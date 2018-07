«Ideju ir daudz, bet vajadzīgi cilvēki, kuri tām atsauktos» 28.07.2018

Aktīvās atpūtas centrs «Pakalnu pogas» Talsos darbojas jau desmit gadus. Tajā interesentiem tiek piedāvāta iespēja doties izbraucienā ar katamarānu, iznomāt velosipēdus vai velokartus, kā arī asināt prātu un kvalitatīvi pavadīt laiku, piedaloties dažādās spēlēs.

Par aktīvās atpūtas centru «Pakalnu pogas» jau otro gadu rūpējas Elīna Grūbe, kura Ventspilī vada SIA «VentVelo». «Ar iepriekšējo «Pakalnu pogu» īpašnieci krustojās ceļi un nonācām līdz darījumam. Pati dzīvoju Usmā — starp Talsiem un Ventspili. Viens darbiņš ir Ventspilī, bet otrs — Talsos,» atklāja E. Grūbe.

Talsos interesentiem tiek piedāvāta iespēja doties izbraucienā ar katamarānu, iznomāt velosipēdus vai velokartus, kā arī piedalīties spēlēs. Tās ir piemērotas gan ģimenēm, gan nelielām grupām, gan kolektīviem, jo veidotas dažādām gaumēm un fiziskajām vēlmēm. Dažas no tām ir piemērotas aktīviem cilvēkiem, kuri ir gatavi veikt garāku marš-rutu, bet dažas — cilvēkiem, kuri vēlas asināt prātu. Šobrīd tiek piedāvātas četras spēles: «Slepenās durvis» (uzdevums — pēc iespējas ātrāk veikt maršrutu, atzīmējot kartē durvis, kas jāatpazīst pēc fotogrāfijām), «Pāru spēle» (uzdevums — veikt maršrutu un pēc dotajām objektu fotogrāfijām atrast atbilstošo pāri), «Lielās ielas vārdu spēle» (uzdevums — atrast pareizās atbildes, izmantojot vārdu vai vārda daļu no veikalu, uzņēmumu vai objektu nosaukumiem, kas atrodas iezīmētajā maršrutā) un «Skaitļu spēle» (uzdevums — sekojot norādēm kartē, veikt maršrutu un atrisināt vienkāršus skaitliskus uzdevumus).

«Šobrīd gatavojam jaunu spēli, bet tā vēl ir tapšanas stadijā. Nav viegli izveidot kaut ko pilnīgi jaunu. Tāpat plānojam ieviest orientēšanos — lēnām vācam informāciju un meklējam objektus,» skaidroja centra darbiniece Gunta Dimiņa. Nakts stundās iedzīvotājiem un pilsētas viesiem tiek piedāvāta iespēja izbraukt ar katamarānu un baudīt nakts romantiku Talsu ezerā. Lai tam pieteiktos, iepriekš nepieciešams veikt rezervāciju. Darba dienās centrs ir atvērts no 12.00 līdz 19.00, sestdienās — no 11.00 līdz 19.00, savukārt svētdienās — no 11.00 līdz 17.00. Lai sagādātu pārsteigumu saviem mīļajiem, centrā var iegādāties arī dāvanu kartes. Bieži vien šo iespēju izmanto pāri, kuriem tuvojas kāzu jubileja. Centra sniegtos pakalpojumus izmanto gan vietējie, gan ārzemju tūristi. Visvairāk tūristu ierodas no Ziemeļvalstīm.

Uzņēmums ir dzīvniekiem draudzīgs — bļodiņā pie centra pieejams tīrs ūdens. Ja cilvēks ar četrkājaino draugu dodas pastaigā pa Talsu ezera promenādi, viņš var apstāties un dot savam mīlulim iespēju atveldzēties. G. Dimiņa norāda, ka cilvēki ir pārsteigti par šo žestu, bet novērtē labo toni un pretimnākšanu.

«Šis mums ir otrais gads, otrā sezona. Ziemā centrs ir slēgts. Šogad sākām darboties aprīļa vidū, septembrī daudz strādājām ar skolēnu grupām. Vasarā laiku pa laikam iemaldās tūristi, bet tūristu, kuri mērķtiecīgi brauc uz Talsiem, ir diezgan maz. Žēl, jo Talsi ir ļoti skaista pilsēta. Svētkos esam mēģinājuši piedāvāt ko jaunu, taču pieprasījums nav tik liels. Drīzumā mēģināsim ieviest elektrokartingus. Katamarānus, velokartus vai riteņus pārsvarā nomā ģimenes, taču spēlēm piesakās lielākas grupas. Šobrīd lielākā grupa, ko esam uzņēmuši, ir 90 cilvēki. Atsauksmes pārsvarā ir pozitīvas. Bērnus nav viegli ieinteresēt, bet beigās visi ir priecīgi. Lielākā interese ir par katamarāniem, jo cilvēki jau desmit gadus tos aktīvi izmanto. Pagājušajā gadā piedāvājām braucienu ar laivu, bet tas neguva atsaucību. Ceram, ka tūristu skaits Talsos palielināsies. Ideju ir daudz, bet vajadzīgi cilvēki, kuri tām atsauktos,» uzsvēra E. Grūbe.

