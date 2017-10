«Gribu radīt paliekošas vērtības» 05.10.2017

Aicinot uz sarunu jaunievēlēto Mērsraga novada domes priekšsēdētāju Robertu Šiliņu, nākas atkāpties no tradīcijas interviju veltīt 100 amatā pavadītām dienām. Laiks pēc pašvaldību vēlēšanām Mērsragā bijis raibs — R. Šiliņš amatā oficiāli stājās 26. septembrī, bet pašvaldības vadītāja pienākumus veicis gandrīz visu pēcvēlēšanu periodu. Sarunas laikā viņš vairākkārt uzsver, ka vēlas strādāt konstruktīvi, bez liekiem kašķiem.

— Jau trīs mēnešus veicat domes priekšsēdētāja pienākumus. Kāds jums bijis šis laiks?

— Tas bijis saspringts darbs. Ir daudz lietu, kas jāsakārto, lai varētu uzsākt to projektu īstenošanu, pie kā strādāja jau iepriekšējais sasaukums. Lielākoties projekti nebija gatavi.

— Esat izteicies, ka sporta halles projekts nebija sagatavots kvalitatīvi, bet bijusī vadība pārmet, ka velkat gumiju.

— Pilnīgas muļķības! Projekts minimālā sastāvā ir izmetams ārā. Tie ir zemē nomesti 22 tūkstoši eiro, kas par šādas kvalitātes projektu ir milzīga summa. Publiskas būves jāceļ pēc citiem principiem nekā privātmājas. Būtībā no nulles tika uztaisīts jauns projekts, no sākotnējā izmantojot tikai dažus fragmentus. Mainīts ēkas novietojums un izmērs, noņemti augšējie stāvi. Tagad projekts ir tāds, kādam jābūt. Nevienu mirkli neesmu vilcis gumiju. Gluži otrādi — visu laiku dzenu darbus uz priekšu. Tomēr ir lietas, ko vienkārši nevar izdarīt ātrāk. Nevar būvēt sporta zāli bez projekta! Tas būtu noziedzīgi.

— Kas notiek ar citiem projektiem, piemēram, tirgus un estrādes?

— Arī tie tiek virzīti uz priekšu. Pārējie projekti, līdzīgi kā sporta halles, ir apstiprināti, taču nav sakārtota dokumentācija, lai varētu uzsākt darbu. Piemēram, apstiprinātas «Leader» projektu ieceres. Taču, lai kaut ko būvētu, vajadzīgi tehniskie projekti, būvatļaujas, dažādi saskaņojumi, pie kā vēl jāstrādā. Tirgus projektam jau ir izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai. Būvniecība jāpabeidz līdz nākamā gada 15. jūnijam. Jau sākta pastaigu laipas būvniecība jūrmalā. Kad projektu pārņēmām, nebija nokārtoti zemes jautājumi, nebija saskaņojumu ar zemes īpašniekiem. Juridiskie dokumenti ir jāsakārto, bez tiem nav iespējama nekāda darbība. Var jau teikt, ka rīt kaut ko būvēsim, bet bez dokumentiem to nevar! Šīs prasības attiecas uz jebkuru pašvaldību, un mēs neesam izņēmums. Nevaram paust nihilistisku attieksmi pret likumiem. Tā ir mana svēta pārliecība!

Savukārt estrādes projektā galvenais partneris ir Jūrmalas pašvaldība. Acīmredzot viņiem šis projekts nav prioritāte, tāpēc tas kavējas. Nevaru aiziet pie Jūrmalas mēra un teikt, ka mums vajag šodien un tagad. Neraugoties uz to, mēs strādājam arī pie šī jautājuma, un izskatās, ka oktobra beigās varētu sākties darbība.

— Jūs bijāt domes deputāts arī iepriekšējā sasaukumā, bijāt klāt projektu sagatavošanā. Vai nevarējāt neko ietekmēt?

— Neteiktu, ka biju klāt dokumentu sagatavošanā. Protams, balsoju, piemēram, par aizdevuma ņemšanu sporta zālei, taču par tehniskajām detaļām nebiju informēts. Priekšsēdētājs ar mums nekonsultējās.

— Vai tik mazam novadam kā Mērsrags ir grūti izlauzt ceļu lieliem projektiem? Jums jāsadarbojas ar citām pašvaldībām. Vai tas ir apgrūtinājums?

— Lielos novados ir attīstības nodaļas, kurās strādā vairāki cilvēki, tāpēc darbus var paveikt operatīvāk. Mums ir salīdzinoši mazs darbinieku skaits. Ar projektiem strādā viena projektu vadītāja, izpilddirektore un es pats. Protams, varam vēlēties vairāk, taču nevaram to atļauties. Mums jāstrādā ar pilnu atdevi, un tad var panākt ļoti daudz. Tas nav izdarāms vienā dienā, taču es teiktu, ka diezgan īsā laikā esam paveikuši gana daudz.

— Vairākkārt esat sacījis, ka jūsu galvenais mērķis, piedaloties pašvaldību vēlēšanās, bija ieviest pārmaiņas un ka tas esot izdevies. Kādas tieši pārmaiņas ieviešat?

— Domāju, ka pašvaldība kļuvusi atvērtāka iedzīvotājiem. Ja pie mums nāk ar lūgumiem un vajadzībām, cenšamies nekad neatraidīt. Ir lietas, ko var atrisināt ļoti vienkārši, bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem, ja vien ir vēlēšanās. Ir arī jautājumi, kas nav tik vienkārši, taču var domāt par risinājumiem. Vienmēr ir viegli pateikt: «Mēs to nedarīsim, jo tas nav mūsu uzdevums.» Pats galvenais — lai pašvaldība strādātu iedzīvotāju labā. Ja cilvēkam vajadzīga palīdzība, mūsu uzdevums ir censties to sniegt, pat ja tas nav mūsu tiešais pienākums.

— Pēdējā domes sēdē bez rezultāta beidzās divi balsojumu par amatu savienošanu ostas valdē un pašvaldībā, jo opozīcija balsoja pret. Kā, jūsuprāt, šī situācija atrisināsies?

— Cilvēki kārtējo reizi parādīja, ka nav gatavi konstruktīvi strādāt, taču risinājums noteikti būs. Piemēram, domes balsojumu var apiet ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu. Taču tādā veidā mēs visiem parādīsim, ka nespējam strādāt konstruktīvi, kā pieauguši cilvēki. Šis balsojums ir pilnīgi formāls, cilvēki vienkārši rāda, ka negrib sadarboties. Osta strādā, beidzot tika apstiprināts budžets, ko iepriekšējā valde nespēja izdarīt deviņus mēnešus! Kā iestāde var deviņus mēnešus strādāt bez apstiprināta budžeta? Tas neliecina par veselo saprātu, bet rāda, ka cilvēki vēlas nemitīgi kašķēties savā starpā. 20 gadus esmu strādājis vadošā amatā (Engures ezera dabas parka fonda valdes priekšsēdētājs — A. Ķ.), esmu spējis sastrādāties ar visdažādākajiem cilvēkiem. Izskatās, ka daži to nevēlas, bet tāpēc dzīve nedrīkst apstāties.

— Jūsu pārstāvētajai vēlētāju apvienībai «Mēs Mērsraga novadam» koalīcijā ir divas deputātu vietas, bet Latvijas Zemnieku savienībai — trīs. Vai neradīsies situācija, ka visos balsojumos būsiet atkarīgi no viņu lēmumiem? Turklāt dzirdētas visdažādākās runas par oligarhu un citu ietekmīgu personu interesēm Mērsragā.

— Protams, šāda iespēja pastāv, arī dažādu oligarhu interesi par Mērsragu nevaru izslēgt. Taču deputāti, kas šobrīd domē pārstāv Latvijas Zemnieku savienību, nemaz nav partijas biedri. Tāds bija iepriekšējais priekšsēdētājs Budreikas kungs. Šobrīd man nav bažu, ka no ārpuses varētu būt kādi centieni ietekmēt domes darbu.

— Kā vērtējat iedzīvotāju noskaņojumu novadā? Atsevišķi cilvēki pat domes sēdēs mētājās ar apvainojumiem, piemēram, jūsu vietnieka Leitas kunga virzienā.

— Cilvēki ir uzvilkušies, jo ir kādi, kas viņus mērķtiecīgi tādus padara. Ir pietiekami daudz objektīvi domājošu iedzīvotāju, kuri par šo visu pasmejas, taču ir arī tādi, kuri, iespējams, nemaz nesaprot lietas būtību. Par Leitas kungu man grūti komentēt, jo viņu praktiski nepazīstu, esmu tikai kaut ko dzirdējis — no preses un saviem kolēģiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Zinu, ka viņam lika aiziet no valsts darba, taču jāpatur prātā, ka tas notika ministra Sprūdža laikā. Viņš atbrīvotajos amatos pēc tam ielika savus cilvēkus. Zinu arī citus, kas tika nomainīti ne jau tāpēc, ka būtu bijuši slikti speciālisti.

— Kad tiksiet galā ar iesāktajiem darbiem, kas būs jaunās ieceres, ko īstenosiet?

— Mūsu pašvaldībā nekad netrūkst darba. Vissvarīgākais saglabāt vidusskolu — tas ir pašmērķis, ko īstenosim jebkuriem līdzekļiem. Ja pazaudēsim vidusskolu, sāks velties sniega bumba, un mēs pazaudēsim vēl ļoti daudz. Pieļauju, ka būs jāpieņem dažādi lēmumi saistībā ar pedagogu noturēšanu, jo, samazinoties bērnu skaitam, dramatiski krīt arī pedagogu algas. Šobrīd pašvaldība pedagogiem neko nepiemaksā, bet skaidrs, ka cilvēki nestrādās par velti. Jāstrādā arī pie skolēnu piesaistes no tuvākajiem novadiem.

— Bet kaimiņu novadi cīnās par to pašu!

— Protams, taču mēs varam piesaistīt ar izglītības kvalitāti. Mūsdienās tā ir ļoti būtiska. Vairums vecāku savu bērnu grib sūtīt labā skolā. Ja vietējā skola ir slikta, viņi sāk domāt par citiem variantiem, viņus ir viegli pārvilināt. Taču, ja kvalitāte ir augsta, cilvēkiem nav iemesla savus bērnus sūtīt citur.

— Vai, neskaitot izglītību, ir citi jautājumi, kas jārisina tuvākā nākotnē?

— Ceļu remonti — gan pašvaldības, gan valsts līmenī. Būtisks ir ceļš Tukums—Kolka, kas iet cauri Mērsragam un Upesgrīvai. 2019. gadā plānota ceļa rekonstrukcija, un mums vajadzētu ar valsti vienoties, ka arī mūsu ciemā tiek veikti uzlabojumi — sakārtotas ietves, autobusu pieturas.

— Cik viegli būs kaut ko ietekmēt valsts līmenī, ņemot vērā, ka ne jūs, ne koalīcijas partneri neesat lielo partiju biedri?

— Domāju, ka ar konstruktīvu darbu var panākt daudz. Man pašam ir labas attiecības un ilggadēja sadarbība ar ministriju pārstāvjiem, viņi zina, ko no manis sagaidīt. Protams, lielajām pilsētām un novadiem ir citas iespējas. Ar to mums jārēķinās. Piemēram, Talsiem vienmēr būs vairāk iespēju nekā Mērsragam.

— Publiskajā telpā pēdējā laikā izskan runas par jaunu teritoriālo reformu — iespējams, agrāko rajonu atkalapvienošanu. Kā jūs to vērtējat?

— Šādā scenārijā ir gan plusi, gan mīnusi. Labā lieta — jo lielāka teritorija un vairāk iedzīvotāju, jo lielākas iespējas piesaistīt naudu un attīstīties, taču paliek jautājums, kur šī nauda tiek ieguldīta. Ja viss paliek centrā, mums nav nekāda labuma. Pieredze ir dažāda — ļoti laba un tikpat daudz ļoti slikta. Saprotams, ka cilvēkiem ir zināma neuzticība un bailes no sliktas pieredzes. Mazas pašvaldības priekšrocība ir spēja ātri reaģēt uz problēmām. Lielā pašvaldībā tas nav iespējams. Kamēr no tālākā nostūra informācija nonāk līdz centram, paiet diezgan ilgs laiks. Vēl viena problēma — cilvēki no novada perifērijas, tāpat kā valsts mērogā, virzās uz centru, kas mūsu gadījumā nav labi. Tālāka nostūra par Mērsragu nav, ir tikai jūra. Ja uz iespējamo reformu raugās tikai pragmatiski, no ekonomiskā viedokļa, tā var būt izdevīga, ja vien visa nauda nepaliek centrā. Taču, no citiem skatupunktiem raugoties, mums tas nenāktu par labu. Redzēsim, kādu modeli piedāvās. Šobrīd tiek spriests par 2020. gadu, taču nav runa par piespiedu apvienošanu.

— Cik lielu lomu Mērsragā spēlē lokālpatriotisms, vēlme pašiem būt noteicējiem?

— Mērsragā tas ir ļoti izteikti. Mēdz būt arī neracionāli, nepamatoti uzskati, tikai tāpēc, ka mums tā vajag. Pats neesmu mērsradznieks vairākās paaudzēs, šeit dzīvoju 20 gadus. Esmu pietiekami daudz ceļojis pa pasauli, mācījies un strādājis, tāpēc varu salīdzināt dažādu pieredzi. Mērsradznieki ceļas un krīt par savu novadu, kas ir ļoti labi. Savukārt lielu novadu perifērijā cilvēkiem bieži vien zūd interese par notiekošo.

— Kas jūsu darbā sniedz vislielāko gandarījumu?

— Tas, ka varu izdarīt kaut ko labu, lietderīgu un paliekošu visiem iedzīvotājiem. Tas ir iemesls, kāpēc esmu uz šo parakstījies. 20 gadus esmu strādājis cilvēku labā Engures ezera dabas parkā, praktiski no nulles uzbūvējot visu, kas tur šodien ir. Tagad varu šo darbu nodot jaunākiem kolēģiem, lai viņi varētu realizēt savas idejas, un pats varu izdarīt ko labu visiem novada cilvēkiem, ne tikai šaurai iedzīvotāju grupai. Gribu radīt paliekošas vērtības.

