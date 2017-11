Gribēt un spēt palikt laukos 03.11.2017

Apritējuši pieci gadi, kopš 30 gadus vecā Elīna Blumbaha pārņēmusi vecāku saimniecību SIA «Dzirnavnieki» Vandzenes pagastā. Paaudzes mainās, bet darbi nerimst, tikai pieaug. Neatsverams palīgs saimniecības modernizēšanā un labāku rezultātu sasniegšanā ir Eiropas Savienības finansiālais atbalsts, ko iespējams saņemt, startējot dažādos projektos. To Blumbahu ģimene arī dara.

Katram pa saimniecībai

Kā izrādās, arī Elīnas vīram Ingum (29 gadi) Lībagu pagastā ir sava saimniecība «Lagzdkalni», kas pamatā nodarbojas ar piena lopkopību. Šoreiz gan ciemojamies un spriežam par Vandzenē esošo saimniecību, kas arī fokusējas uz piena lopkopību. Pienu dod 80 govis, bet kopā ar jaunlopiem saimniecībā dižojas aptuveni 215 lopiņu. «Dzirnavnieki» apsaimnieko aptuveni 350 hektārus zemes, no kuriem aptuveni 70 hektāri ir zālāji, bet pārējo aizņem graudi un rapsis. Sevi ieskaitot, ar darbu nodrošināti septiņi cilvēki.

Elīna teic, ka nespēj sevi iztēloties kur citur. Pilsētas dzīve viņu nevilina. Izglītību sieviete ieguvusi Ventspils augstskolas Ekonomikas fakultātē un Kandavas lauksaimniecības tehnikumā. Tā kā abi jaunie cilvēki ir saimniecību vadītāji, ikdiena tiek aizvadīta nemitīgā skrējienā, tomēr Elīna smejot teic, ka labi vien, ka vīram sava saimniecība, jo, saimniekojot vienā, būtu vairāk nesaprašanos un strīdu.

«Mums katram ir savs redzējums. Dalāmies pieredzē un pavelkam viens otru. Ja man katru dienu būtu jāsēž birojā no 8.00 līdz 17.00, to nespētu. Protams, sava saimniecība prasa daudz darba, neskatoties uz datumiem vai pulksteņa laikiem. Pozitīvais, ka dzīvojam kopā ar vecākiem, kuriem vienmēr varam lūgt palīdzību, padomu,» stāsta E. Blumbaha.

Arī brālim Ernestam lauki ir asinīs, tāpēc pašlaik viņš studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskajā fakultātē ar mērķi zināšanas nākotnē izmantot lauksaimniecībā. Elīnas mamma Dina Rone atzīst, ka jūtas gandarīta un priecīga par to, ka bērni vēlas turpināt vecāku iesākto. Izrādās, arī jaunās saimnieces piecgadīgais dēliņš Emīls aizrāvies ar lauksaimniecību, palīdzot vecākiem dažādos darbiņos.

Pieci no sešiem īstenoti

E. Blumbaha uzskata, ka noteikumi un kritēriji, kas jāizpilda, lai iegūtu Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu, nav sarežģīti, bet grūtības rada tas, ka nav stabilitātes. Katru gadu noteikumi mainās, tāpēc visam izsekot līdzi nav viegli. Šī iemesla dēļ Blumbahu ģimene projektus neizstrādā paši, bet to dara speciālists. «Viens no maniem mērķiem ir apgūt projektu rakstīšanu. Manuprāt, šīs nemitīgās izmaiņas katru gadu sarežģī vienkāršo ļaužu dzīvi. Ir grūti, jo paralēli jāstrādā saimniecībā,» teic vandzeniece. Neskatoties uz to, no astoņiem projektiem SIA «Dzirnavnieki» atbalstīti septiņi. Pirmie divi 2007. gadā, kā rezultātā tika veikta rekonstrukcija, bijušo cūku fermu pielāgojot govju un jaunlopu fermai. 2011. gadā ar ES atbalstu fermai tika nomainīts jumts. Tajā pašā gadā iegādāta arī lopbarības sagatavošanai nepieciešamā tehnika. 2014. un 2015. gadā tika izveidotas divas mēslu krātuves, savukārt pērn iegūti līdzekļi, par ko iegādāts teleskopiskais iekrāvējs un tiek būvēta lauksaimniecības noliktava.

Protams, katru reizi uzzinot, ka projekts guvis atbalstu, tas rada ne tikai prieku, bet arī spriedzi, jo jādodas uz banku, lai iegūtu aizdevumu (sākotnēji pilnā projekta summa realizētājam jāsedz pašam, jo ES finansējumu saimniecībai sniedz vēlāk). «ES atbalsts ir nenovērtējams. Mēs arī saprotam, ka daudzās prasības, kas mums jāizpilda, ir nepieciešamas, lai būtu garantija, ka projekts tiks realizēts un tas sniegs konkrētu rezultātu. Ja viss, ko esam realizējuši ar projektu līdzekļiem, būtu jāizdara pašiem, tas prasītu krietni ilgāku laiku. Pēc tam pieci gadi, kad nepieciešams sasniegt noteiktos projekta mērķus, problēmas nesagādā,» spriež E. Blumbaha. Viņa īpaši uzteic Lauku atbalsta dienesta darbiniekus, jo izveidojusies ļoti pozitīva sadarbība: viņi ir pretimnākoši un palīdz ar jebkuru jautājumu.

Laukiem būt!

Mammu Dinu ļoti priecē gadījumi, kad jaunā paaudze dodas vecāku pēdās. «Jaunā paaudze ir daudz gudrāka darbā ar tehnoloģijām un redz plašāk nekā mēs, vecā paaudze, kuriem ir grūtāk straujajam laika ritējumam izsekot līdzi. Priecē, ka jaunieši atgriežas dzīvot laukos. Tik patīkami redzēt, ka viss ir sakopts, nevis aizlaists, aizaudzis… Ko lai dara vecāki, kuriem ir lieli īpašumi, bet bērni dodas dzīvot uz galvaspilsētu vai ārzemēm? Nezinu, cik tas ir pareizi. Mūsdienās ir plašas iespējas — šosejas un ātri auto, lai nokļūtu pilsētā īsā laika sprīdī. Laukos var nopelnīt, ja grib,» spriež D. Rone.

Runājot par nākotni, Elīna uzskata, ka saimniecību būtiski nepaplašinās, jo, pirmkārt, nav pieejamu zemes gabalu un, otrkārt, grūti atrast labus darbiniekus. Piemēram, ja tagad rastos vajadzība pēc strādnieka, būtu sarežģīti sameklēt uzticamu cilvēku. Pagaidām saimniecība koncentrēsies uz darba efektivitātes un kvalitātes uzlabošanu. Lai to paveiktu, «Dzirnavnieki» startēs projektos arī turpmāk. Nākamais jāiesniedz jau šomēnes cerībā ar ES atbalstu iegādāties sējmašīnu un uzlabot lopiņu labturību, iegādājoties govīm gulēšanas paklājus un barības dalītājus.

