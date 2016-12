Gunas Millersones ainava «Aiz loga» atzīta par Gada gleznu 20.12.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

15. decembrī Rīgā, Dailes teātra Mākslas telpā, par konkursa «Gada glezna» šī gada laureāti pasludināta māksliniece, Talsu krūmu mākslas grupas vadītāja Guna Millersone, kuras darbs «Aiz loga» par labāko atzīts 81 dalībnieka konkurencē.

Konkursu «Gada glezna» šogad jau 24. reizi rīkoja Swedbank Private Banking un Agijas Sūnas galerija. Lai iesniegtu darbus vērtēšanai, ir divi nosacījumi: autoriem jābūt profesionāliem māksliniekiem, bet gleznām jābūt radītām konkursa norises gadā. Šogad pieteikto darbu vidū bijuši gan portreti, gan ainavas. Savukārt konkursa vērtēšanas sistēma aizgūta no Japānas — iesniegtos darbus katru gadu vērtē viens eksperts, Latvijas mākslinieku vidū un sabiedrībā atzīta radoša personība. Šajā reizē uzvarētāju noteica gleznotāja Laima Bikše.

«Protams, tas ir patīkams pārsteigums,» pēc balvas saņemšanas atzina G. Millersone. Lielāko gandarījumu sniedzot fakts, ka otro gadu pēc kārtas tiek apbalvots kāds no Talsu mākslinieku grupas biedriem. «Pagājušajā gadā, kā zināms, prēmiju saņēma Zigurds Poļikovs par gleznu ar pavisam nepretenciozu nosaukumu «Šķūnis», ko izvirzīja Džemma Skulme. Domāju, ka arī šogad Zigurdam bija ļoti laba bilde, ja ne pati labākā. Priecē augstas klases profesionāļu novērtējums mūsu grupas glezniecībai — iekšēji enerģiskai, piesātinātai, pat ārēji vienkāršai, bet ar lielu krāsas nozīmību. Mēs atšķīrāmies arī šoreiz no centīgā salonisma vairākuma,» viņa vērtēja. Māksliniece spriež, ka šāds novērtējums liek mobilizēties: «Strādāt tālāk tieši glezniecībā — nopietnāk un izsvērtāk, netērēt sevi simts blakus darbos.»

Glezna vai, kā mākslinieki paši gluži vai nevērīgi saka, bilde «Aiz loga» esot tapusi lēni, pusotra gada laikā. «To var saukt arī par pavisam sentimentālu ainavu ar dīķīti aiz loga. Šo motīvu Tiguļkalna pakājē redzu katru dienu: rītā, vakarā, ziemā, vasarā. Šis brīdis varētu būt arī vēls rudens — saule jau gandrīz aiz kalna aizslīdējusi, vēl pēdējie gaišie atspīdumi ūdenī, tā, īsi pirms ziemas. Kaut kas no tā atblāzmojas arī logu stiklā,» par gleznā atainoto saka G. Millersone.

Atslēgvārdi kultūra

Komentāri