Gunārs Laicāns: «Esmu paziņojis, ka neturpināšu. Visam pielieku treknu punktu» 21.12.2016

Dundaga nākamgad atzīmēs 150 gadu jubileju. Novads lepojas ar plašo teritoriju, jūru un mežiem. Tomēr, cik viegli vai grūti to vadīt, stāsta Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns.

— Kādi bijuši aizvadītie gadi, ieņemot domes priekšsēdētāja amatu?

— Pēdējā reizē, kandidējot vēlēšanās, pat nebija domas kļūt par domes priekšsēdētāju. Esot mazākuma valdībai, skaitu katru dienu, krīze būs pārvarēta. Politiskā pieredze ļāva noturēties, jo spiediens par mandāta nolikšanu kopš 2013. gada jūnija bija liels. Bija jāiziet uz ārkārtīgi daudziem kompromisiem, līdz ar to mainījās arī vairāki pašvaldības izpilddirektori. Tagad ir jau septītais. Ja nebūtu kompromisu, nebūtu politiskās stabilitātes, kas ir pats būtiskākais.

— Kāds ir galvenais iemesls biežajai izpilddirektoru maiņai?

— Ja ir pieci saraksti, tiek pārstāvētas sadrumstalotas sabiedrības pārstāvju intereses. Un, pielāgot visu katram elektorātam… Interešu ievērošana ir ļoti apgrūtinoša. Ja kādam kaut kas nav paticis, vienmēr tiek vainots domes priekšsēdētājs, bet mēs jau zinām, ka viss ir atkarīgs no izpildvaras. Vienmēr esmu uzsvēris, ka izpildvara ir nodalīta no lēmējvaras. Izpilddirektoram jebkurā gadījumā no darbiniekiem jāprasa lojalitāte, profesionalitāte un nejaukšanās politikā, bet — kad deputāti uzsāk savas spēlītes, tur tiek ierauti arī darbinieki no izpildvaras. Reizē ar to izpilddirektors ir tas, kurš atrodas starp diviem akmeņiem, kurš tiek malts un malts, līdz neiztur. Pašreizējā izpilddirektore (Zinta Eizenberga — M. J.) ir ļoti profesionāla. Ļoti ceru, ka viņa paliks amatā arī nākamos četrus gadus.

Ja nākamgad atkal būs pieci seši saraksti, miera nebūs. Ja nav īsta līdera, nekas nemainīsies. Man tas neizdevās. Esmu kategoriski pret to, ka pie galda (kā deputāti) sēž arī darbinieki. Kā lai jūtas izpilddirektors? Diemžēl likums to atļauj… Iedzīvotājiem vēlēšanās ļoti svarīgi skatīties, vai sarakstos nav tie, kas strādā pašvaldībā. Nākamie četri gadi ir ārkārtīgi svarīgi.

Esmu paziņojis, ka neturpināšu. Visam pielieku treknu punktu.

— Kā vērtējat domes deputātu darbu?

— Visi ir ļoti profesionāli. Galvenā problēma ir tā sauktais normatīvisms, jo tiek pieņemti neskaitāmi likumi, noteikumi, kas vienmēr jāievēro. Un tas noved pie tādas birokrātijas… Ja man pārmet, kāpēc pašvaldībā nesamazina darbinieku skaitu, mana atbilde ir noraidoša, jo esam spiesti pildīt un ievērot visus likumus un noteikumus, kas prasa laiku un resursus. Neesmu par to, ka nebūtu jāievēro likumi, bet ar procedūras pārspīlējumiem varam izjaukt kāda jautājuma darbību.

Deputāti iedziļinās jautājumos, bet jāsaprot, ka ir pozīcija un opozīcija. Viņi pieņem lēmumus atbilstoši pārliecībai. Esmu pateicīgs deputātiem, ka darbi tomēr rit uz priekšu.

— Vai uzskatāt, ka Dundagas novads pēc 2008. gada administratīvi teritoriālās reformas darbojies veiksmīgi?

— Kopumā jā. Latvijā ir 39 pašvaldības, kurās ir mazāk kā pieci tūkstoši iedzīvotāju, Dundaga ieņem pēdējo vietu. Tomēr teritorijas platības ziņā esam lielākais novads. Ja iedzīvotāju skaita blīvums būtu kā Talsu novadā, mums būtu aptuveni 10—15 tūkstoši iedzīvotāju. Lai vai kā, ar saviem resursiem esam tikuši galā, pietiekami daudz naudas esam piesaistījuši dažādos projektos un veiksmīgi darbojamies. Protams, demogrāfiskā situācija ir negatīva, kas ir liela problēma.

— Kādu redzat Dundagas novada nākotni?

— Ir trīs lietas, uz kurām viss balstās. Jāspēj saprast, cik daudz katrā jautājumā ir pašvaldības, valsts un paša cilvēka atbildība. Pirmais — nodarbinātība. Otrais — infrastruktūra (ceļi, sabiedriskās ēkas, mājokļu politika un citi). Trešais — pakalpojumi (izglītība, kultūra un citi). Tās vienmēr ļoti analizēju. Mūsu novadā ir lieliski resursi, gan jūra, gan meži (aptuveni desmit tūkstoši hektāru meža pieder privātīpašniekiem). Jāspēj tos izmantot, un tie ir pietiekami, lai novads attīstītos. Jāuzlabo piekrastes politika. Nākamajā sasaukumā vajag vismaz divus, trīs deputātus no Kolkas. Tagad visi ir tikai dundadznieki.

Deklarēto iedzīvotāju skaits novadā samazinās. Ja skatāmies tālākā nākotnē un ņemam vērā pašreizējo demogrāfisko stāvokli, redzu Dundagu kā Talsu novada sastāvdaļu. Uzskatu, ka tādā veidā Dundaga varētu ļoti labi attīstīties un sadarboties.

— Vai jums nešķiet, ka novads ir pārāk sašķelts, kur Dundaga vienā, savukārt Kolka — otrā pusē?

— Katrs grib spēlēties savā smilšu kastē. Sākotnēji sacīju, ka to mainīšu, diemžēl man tas neizdevās. Ir vajadzīgs spēcīgs līderis un komanda, kurā, kā jau minēju, vajadzīgi arī cilvēki no Kolkas. Tagad ir grūti strādāt. Kolkā bijušas vētrainas sapulces, esmu vazāts pa medijiem un dažādiem sociālajiem tīkliem, ka gribu iznīcināt Kolku. Bet man bija tikai viena doma — apvienot resursus. Tas ir mazākuma valdības lielākais trūkums — nespēja realizēt politiku attiecībā par konkrētiem resursiem.

— Kas pašlaik notiek un kāda plānota turpmākā rīcība saistībā ar sporta halli Kolkā?

— Mans personiskais viedoklis, ka vispirms tai jānoņem statuss «halle». Tādu halli Kolkā nemaz nevajag. Kolkā, piemēram, nav tirgus laukuma. Šajā ēkā varētu izveidot pakalpojumu sniegšanas punktu, ieskaitot tirgu. Jābeidz sapņot, ka tur būs halle! Katru gadu maksājam milzīgu kredīta summu par to (29 791 eiro ik gadu līdz 2027. gadam — M. J.)! Jāsāk to praktiski izmantot, jo pašlaik nekas nenotiek. Bet iniciatīvai jānāk no kolceniekiem.

— Kuri ir nozīmīgākie paveiktie darbi pēdējo gadu laikā?

— Tika pieņemti divi ļoti svarīgi plānošanas dokumenti — Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (no 2014. līdz 2030. gadam) un attīstības programma (no 2014. līdz 2020. gadam). Ārkārtīgi nozīmīgs darbs ir klientu apkalpošanas centra izveide, kur sniegts jau aptuveni 500 pakalpojumu. Nākamais veiksmes stāsts — ierīkojām Kaļķu bibliotēku. Tika pabeigta estrādes būvniecība. Vairāki projekti realizēti Dundagas pilī — pils pagalma rekonstrukcija un citi. Stipendijas vidusskolēniem, jaundzimušo uzņemšana novada saimē. Sakārtots ielu apgaismojums Dundagā, Kolkā un Mazirbē. Atbalsts vietējiem iniciatīvas projektiem. Izveidota sadarbības ar Čehiju un Dāniju, kā arī veikti citi darbi.

CV

Izglītība: studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. 2000. gadā ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā.

Darba pieredze: pēc augstskolas absolvēšanas no 1973. līdz 1979. gadam strādājis par fizikas skolotāju Dundagas vidusskolā. No 1979. līdz 1982. gadam bijis Talsu rajona tehniskā sporta kluba vadītājs, izveidojis Talsu rajona Jauno tehniķu staciju un bijis tās pirmais direktors no 1982. līdz 1987. gadam. No 1987. līdz 1991. gadam — Talsu rajona izglītības nodaļas vadītāja vietnieks.

1991. gadā uzsācis darbību Dundagas pagasta pašvaldībā. 1994., 1997., 2001., 2005. gadā ievēlēts par Dundagas pagasta padomes priekšsēdētāju. Šajā laikā darbojies Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) un 2001. gadā ievēlēts par LPS priekšsēdētāja vietnieku un bijis Pagastu apvienības valdes priekšsēdētājs.

No 2006. līdz 2010. gadam bijis Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāts.

No 2013. gada — Dundagas novada domes priekšsēdētājs.

