«Gudrs vadītājs meklētu argumentus, nevis izplūstu emocijās». Ētikas kodeksa pārkāpumus nekonstatē 04.12.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

«Talsu Vēstis» jau informējušas, ka Talsu novada domes deputāts Andis Astrātovs novembrī vērsies ar iesniegumu ētikas komisijā par domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera izteikumiem. Komisijā saņemts arī otrs iesniegums no deputātes Ingas Gluzdas par juridiskās nodaļas juristes Ingrīdas Bleikšas piemērotību pildīt jurista pienākumus. Komisija ētikas kodeksa pārkāpumus nav konstatējusi, un abas lietas ir izbeigtas bez soda piemērošanas.

14. septembrī Talsu novada pašvaldībā tika saņemts I. Gluzdas iesniegums par I. Bleikšas izteikumiem Talsu novada domes 17. augusta sēdē. Deputāte lūdza izskatīt jautājumu par darbinieces piemērotību pildīt jurista pienākumus. I. Bleikšas sagatavotais paskaidrojums par izteikumiem ticis izskatīts, un ētikas komisija nolēmusi lietu izbeigt bez soda piemērošanas.

5. oktobrī Talsu novada pašvaldībā saņemts A. Astrātova iesniegums ar lūgumu izskatīt E. Zeldera izteikumus 2. oktobra izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Deputāts lūdza izvērtēt priekšsēdētāja lietotā izteiksmes veida korektumu un rīcības ētiskumu.

Iesniegumā skaidrots: «E. Zelderis lietoja man adresētus izteicienus, kā «mēsli», «draņķības», «nevajag te kaut ko murkšķēt», «esat padzīti no šejienes». Uzskatu izteikumus ne tikai par neētiskiem, bet arī nepieklājīgiem un apvainojošiem. Turklāt šādā veidā tiek kavēts un destabilizēts komitejas darbs — tā vietā, lai meklētu risinājumus, E. Zelderis mēģināja autoritatīvi pasniegt savu viedokli kā faktu, izmantoja necenzētus un nekorektus vārdus ne tikai pret mani, bet arī pret kolēģi, domes deputāti Daigu Feldmani. Domes priekšsēdētājs uzdrošinājās viņai pateikt: «Jūs, Feldmanes kundze, tur bolaties.»»

Domes priekšsēdētājs notikušo skaidroja: «Jā, komitejā izvērtās asa diskusija, bet minētie izteikumi izrauti no konteksta. Diemžēl tā sanāca, un es ar to nelepojos. Atvainoties Astrātova kungam negrasos. Feldmanes kundzei atvainojos vairākkārt. Es lietoju tiešus vārdus, nerunāju aplinkus, bet tā, lai visa sabiedrība saprot. Nepateicu neko rupju, vienkārši nosaucu lietas īstajos vārdos. Protams, domes priekšsēdētājs tā nedrīkst runāt, un turpmāk tas nenotiks. Saprotu, ka man jābūt paraugam, un ētika man nav sveša. Vai viņi drīkstēja savulaik darīt attiecīgas lietas? Nē! Un kur tad ir viņu ētika? Ceru, ka sabiedrība mani sapratīs. Domāju, ka iedzīvotāji novērtē manu darbu, entuziasmu un apņēmību.»

Ētikas komisija, noklausoties 2. oktobra sēdes audioierakstu un izvērtējot komisijas rīcībā esošo informāciju, ētikas kodeksa pārkāpumus nekonstatēja, un lieta tika izbeigta bez soda piemērošanas.

Ētikas komisijas sastāvs: domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, deputātes Tabita Kalniņa un Inga Gluzda, izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps un Laucienes un Balgales pagasta pārvaldnieks, SIA «Talsu namsaimnieks» valdes loceklis Juris Upmalis. Jāpiebilst, ka I. Gluzda lēmuma pieņemšanā par I. Bleikšas izteikumiem atturējās, savukārt ētikas komisijas priekšsēdētājs E. Zelderis deputāta A. Astrātova iesnieguma izskatīšanas laikā atstatīja sevi no darbības komisijā.

Ētikas profesores vērtējums

Tā kā ētikas komisijas sastāvā ir Talsu novada pašvaldības darbinieki un deputāti, nevis ētikas speciālisti, «Talsu Vēstis» par domes priekšsēdētāja izteikumiem vaicā viedokli filozofijas doktorei, ētikas jomas pētījumu līderei un autoratīvākajai ekspertei Latvijā, kurai šogad piešķirts arī emeritētā profesora goda nosaukums, Skaidrītei Lasmanei. Profesore vairāk nekā 50 gadu ir docējusi studiju kursus ētikā, komunikācijas ētikā, kultūras teorijā un filozofijā.

«Saprotu, ka viegli neiet, bet tāds jau politiskās komunikācijas liktenis. Kas attiecas uz Edgaru Zelderi, viņam no šī gadījuma pienāktos mācīties savaldību. Saprotams viņa, iespējams, pamatotais niknums, taču gudrs vadītājs meklētu argumentus, nevis izplūstu emocijās. Sarunas kultūra pieļauj smalku ironiju, bet ne primitīvu un rupju uzbrukumu ar vārdiem, kura rezultāts ir aizvainojums, nevis lietu kārtošana pēc būtības. Kas attiecas uz ētikas komisijas lēmumu, varbūt aizrādījums būtu vietā, taču nepārzinu situāciju, lai dotu padomus. Neesmu par sodiem, bet par tādu situācijas risinājumu, kas ļauj labāk saprast sevi un attur no līdzīga konflikta turpmāk. Lēmums par atvainošanos jāatstāj paša priekšsēdētāja ziņā,» vērtē S. Lasmane.

