Rudenī apritēs divi gadi, kopš 28 gadus vecais Jānis Skujiņš no Stendes ieņem Dundagas novada pašvaldības policijas vadītāja amatu. Jaunais vīrietis teic, ka galvenais šajā darbā ir izmantot sistemātisku domāšanu un zināšanas, izslēdzot emocijas. Galvenais dzinulis — palīdzēt cilvēkiem.

— Kā nolēmi strādāt pašvaldības policijā? Nav noslēpums, ka tas nav no vieglākajiem darbiem.

— Pirms tam strādāju iekšējās drošības dienestā uzņēmumā. Nolēmu studēt tiesību zinātnes Biznesa augstskolā «Turība», kur studiju laikā bija jāiziet prakse tiesībsargājošā iestādē, proti, policijā. Pateicoties onkuļa Andra Burkāna (viņš strādā Talsu novada pašvaldības policijā) ieteikumam un motivēšanai, pieteicos praksē Dundagas novada pašvaldības policijā. Praksē veicās ļoti labi, kā rezultātā ieguvu vienu no augstākajiem vērtējumiem kursā. Tagad plānoju studijas turpināt, iegūt papildu grādu.

— Vai esi iestrādājies un iejuties darbā Dundagā?

— Uzsākt darbu Dundagā nebija grūti, jo, kā jau minēju, tur izgāju praksi. Domāju, ka esmu labi iejuties. Diezgan daudz jau panākts un izmainīts. Piemēram, izveidoti saistošie noteikumi par agresīvu braukšanu, kā citos novados nav. Pateicoties noteikumu ieviešanai, varējām kontrolēt agresīvos braucējus, uzsākot administratīvās lietvedības. Rezultātā problēma ir krietni mazinājusies. Sākumā par to bija ļoti daudz sūdzību. Esam arī panākuši, ka tiek sakārtoti pamesti īpašumi, kas jau gadiem nebija darīts, radot piesārņotus objektus. Meklējām saimniekus, kuri par saviem īpašumiem jau gadiem aizmirsuši. Tagad ir redzams rezultāts.

— Nenožēlo, ka izvēlējies šo profesiju?

— Nē. Es jau zināju, kas mani sagaida. Bija tieši tas, ko iztēlojos. Protams, ka šis nav viegls darbs, bet nenožēloju izvēli. Gribēju palīdzēt cilvēkiem, tas ir galvenais.

— Kā aizrit pašvaldības policijas darbs ikdienā?

— Pirmkārt, ir jānodrošina sabiedriskā kārtība. Otrkārt, jākontrolē novada saistošo noteikumu ievērošana. Protams, Dundagas pašvaldības policiju nevar salīdzināt ar Rīgas pašvaldības policiju, kurai ir krietni plašākas funkcijas.

Dundagas novadā galvenais ir atkritumu apsaimniekošanas un kūlas veidošanās kontrole, kā arī kārtības uzturēšana publiskās vietās. Darāmā ir daudz, no rīta līdz vakaram. Naktīs vairs nestrādājam, to dara Valsts policija, kas strādā diennakts režīmā. Mēs esam tikai divi darbinieki, tā ka tas fiziski nav iespējams. Dodamies arī dežūrēt pasākumos.

— Kāda situācija ir ar ekipējuma nodrošinājumu, darbinieku skaitu? Kā pietrūkst?

— Protams, es tikai priecātos, ja mums būtu kāds papildu inspektors, bet ar darbiem tiekam galā. Neesam cilvēkiem atteikuši palīdzību. Aprīkojums tagad ir nodrošināts, tā bija viena no pirmajām lietām, ko izdarīju, sākot strādāt. Mums ir ļoti laba videonovērošanas sistēma. Dundagā un Kolkā kopā uzstādītas 27 videokameras. Piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, plānots iegādāties un uzstādīt vēl vairāk. Administratīvo lietvedību ietvaros uzfilmētais var būt ļoti liels palīgs. Kameras sniedz arī labu iespēju novērtēt situāciju, piemēram, piektdienu, sestdienu vakaros redzēt, kas un kur pulcējas. Videokameras palīdz atklāt jebkādu noziedzīgu nodarījumu. Vienas, divu nedēļu laikā noziegums tiek atklāts.

— Biežākais pašvaldības policijas klients ir persona alkohola reibumā. Vai redzams situācijas uzlabojums? Viņu kļūst vairāk, mazāk?

— Problēma pastāv visa gada garumā, ik gadu. Alkoholiķis diemžēl ir atkarīgs, slims cilvēks, kuram likums neko nemaina. Viņš ir jāārstē. Bet to var izdarīt tikai tad, ja persona pati to vēlas. Jā, lielākā daļa pašvaldības policijas klientu ir mums zināmi cilvēki, kuri lielākoties nemainās. Tas ir smagi. Kad satiec šīs personas skaidrā prātā, viņi ir ļoti sirsnīgi cilvēki, ar kuriem vari parunāt.

Pašlaik veidojas otrā paaudze, kas pārtiek no pabalstiem un pašvaldības palīdzības. Grūti teikt, kas to varētu mainīt. Katrā pasaules valstī ir konkrēts bezdarbnieku skaits. Arī attīstītās valstīs. Un kāpēc? Jo vienmēr un visur būs iedzīvotāji, kuri nestrādās, bet dzīvos uz valsts rēķina un ikdienā lietos alkoholu. Tā ir viņu norma, veids, kā dzīvot.

Protams, viss nav tikai slikti. Mēdz būt arī pozitīvi gadījumi, kad, piemēram, persona, kas ilgu laiku un regulāri lietojusi alkoholu, izārstējas, atrod pastāvīgu darbu un ir kopā ar ģimeni. Tas sniedz gandarījumu.

— Kas jums, Dundagas novada pašvaldības policijai, rada lielākās galvassāpes?

— Civiltiesiskie strīdi, proti, nesaskaņas starp kaimiņiem. Diemžēl ir cilvēki, kuri uzskata, ka pašvaldības policijai jārisina viņu problēmas, kas patiesībā ir civiltiesisks strīds, ar ko jāvēršas tiesā. Šie iedzīvotāji pašvaldības policiju neliek mierā. Bieži tie ir kaimiņu strīdi par īpašumu, nevarot to sadalīt. Tas ir grūtākais — kad cilvēks nevēlas saprast, ka pašvaldības policija šādas situācijas nerisina.

— Vai izsaukumi un problēmas Dundagā un Kolkā ir atšķirīgas?

— Kolkā ir vairāk problēmu, kas saistītas ar tūrisma jomu, viesiem no citām valstīm. Piemēram, neievēro to, ka nedrīkst iebraukt kāpu joslā, atstāj mašīnas neatļautās vietās u. tml. Šī iemesla dēļ noteikti jāzina angļu valoda. Savukārt Dundagā darbs notiek ar vietējiem iedzīvotājiem.

— Vai, strādājot pašvaldības policijā, tev ir izkristalizējušās savas vērtības, par kurām saproti: jā, tas dzīvē ir galvenais!

— Jā, tas ļauj saprast, ka ne jau manta un nauda padarīs laimīgu. Galvenais ir veselība un ģimene.

— No malas raugoties, šķiet, ka šajā darbā ir psiholoģiski smagi strādāt.

— Tā ir. Ne visi var veikt šo darbu. Ir jābūt loģiskai un sistemātiskai domāšanai, nevar paļauties uz emocijām. Es domāju, ka man tas izdodas. Lai atslēgtos no darba, sākumā bija diezgan grūti, tagad jau daudz vieglāk. Krietnu laiku darbojos Latvijas Republikas Zemessardzē, nesen uzsāku nodarboties ar skriešanu. Ir arī citas brīvā laika aizraušanās, piemēram, sava auto remontēšana, mājas remonts u. c. Vienmēr var atrast, ko darīt.

— Kādi ir tavi novērojumi, secinājumi par jauno paaudzi?

— Jaunā paaudze ir daudz cerīgāka, nav pat iespējams salīdzināt ar agrākiem laikiem. Šī paaudze ir daudz domājošāka, prātīgāka. Protams, ja bērns aug nelabvēlīgā ģimenē, tā ir cita situācija. Viss sākas tieši ģimenē.

Kopumā vērtējot sabiedrību, varam redzēt, ka situācija uzlabojas. Nevaram pat salīdzināt, piemēram, deviņdesmitos, 2000. gadu sākumu, ar esošo situāciju. Nevar teikt, ka Latvija stāvētu uz vietas.

— Vai izjūtat iedzīvotāju respektu, bijību pret sevi?

— Ceru, ka neviens nebaidās no mums. Mēs neesam milicija. Pašvaldības un Valsts policija izveidota ar mērķi aizsargāt sabiedrību. Pie mums var droši nākt un lūgt palīdzību. Šajā darbā lielāko gandarījumu sniedz tas, ka iedzīvotāji pasaka «paldies». Atbalsts no iedzīvotājiem ir tas, bez kā nevar iztikt.

— Ko tu novēlētu Latvijas sabiedrībai, jaunajā simtgadē iekāpjot?

— Būt iecietīgākiem un atsaucīgākiem citam pret citu. Neturēt ļaunu prātu, būt cilvēcīgiem!

