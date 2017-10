«Gribējām savu pasauli plašāku…» 24.10.2017

Sākoties vēsajam un drēgnajam rudens laikam, drēbju skapī aizvien biežāk tiek meklēts kas siltāks. Un kas var būt labāks par omulīgu, modernu adījumu? Daiga Neimane, kura kļuvusi par strazdenieci pirms nepilniem diviem gadiem, mājās rada oriģinālus džemperus, jakas, vestes, cepures un citus izstrādājumus.

Pilsētnieki laukos

Lielāko daļu dzīves Daiga ar ģimeni pavadījusi Rīgā un Jūrmalā, bet vienmēr bijis sapnis pārvākties uz dzīvi laukos. Tas piepildījās pirms nepilniem diviem gadiem, un Neimaņu pāris nenožēlo izvēli. «Mums vienmēr bijusi svarīga vide, kurā dzīvojam. Daudzdzīvokļu mājā privātā dzīve beidzas aiz dzīvokļa ārdurvīm. Gribējām savu pasauli plašāku, un radās ideja par māju un laukiem. Tā kā esmu dzimusi Ventspilī, piesaistīja Kurzeme. Pēc vairāku vietu apskatīšanas Strazde šķita piemērotākā. Mērķtiecīgi realizējam savu vīziju. Te ir skaisti. Mani priecē un esmu arī diezgan pārsteigta, ka te ir aktīva sabiedriskā dzīve — amatierteātris, audējas, rūķi…» iespaidos dalās Daiga.

Izaicinājumu par apkārtnes ierīkošanu bijis ļoti daudz, bet tagad iespēja pirmo reizi mūžā audzēt burkānus, kartupeļus un citas veltes.

Vīrs Laimonis strādā reklāmas jomā, tādējādi iespējams daļu darba pienākumu veikt no mājām. Savukārt Daiga, kura pirms tam strādāja mācību centrā ar klientiem, nodevusies savai sirdslietai, adīšanai. «Pamazām domāju, kā ar savu produkciju sasniegt sabiedrību. Pirmā vieta, kur parādījos publiski, bija Baltijas valstu mēroga mājražotāju, mājamatnieku izstāde Rīgā. Kādu laiku mana produkcija bija pieejama vairākās vietās Talsos, bet vairs ne,» teic D. Neimane. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar veikalu «Bodīte dāmām» Tukumā, neilgi produkti pieejami arī Jurmalā, veikalā «Fashion People». Pašlaik norit sarunas ar potenciālām pārdošanas vietām Rīgā. Tāpat darbus iespējams apskatīt un pasūtīt interneta vidē: mājaslapā www.piineknitwear.lv un Facebook profilā «piine.knitwear».

Kāpēc gan ne?

Pirms pārvākšanās uz Strazdi Daiga nopietni domāja par to, kā sevi nodarbināt, dzīvojot laukos. Tā kā viņai vienmēr patikuši rokdarbi, sieviete nolēmusi tam pievērsties nopietnāk un sākusi apmeklēt adīšanas kursus. «Nodomāju: ja citiem sanāk, kāpēc man nevarētu izdoties? Ir tikai jārušinās!» Iedvesmu brīžiem, kad dūša sašļūk, strazdeniece rod raidījumos, sižetos par citiem mājražotājiem un amatniekiem. «Protams, Latvijas tirgus ir tāds, kāds ir. Šeit, provincē, tas ir vēl šaurāks. Neesmu īpaši aktīvi strādājusi pie mārketinga jautājumiem, jo, kad pārvācāmies, ļoti daudz laika prasīja mājas un apkārtējās teritorijas iekārtošana. Nav sanācis pievērsties adījumiem ar pilnu atdevi,» stāsta mājražotāja.

Darbi top ar adāmmašīnu, izmantoju dažāda veida dziju. Piemēram, mohēra ar zīdu, merino, alpakas vinna un daudzām citām. Rokdarbniece produktus raksturo ar trīs vārdiem: kvalitāte, oriģinalitāte un mūsdienīgums. Viena darbiņa radīšana prasa salīdzinoši ilgu laiku. Lielāko daļu aizņem modeļa aprēķinu veikšana. Pēc piegrieztnēm un aprēķiniem seko adīšana, sadiegšana, formas radīšana ar tvaicēšanu, šūšana… Katru adījumu patiesi var dēvēt par izlolotu. Daiga atzīst un pati sevi apbrīno par pacietību, kas viņai piemīt, veidojot darbiņus, jo ne visās nodarbēs šāda pacietība viņai piemītot. Secinām: droši vien tamdēļ, ka tā sirdslieta.

«Kas ir grūtākais ikdienā? Attālums. Ja dzīvotu Rīgā vai Jūrmalā, man būtu vieglāk meklēt dažādas iespējas, tagad tam varu veltīt tikai konkrētu dienas daļu, kad dodos uz galvaspilsētu. Tas diezgan ierobežo. Man arī nepieciešama jauna adāmmašīna, ar plašākām iespējām, bet tā ir dārga. Pērn apmeklēju vairākus seminārus, gribēju startēt «Leader» projektā, lai šim mērķim iegūtu finansējumu, bet nobijos. Sapratu, ka pati saviem spēkiem to nevaru uzrakstīt,» noteic D. Neimane.

Jādara!

Ļoti būtiska panākumu atslēga ir ģimenes palīdzība. Laimonis sievu atbalsta emocionāli, sakot, ka viss būs labi. «Viņš cenšas man radīt stabilitātes izjūtu.» Savukārt meita Zane izstrādājusi logo un citas nianses, palīdz ar mārketingu interneta vidē un meklē jaunas produktu realizācijas vietas.

Domājot par nākotni, strazdeniecei ir lielas cerības Rīgas tirgus virzienā. «Protams, jāizvērtē katra iespēja. Varētu apsvērt ideju arī par Radošo sētu Talsos. Nevaru sēdēt un gaidīt, kad kāds visu laiku zvanīs un pasūtīs preci. Pašai jādarbojas, jo realizācija ir vissarežģītākais. Galu galā ieguldu savu laiku un līdzekļus, tāpēc tikai saprotams, ka gribu saņemt arī atgriezenisko saiti. Šobrīd esmu optimistiski noskaņota, jo jūtu, ka uzsākusies kustība. Ceru, ka viss attīstīsies aizvien vairāk. Zem stāvoša akmens ūdens netek,» spriež D. Neimane.

