīvnieku patversmi. Neskatoties uz to, ka klases audzinātājām decembrī bija savi pienākumi, viņas bija atsaucīgas un piekrita manam uzaicinājumam,» atklāj A. Raspopova. Pirmajās divās reizēs uz patversmi devās visi Rudes sākumskolas audzēkņi — aptuveni 60 bērni un piecas skolotājas, taču, redzot, ka bērni ļoti pārdzīvo par dzīvniekiem, turpmākajos gados pasākuma formāts tika izmainīts. Patlaban sākumskolas vietā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, taču tradīcija tiek turpināta — bērni kopā ar vecākiem sarūpē visu nepieciešamo, un to tālāk nogādā A. Raspopova.

Iniciatīvas galvenais mērķis

ir palīdzēt nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, veicināt labestību un ieaudzināt bērnos atbildības izjūtu. Barības patversmē nekad nebūs par daudz, arī sadzīves priekšmeti nolietojas, un tos nepieciešams atjaunot vai uzlabot. «Grupiņās izliku uzaicinājumu līdz 21. decembrim atnest visu nepieciešamo. Katrs pēc iespējām sniedz savu artavu un ziedojumu noliek konkrētā vietā. Kāds dienā, kad braucu uz patversmi, piedāvā iedot līdzi piena kanniņu — pēc tam to nogādāju patversmes darbiniekiem vai atstāju pie vārtiņiem. Esmu uzrunājusi cilvēkus arī individuāli — katram ir kaut kas tāds, kas noderētu šiem dzīvniekiem,» uzskata A. Raspopova.

Pirmo reizi pirmssvētku noskaņojumā viņa uz patversmi devās arī ar Rojas sporta skolas audzēkņiem, kuri bija sarūpējuši sauso barību, maizi, segas. Skolēni juta līdzi dzīvnieciņiem un nevarēja saprast, kā tik jauki suņuki var atrasties patversmē. Kāds trešklasnieks jautājis, vai var adoptēt suni, savukārt kāda meitene iztēlojusies, ka viņai ir lauku sēta, kur sunīši var brīvi skraidīt. «Ceru, ka pēc šī apciemojuma bērni ar lielāku mīlestību un uzmanību izturēsies pret saviem mājas mīluļiem. Domāju — viņi saprata, ka dzīvnieka izvēle ir atbildīgs solis un tā nedrīkst būt tikai mirkļa iegriba,» stāsta A. Raspopova. Viņa vēlas teikt sirsnīgu paldies visiem, kuri atbalstījuši šo pasākumu un snieguši palīdzīgu roku.

Labdarības akcijās aktīvi

iesaistās arī Rojas vidusskolas skolēni — pāris dienu pirms Ziemassvētkiem viņi iepriecināja Rojas iedzīvotājus, dāvinot pašu darinātas kartītes, kā arī devās uz Strazdes bērnunamu. Iepriekšējos gados viņi bija veco ļaužu pansionātā un dzīvnieku patversmē. «Uz patversmi Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvalde brauca arī šoruden — savācām ziedojumus, sapirkām pārtiku un apciemojām dzīvnieciņus. Bērni ir ļoti atsaucīgi un vēlas palīdzēt tiem, kas ir vājāki un paši nespēj par sevi parūpēties — nav nozīmes, vai tie ir bērni, dzīvnieki vai seniori,» teic radošā iniciatīvu klubiņa «Spārni» vadītāja Ingrīda Maķinska.

«Pirms laika no Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības «Tas.es» saņēmu uzaicinājumu iesaistīties labdarības akcijā. Tās mērķis bija veicināt dāvināšanas prieku un līdzcietību. Mums bija jāizvēlas, vai braukt uz bērnunamu, veco ļaužu pansionātu vai patversmi. Pēc ilgām pārdomām izlēmām, ka dosimies uz bērnunamu. Ir Ziemassvētku laiks, un vēlējāmies iepriecināt šos bērnus,» atklāj Rojas vidusskolas skolniece Sintija Balode. Sarūpēt dāvanas jauniešiem palīdzēja Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca, un, lai kopā pavadītais laiks būtu kvalitatīvs, pašpārvaldes jaunieši bija sagatavojuši spēles un muzikālu priekšnesumu.

