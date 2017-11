Grāmata par mazbānīti — sākums darbam, kas prasa turpinājumu 03.11.2017

Sestdien, 28. oktobrī, Stendes tautas namā notika neikdienišķs un vienlaikus šajā pilsētā tik likumsakarīgs pasākums. Iepazīšanās ar Toma Altberga, An­dra Biedriņa, Daiņa Puncuļa un Artūra Tukiša grāmatu «Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto» vienlaikus aicināja uz tikšanos cilvēkus, kuru dzīvē dzelzceļam ir kāda loma.

Dzelzceļa līnijas Ventspils—Maskava—Ribinska projektēšana un būvēšana sākta ap 1897. gadu. Sākotnēji dzelzceļa būvprojektā stacija ar nosaukumu «Stende» iezīmēta pie Jakšu kroga — tagadējās Līču stacijas vietā. Stendes baronam Brigenam šāda izvēle nav bijusi pa prātam, tāpēc viņš, izmantojot savas privilēģijas un ietekmi, panācis, ka stacija uzbūvēta salīdzinoši netālu no viņa muižas Dižstendē. Pie stacijas sākusi veidoties apdzīvota vieta, kura gadu gaitā ne reizi vien mainījusi nosaukumu, bet populārākie no tiem ir Stendesciems un Renču ciems.

Ap 1916. gadu sācies Stendes mazbānīša stāsts. Kopumā šejienes ļaužu dzīvē dzelzceļš ieņēmis tik nozīmīgu lomu, ka, Stendes tautas nama «Kultūras Krātuves» pasākumu organizatores Intas Ulmanes vārdiem sakot, puse stendenieku varot teikt, ka izauguši tiešā sliežu tuvumā vai zem stacijā strādājošo vecāku rakstāmgalda. Attālāka saikne ar dzelzceļu ir tagadējiem bērniem. Pasākumā uzstājās Stendes tautas nama popgrupa «Sol» un Stendes pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņi, no kuriem daļa līdz šim nemaz nebija pamanījuši, ka pilsētai cauri regulāri brauc vilcieni!

Todien izskanēja fragmenti no seniem avīžu rakstiem, kas saistīti ar dzelzceļu Stendē. Salīdzinoši nesen, 1998. gadā, Dainis Punculis «Talsu Vēstīs» uzdeva retorisku jautājumu — vai mazbānītis nebūtu pelnījis grāmatu? Šāda grāmata nu iznākusi, un viņš ir viens no četriem tās autoriem. Stendē gan sestdien pasākuma dalībnieku priekšā stājās divi citi viņa kolēģi — Toms Altbergs un Artūrs Tukišs.

Iespaidīgāk nekā mūsdienās

«Varbūt esam pieraduši, ka «De facto» nozīmē visādas negācijas televīzijā pēc «Panorāmas»… Mēs neesam mēģinājuši par mazbānīti rakstīt kaut ko sliktu vai dzeltenu, bet gan attēlot mazbānīša ceļu Latvijā no sākuma līdz… Nē, nevar teikt «līdz galam»! Artūrs tūlīt pateiks, ka gals vēl nebūt nav pienācis, jo Ventspilī mazbānītis joprojām ir!» pats sevi izlaboja T. Altbergs.

Ieskats vēsturē, kas saistīts ar dzelzceļu tieši mūsu pusē, bija ilustrēts ar senām fotogrāfijām. Senākās no tām gan nesaistījās tieši ar mazbānīti. «Dažreiz ir tāds viedoklis — jo šaurāks dzelzceļš, jo senāks! Tā īsti nav, kaut gan ar dzelzceļu saistās dažādi strīdi, tāpat kā zinātnieki strīdas, kas bija pirmais — vista vai ola!» smējās T. Altbergs. Vizuāli iespaidīgākie bija fotoattēli ar augstām koka estakādēm tagadējā Talsu un Dundagas novadā. 17 metri — tāds augstums minēts plašsaziņas līdzekļos, vēstot par koka tiltu, kas savulaik tika izbūvēts, lai vilciens varētu pārvarēt Šlīteres Zilos kalnus. Iespaidīgs tilts bijis arī pāri Rojas upei pie Lubes, un mūsdienās pat grūti iztēloties, ka ceļā uz Vandzeni bijusi gandrīz kilometru gara koka estakāde!

«Mums, protams, vissiltākās atmiņas saistās ar mazbānīša civilo dzīvi, jo tas, ko vācieši būvēja savām vajadzībām, bija noderīgs mūsu pašu cilvēkiem,» secināja T. Altbergs. Mazbānītis sākotnēji braucis ar ātrumu septiņi kilometri stundā; vēlāk ātrums palielinājies līdz 15 kilometriem stundā. «Tas nozīmē, ka stacijās pat bija laiks izkāpt un papozēt fotogrāfam! Visos attēlos redzam, ka valdījis liels nesteidzīgums. Uz kurieni steigties? Neviens jau darbu nenokavēs, jo mazbānītis kursē tikai vienreiz dienā!» atgādināja T. Altbergs.

Vērts papētīt šķūnīšus

A. Tukišs iepazīstināja ar vietām Latvijā, kur joprojām iespējams apskatīt vēsturisko šaursliežu dzelzceļa tehniku. Daudzas vienības mūsdienās jau ir ārkārtīgi liels retums gan Latvijā, gan citur pasaulē. Ik pa laikam kādu eksemplāru izdodas vēl kaut kur atrast, spējot to sazīmēt zem apdares kārtas un jumta, kad tas ticis pārveidots, piemēram, par šķūnīti. «Tas ir unikāls industriālās kultūras mantojums,» iespējamajiem šādu šķūnīšu īpašniekiem atgādināja A. Tukišs.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties filmu «Mazbānītis de facto», kas uzņemta 1998. gadā, bet Stendes bibliotēka tika pie viena grāmatas «Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto» eksemplāra. «Grāmata ir vēstījums par maz zināmām Latvijas dzelzceļa transporta vēstures lappusēm. Tajā apkopots bagātīgs faktu un ilustratīvais materiāls par Pirmā pasaules kara laikā būvētiem 600 milimetru jeb lauku platuma šaursliežu dzelzceļiem, kas Latvijas rietumu daļā līdz pat 20. gadsimta 60. gadiem bija nozīmīgs vietējais transporta līdzeklis,» autori informē uz grāmatas aizmugurējā vāka.

«Mazbānīša grāmata ir, bet tas ir tikai sākums, īsais kurss mazbānīša vēsturē. Vēl visi pētījumi priekšā, un domāju, ka jums te, uz vietas, tie ir daudz vieglāk veicami. Mēs palīdzēsim ar materiāliem. Draudzēsimies!» stendeniekus aicināja T. Altbergs. Kāpēc ne? Īpaši jau zinot, ka vēl visai nesen Stendē pārspriesta ideja, ka vajadzētu atjaunot mazbānīša satiksmi vismaz līdz Bungu kapiem. Sak, kamēr tas lēnā garā apbrauktu apkārt kapiem, varētu sakopt piederīgo kapu kopiņas, un tad vizināties atpakaļ uz Stendi.

