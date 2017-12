Guntars Račs, pārņemts ar to vienu dzejoli, kas jāuzraksta 15.12.2017

Šovakar 18.00 Valdemārpils vidusskolā iecerēta dzejnieka un mūziķa Guntara Rača jaunākās dzejoļu grāmatas «365» pirmās daļas prezentācija. Tās autoru pēdējās nedēļās bijusi iespēja satikt tik daudzās vietās Talsu, Rojas un Dundagas novadā, ka liekas — vai nav jāsāk viņu uzskatīt par savējo? «Talsu Vēstis» G. Raču sastapa 7. decembrī Stendes tautas namā un pārliecinājās, ka šīs tikšanās ir tieši tikpat cilvēciskas un katram saprotamas kā viņa dzeja.

«Mani pie jums ir atvedusi jaunā grāmatiņa un Jaungada apņemšanās — sāku šo gadu ar apņemšanos katru dienu uzrakstīt vienu dzejoli. Man šķita, ka tas nieks vien ir, bet pie 100. dzejoļa sapratu, kur esmu iekūlies. Katru dienu to izdarīt nav tik vienkārši,» neslēpa dzejnieks. «Kad atlikušas tikai dažas stundas līdz dienas beigām, ģimenes locekļi jau kļūst nervozi, zinot, ka esmu pārņemts ar to vienu dzejoli, kas man jāuzraksta! Citreiz tas nāk viegli, citreiz — ilgi, mokoši, sāpīgi, un šķiet, ka nesanāks, bet, ticiet vai ne, 339 dienas jau esmu to izdarījis!» palepojās G. Račs. Katru dzejoli viņš publicē vietnē Facebook, tāpēc katrs var pārliecināties, ka nu jau šo krājumu papildinājusi vēl gandrīz vai nedēļas tiesa. Stendenieki droši vien 7. decembrī, tātad šīs tikšanās iespaidā, tapušo dzejoli uzmeklēja ar sevišķi lielu aizrautību, neskatoties uz to, ka viesis tovakar atzinās — Stendē viņš iepriekš bijis pagājušajā gadsimtā vai, vēl vairāk dramatizējot, — pagājušajā tūkstošgadē!

Apzinoties, ka visi dzejoļi pieejami internetā, G. Račs šaubījies, cik lietderīgi būtu tos izdot grāmatā. «Bet draugi un sekotāji teica, ka vajagot grāmatu. Es līdz galam neticēju, ka tas ir nepieciešams. Sākumā devos uz «Jāņa Rozes grāmatnīcu» un pajautāju pārdevējai: «Sakiet, lūdzu, vai dzejoļus pieprasa?» Atbilde bija: «Nē!» Skaidri un gaiši! Neko citu jau arī nebiju gaidījis, lai gan maza cerība bija, jo tas notika ap Dzejas dienu laiku. Nokāru degunu, bet tad pārdevēja teica: «Ziniet, nav tik traki — kad kāds dižgars nomirst, tad viņš ir ļoti pieprasīts!» Imants Ziedonis esot bijis topā nesen… Neloloju tādas domas, ka es būtu dižgars, un arī otra versija, kā kļūt pieprasītam, man sevišķi nepatīk. Tomēr nolēmu, ka par spīti pesimistiskajam pētījumam grāmatu izdošu. Tā kā pēdējo dzejoli šajā sērijā es uzrakstīšu tikai 31. decembrī, skaidrs, ka šogad izdot grāmatu nebūtu bijis iespējams, tāpēc nolēmu to izdot divās daļās,» atklāja G. Račs. Pirmajā grāmatā ir 183 dzejoļi, kas tapuši laikā no 1. janvāra līdz 2. jūlijam.

«Kad grāmatiņa iznāca,

pēc nedēļas devos pie tās pašas pārdevējas ar to pašu jautājumu. Atbilde bija: «Mēs pirmajā dienā bijām spiesti pārdot pat to eksemplāru, ko bijām izlikuši skatlogā!» Viņa man parādīja grāmatu topu. Uzmanīgi no 10. vietas skatījos uz augšu, un grāmata bija 1. vietā! Tagad, 15 nedēļas pēc grāmatas izdošanas, tā joprojām ir 2. vietā,» priecājās G. Račs. Lai gan ne jau tāpēc viņš izdevis grāmatu, lai būtu topā, esot jāatzīst, ka šīs grāmatas iznākšana pavērusi ceļu uz vienu no skaistākajiem un neticamākajiem piedzīvojumiem, jo ļoti daudzviet cilvēki vēlējušies dzejnieku satikt personīgi — Stendē tika aizvadīta jau 43. tikšanās! «Nolēmu atbildēt uz visiem uzaicinājumiem ar vienkārši: «Jā, es aizbraukšu!» Atradās diena, atradās laiks un, pats galvenais, atradās cilvēki, kam tas ir vajadzīgs. Tas ir pats, pats skaistākais, kas var notikt ar autoru, — ja viņš zina, ka viņa darbus kāds lasa,» apliecināja G. Račs.

Iepriekšminētā pārdevēja vērsusi G. Rača uzmanību uz vēl kādu interesantu faktu — no pašas pirmās dienas pircēji jautājot, kad būs grāmatas otrā daļa. Redzot autora izbrīnu, viņa skaidrojusi: «Vai tad jūs nesaprotat? Cilvēki atšķir, paskatās un konstatē: «Nav mana datuma!»» Ja kādam gada otrajā pusē dzimušajam tiešām ir svarīgi redzēt grāmatā nodrukātu dzejoli, kas tapis viņa dzimšanas dienā, tad jāpaciešas līdz nākamā gada 5. februārim, kad iznāks grāmatas «365» otrā daļa. Bet pagaidām pasākumā savas dzimšanas vai vārda dienas dzejoļus paša dzejnieka izpildījumā dzirdēt varēja pirmā pusgada gaviļnieki. Savukārt dziesmas ar G. Rača vārdiem izpildīja Stendes tautas nama bērnu popgrupa «Sol», Dekšņu ģimene un Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra senioru vokālais ansamblis «Kamene».

Viesis bija paņēmis līdzi

arī savu 2015. gadā izdoto grāmatu «Laikam laika nav», kurā divas trešdaļas aizņem dziesmu vārdi. Lai arī dziesmu vārdi nereti bez mūzikas neesot spējīgi dzīvot kā dzejoļi («Ja komponists ir vēlējies garo noti, es taču nevaru tur likt «š»! Man vajadzīgs «ā» vai «ē»!), labs pamudinājums uz šādas grāmatas izdošanu bijis fakts, ka dziesmas ļoti bieži tiek dziedātas ar nepareiziem vārdiem. «Tas ir neticami! Bieži vien viņi izkopē dziesmu vārdus no www.dziesmas.lv, un tur viss ir nepareizi! «Saules» vietā «kauli», «bija» kļuvis par «dziju»… Cilvēks tā ir saklausījis un pierakstījis! Tāpēc nolēmu apkopot savus dziesmu vārdus vienā grāmatā un katram dziedātājam uzdāvināt,» apsvērumos dalījās G. Račs.

Par to, ka dziesmu autoriem nereti neklājas viegli, liecināja arī stāsts par dziesmu «Raudāja māte, raudāja meita». «Zvana Maestro Raimonds Pauls un uzaicina mani pie sevis uz mājām. Viņš sēž pie klavierēm, zemajās notīs kaut ko spēlē un saka: «Jānis Streičs filmē jaunu filmu. Vajag dziesmu!» Jautāju, par ko tad filmā ir stāsts, bet viņš tik turpina spēlēt. Saprotu, ka viņš arī īsti nezina, par ko tā filma! Tomēr turpinu iet uzbrukumā un prasīt, par ko man to dziesmu vajadzētu rakstīt, un viņš, turpinot spēlēt, atbild: «Par dzīvi.» Tā bija visa mūsu saruna šīs filmas un dziesmas sakarā.

Devos mājās un 15—20 minūšu laikā uzrakstīju vārdus dziesmai «par dzīvi». Nākamajā dienā aiznesu tos Maestro, viņš apskatījās, ielika kabatā un aizgāja. Pēc četrām dienām dziesma jau bija ieskaņota. Dzirdēju, ka pa Latvijas Radio 2 tā tiek pieteikta kā jaunā dziesma no Jāņa Streiča kinofilmas «Likteņdzirnas». Dziesmas nosaukums esot «Par to»! Domāju — hmm, es tādu dziesmu nezinu! Bet, kad sāk dziedāt, vārdus atpazīstu. Tā tapa šī leģendārā dziesma ar vismaz četriem vai pieciem nosaukumiem. Uldis Duka, kurš tolaik bija Latvijas Radio ģenerāldirektors, izdomāja, ka dziesmu sauks «Par to». Kad interesējos, kāpēc viņš izdomā dziesmām nosaukumus, viņš atjautāja: «Kāda starpība?» Man šķita, ka ir starpība! Bet, gadiem ejot, sāk likties, ka nav starpības, jo pat mana kundze Sintija otrajā gadā pārjautāja: «Ko? «Raudāja māte, raudāja meita» ir tava dziesma?!» Viņa bija domājusi, ka tā ir tautas dziesma… Tas, starp citu, ir liels pagodinājums!» sprieda G. Račs.

Šī dziesma tika pieteikta «Vecā ratiņa» aptaujā un arī uzvarēja. Fenomenāls bija balvu sadalījums —

R. Pauls saņēma čeku par 5000 latiem, bet G. Račs — piparkūku namiņu… «Bet, ja nopietni, man nekad nav skaudis un vienmēr esmu uzskatījis, ka Paulam pienākas visas galvenās balvas, kādas vien varam šim cilvēkam iedot. Viņš tiešām tās visas ir pelnījis,» apliecināja dzejnieks. Tomēr sirdi vēl tagad sildot fakts, ka bijuši cilvēki, kuri toreiz iestājās par to, ka īsti taisnīga šī situācija nav. Tāpat kā īsti pareizi tomēr nav šai dziesmai izdomāt savas nosaukuma versijas, piemēram, «Par to (raudāja māte, raudāja meita)» vai «Raudāja māte, raudāja meita (par to)»… Protams, tikšanās dalībnieki smējās, vēderus turēdami, šajās niansēs klausoties, bet nav šaubu, ka autoram nemaz nav tik smieklīgi to visu piedzīvot.

Tovakar uz skatuves kāpa

arī dziedātāja Katrīna Bindere un G. Rača kolēģi no grupas «Bet Bet» — Andris Alviķis un Uģis Tirzītis. Kopā ar viņiem klātesošie tovakar izdziedāja virkni dziesmu ar G. Rača vārdiem, un publika bija vienlīdz atsaucīga dziedāt gan par cāļu skaitīšanu rudenī, gan par to, lai nāk smaga diena, ko dzīvot kopā stundu pa stundai, gan par to, ka eglīte smaržo un mirdz.

