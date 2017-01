«Gribu nevis izdzīvot, bet dzīvot!» Sapņa piepildījums Talsu sirdī — kafijas namiņš «Ie—pauzē» 03.01.2017

«Talsi nav tukši! Pa Lielo ielu brauc automašīnas, cilvēki staigā, nāk dzert kafiju,» novērojumos dalās kafijas namiņa «Ie—pauzē» saimniece.

Pirms kara kafejnīcas vietā šeit bijusi desu ražotne, vēlāk ēka kalpojusi kā noliktava un pat malkas glabātuve. Tagad no tā vairs ne miņas — telpas izremontētas un mājīgas. Rūgtens kafijas aromāts plūst pretī pa tikko atvērtajām kafijas namiņa «Ie—pauzē» durvīm. Lielos stikla traukos apmeklētājus uzrunā vairāk nekā 30 dažādu kafijas veidu un gandrīz tikpat daudz dažādu tēju. Tādā pelēcīgumā, kāds tagad valda mūsu platuma grādos, ir tik patīkami paņemt rokās karstas kafijas tasīti un secināt, ka Lielās ielas vaibsti kļuvuši dzīvāki.

Pirmās divas dienas

pēc namiņa atvēršanas gatavota kafija pēc kafijas. Apmeklētāji priecīgi tā saimniecē Kristīnē Kromanē sazīmē kādreizējās kafejnīcas «Kafijas pauze» pārdevēju. Tur nostrādāti 13 gadi. Vēlāk strādāts vienā no lielveikalu tīkliem, kur šķitis, ka darba sūrums drīz vien būs iznīcinājis jebkādu prieku par dzīvi. Sākoties krīzei, no šī darba viņa aizgājusi, lai strādātu citur, bet pirms diviem gadiem dzīve sagriezusies kājām gaisā — Kristīnei atklāta smaga slimība. Viņa pametusi darbu un uzsākusi garu ārstēšanās ceļu.

Pagājušā gada martā Kristīne, meklējot uzmundrinājumu, apmeklējusi talsenieces Ineses Rezongas meistarklasi «Uzziedi pavasarim». Tajā Kristīne sapratusi — kad tad, ja ne tagad!

«Nākamajā dienā bezdarbniekos man piedāvāja rakstīt biznesa plānu, bet manam sapnim īsti nenoticēja. Vairs nevarēju atkāpties, vērsos ALTUM (finanšu institūcija, kas sniedz valsts atbalstu — P. K.). Tā bija pilnīgi jauna pieredze, pārzināju darba praktisko pusi, bet tik daudz kā projekta rakstīšanas laikā nebiju mācījusies kopš skolas gadiem. Rakstīju jaunu plānu, aizstāvēju un uz jautājumu, ar ko mans uzņēmums būs īpašs, atbildēju — tam ir grūti noticēt, bet tā esmu es!» stāsta Kristīne. Ar

ALTUM atbalstu iegādāts nepieciešamais aprīkojums. Ja projekts nebūtu atbalstīts, plinti krūmos viņa nemestu, jo līdz pēdējai ķermeņa šūniņai viņa zinājusi, ka ir uz pareizā ceļa.

Pēc kritiena piecelties

Bailes no atbildības, no aizņēmuma, bailes par izdošanos. Tas viss pagaisis, saprotot, ka dzīve mums katram ir tikai viena. «Agrāk, redzot: kāds uzņēmums ver durvis un pēc brīža tās slēdz ciet, nodomāju, cik labi, ka tā nebiju es, man būtu gājis tieši tāpat. Es sevi attaisnoju. Pēc slimības nestajām pārdomām sapratu, ka vēlos radīt sev darba vietu, strādāt ar cilvēkiem un dot prieku Talsu iedzīvotājiem!

To visu gan nebūtu spējusi paveikt viena, man ir brīnišķīga atbalsta komanda — mana ģimene. Vīrs izremontēja telpas, bet brālis kārto grāmatvedību. Ja ir savējie, kas uzmundrina, tas ir ļoti daudz!» ir pārliecināta Kristīne.

Desu ceha vietā

Talsu centrā atrast telpu, kurā nebūtu kāda te bijuša uzņēmuma aura, nav viegli. Pēc priekšā esošā grausta nojaukšanas Lielajā ielā skatam pavērusies ķieģeļu ēka, kas arvien vairāk piesaistījusi uzmanību. «Izrādījās, ka ēka ir tukša un gaida mani! Tā kalpojusi par noliktavu, malkas glabātuvi, un pavisam sen tajā ražotas desas. Ieguldījām milzīgu darbu. Nākotnē vēlētos, lai apmeklētājiem būtu pieejams arī ēkas otrais stāvs, kur intīmākā gaisotnē mierīgi pasēdēt pie garda dzēriena,» plānos dalās namiņa saimniece.

Latvijā ir vairāki kafijas namiņi, taču ēkas ārienei šis nosaukums tik ļoti piestāv, ka to nosaukt par veikalu ir grūti. Kontakti, kur iegādāties gardu kafiju no uzticamiem piegādātājiem, bijuši zināmi. Kafijas pupiņas ieved, bet tepat Latvijā grauzdē un aromatizē. Talsenieki ir kafijas mīļotāji, ļoti daudzi izvēlas lati (espresso ar pienu un piena putu cepurīti — P. K.), nogaršo dažādas aromatizētās kafijas, bet retāk izvēlas enerģijas devu mazā espresso krūzītē. Tiesa, kāds kungs pēc espresso malkošanas priekpilns atzinis: «Beidzot arī Talsos īsta kafija!» Namiņa īpašniece atklāj, ka pati labprāt dzer melnu kafiju, bet vakarpusē izvēlas tai pievienot pienu.

Kristīnei uztraukums par jaunu sākumu devis tādu enerģiju, ka pat ēst negriboties. Taču apmeklētāji labprāt pie kafijas un tējas bauda no kafejnīcas «Lāsīte» Stendē vestos konditorejas izstrādājumus. Namiņā var iegādāties arī vietējās sukādes, un tēju piedāvājumam pievienotas apkārtnē vāktas zāļu tējas no «Smuk’ dāvan’».

«Kad būs īstais brīdis?»

Viens no pēdējā laika apspriestākajiem notikumiem Latvijā ir izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļu režīmā, kas izpelnījušās plašu kritiku no mazo uzņēmumu puses. Kristīne ir pārliecināta, ka tāds īstais brīdis uzņēmējdarbības uzsākšanai nebūs nekad. Izmaiņas likumdošanā ir tik biežas un brīžiem negaidītas, ka jēdziens «labāki laiki» varbūt attiecināms tieši uz šo brīdi. «Grāmatvedis izsvēra visus par un pret, strādāju viena pati, un man nav darbinieku. Pašlaik šis ir izdevīgākais modelis,» skaidro uzņēmēja.

Vieta mieram

Kafijas tasītes un arī tējas krūzes tapušas Talsu keramiķu darbnīcā «Ciparnīca», un katru no tām rotā spāre. Namiņā spāru ir daudz — uz krūzēm, sienām, kafiju traukiem. Iesākumā, kad bijis jāizdomā uzņēmuma logo, Kristīne prātojusi, ka tas būs tauriņš. Šķitis, ka viņa beidzot no kāpura kļuvusi par tauriņu ar plati atvērtiem spārniem. Interjera dizainere intuitīvi nolēmusi, ka namiņā ir jābūt spārēm.

Arī spārēm ir savs stāsts. Spārē (kas atrodas netālu no Cēsīm), kur ik gadu organizē nometni bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem, vienmēr bijis tik jauki. Sarunas ar citiem vecākiem, atbalsts un kopīgās nodarbības allaž pozitīvi uzlādējušas. Tad kādēļ ne spāres? Gluži kā namiņa īpašniece — dzīvespriecīga un virs zemes lidojoša. «Gribu nevis izdzīvot, bet dzīvot! Tagad es to daru! Lai arī cik grūts bija ceļš līdz atklāsmei,» sarunu noslēdzot, saka Kristīne.

