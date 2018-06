Godalgotās Talsu pērļu vistiņas jābrauc aplūkot uz Mazmežotnes muižu 02.06.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Šonedēļ Talsu novada bērnu un jauniešu centra papīra plastikas pulciņa dalībnieki pirms vasaras brīvlaika nodarbībā tiksies pēdējoreiz, toties viņu veidotais vides objekts «Pērļu vistiņas» visu vasaru būs apskatāms Mazmežotnes muižas teritorijā kopā ar citiem Valsts izglītības satura centra rīkotās vides objektu izstādes — konkursa «Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās» laureātu darbiem.

Konkursa otrajā kārtā, kurai bija iesūtīti 410 darbi, «Pērļu vistiņas» tika novērtētas ar I pakāpes diplomu, bet Talsu novada bērnu un jauniešu centra vizuālās mākslas pulciņa darbs «Kukainīši saulē» un keramikas pulciņa veidotie kurmīši «Pavasara talkai gatavi» ieguva II pakāpes diplomu. «Pērļu vistiņas» žūrija arī konkursa III kārtā novērtēja ar I pakāpes diplomu, ko pulciņš saņēma 17. maijā Mazmežotnes muižā.

Septiņas tik lielu atzinību izpelnījušās pērļu vistiņas veidotas no septiņiem spaiņiem papīra masas, ir sešas reizes lielākas par dabīgajām pērļu vistiņām un, cerams, būs gana izturīgas, lai spētu Latvijas klimatā līdz septembrim nostāvēt zem klajas debess. Tās uz betona pamatnes darinātas no alumīnija drāšu pinuma ar papīra masas ķermeni. Lai gan roku pie pērļu vistiņām dažādos to darināšanas posmos pielika visi pulciņa dalībnieki, par galvenajiem autoriem uzskatāmi septiņi: Sofija Jansone, Romēna Birzleja, Laura Piebalga, Ance Spirga, Kārlis Hermanis, Niks Mārtiņš Spēlmanis un Agris Priedītis. Savukārt skolotāja lielākā loma, gatavojot audzēkņus tādiem konkursiem, ir pamanīt ideju darbam, kādu citi visdrīzāk nebūs izvēlējušies, atzīst pulciņa vadītājs Andris Vikainis.

Viņš bērnu un jauniešu centrā vada arī pulciņu «Cita vizuālā māksla» un atzīst, ka gandrīz visi bērni, kuri apmeklē papīra plastikas pulciņu, ir arī otra pulciņa dalībnieki. ««Cita vizuālā māksla» nozīmē, ka visu darām ne tā kā skolā. Neveru muti vaļā par krāsu mācību vai perspektīvu, visu akadēmisko daļu metu ārā, līdz ar to interešu izglītība nonāk vistuvāk mākslai,» vērtē Andris.

Pulciņos bērni vecumā no astoņiem līdz 16 gadiem kopā darbojoties kā vienā ģimenē. «Mēs esam jautri, draudzīgi, nekaujamies dikti, daudz ākstāmies un jokojamies,» atklāj A. Vikainis.

Viņš atzinīgi izsakās

par visiem bērnu un jauniešu centra pulciņiem. «Kāds skolotājs, tāds pulciņš, un mums skolotāji ir kruti. Kāds jaunāks arī pasprūk iekšā, bet citi ir sirmi,» A. Vikainis smejas, rādot uz saviem matiem. «Tā ir Latvijas nelaime — man vēl līdz pensijai tālu, bet bērni jau negrib strādāt ar onkulīti, viņi gribētu savam vecumam tuvāku skolotāju. Tomēr ģimenēs trūkst vecvecāku, tāpēc vienīgais pluss ir tas, ka es viņiem pulciņā esmu kā tāds vecaistēvs.

Zini, ar ko atšķiras vecāki no vecvecākiem? Vecvecākiem bērns nav jāsoda! Vecākiem jābūt kā skolotājiem. Skolā skolotājiem jāliek bērniem atzīmes, man pulciņā tas nav jādara, tāpēc esmu labais! Šī iemesla dēļ salīdzināt pulciņu skolotājus ar parastajiem skolotājiem ir nekorekti. It kā mums izglītība ir vienāda, noteikumi vienādi, bet man bērns nāk atpūsties, kamēr skolā viņam jābūt rezultātiem,» salīdzina Andris. Tiesa gan — rezultāts jau neizpaliek arī te. Kad skolotājs rosās ap padarāmo darbu (piemēram, viņa pulciņš veidoja 180 zvaigznes ģitārspēles studijas «N» gada noslēguma koncerta noformējumam), tad jau beigās visi bērni tāpat sēž un darbojas.

Pie ģimeniskās gaisotnes pieder kopīga ēšana. Bērni nobalsojuši, ka arī Talsu novada pašvaldības piešķirto prēmiju vēlas noēst «krogā», kā A. Vikainis joko, ar to domājot maltīti picērijā. «Materiāli mums ir, uz tādām bīstamām vietām kā akvaparki es bērnus nevedu, tāpēc mēs kopā aizejam picas apēst. Par pērn iegūto prēmiju mēs nopirkām visdažādākos cepumus, ko visu gadu ik piektdienu papīra plastikas pulciņā ēdām,» viņš atklāj.

A. Vikainis spriež, ka

tādu konkursu galvenā jēga ir bērniem dotajā iespējā redzēt citu radītos darbus. Pats pieredzējis, ka bērns pēc vienaudžu darbu apskates atzīst: līdz šim domājis, ka pulciņā tapušie darbi ir ļoti kvalitatīvi, bet nu redz, ka citiem ir vēl labāki. Gadās arī, ka bērni brīnās — darbi, kas viņiem nepatīk, saņem I pakāpes diplomu. Tad viņi grib dzirdēt skolotāja domas, kāpēc tā, un mācās pieņemt, ka balva ir arī tikt izvirzītam līdz konkursa finālam.

Andris savu darba stāžu rēķina posmos pirms un pēc mākslas skolas vadīšanas — nākamgad viņš jau otrreiz būs nostrādājis desmit gadus un lepojas, ka neviens bērniem uzdotais uzdevums vēl nav atkārtojies. Uzdevumus viņš sācis virknēt grāmatiņā, bet pie 100. nodaļas apstājies, vien uzrakstījis virsrakstu «Pērļu vistiņas». Mācību gada noslēgumā taču par bērniem vēl nogurušāki ir skolotāji. «Bērni jau nāktu vēl visu jūniju! Es viņiem saku: «Izšaujiet tikai gaisā un pamūciet malā, jo skolotāji jūs nobradās — viņi pirmie grib atvaļinājumā tikt!»» smejas A. Vikainis.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi māksla, BJC

Komentāri