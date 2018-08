«Gleznošana ir relaksācija un aizmiršanās» 01.08.2018

Ance Žagare

«Talsu centrā» iespējams apskatīt iedvesmojošā un daudzpusīgā talsenieka Andra Kalniņa gleznu izstādi. Garāmgājēju vērtējumam izliktas gleznas, kas tapušas pēdējo divu gadu laikā. Pirms tam šo izstādi varēja apskatīt Tiņģeres pilī un Pastendē.

«Zīmēt sāku bērnu dienās. Pirms vecāki aizgāja uz darbu un paliku viens, tētis bija izdomājis dažādus uzdevumus, lai negarlaikojos. Dažkārt man bija ar guaša krāsām jānokrāso sērkociņu kastīte un jāizveido no tās vilcieniņš. Citreiz jāpārkrāso veca kurpe. Tāpat daudz zīmēju ar zīmuļiem. Vēlāk daudz ko iemācījos pamatskolā, kur mani skolotāji bija Mudīte Rozīte un Jēkabs Spriņģis. Tad vēl zīmēju tikai paša priekam, spraudu zīmējumus mājās pie sienas. Kad pie manis ciemojās klasesbiedri, tās bija pirmās izstādes. Man vienmēr ir paticis ķēpāties, skricelēties. Pamatskolā zīmējām karikatūras. Protams, savu reizi gadījās dabūt pa mici no skolotājiem, jo iedvesma mēdza atnākt tieši stundu laikā. Bet tas jau tikai padarīja dzīvi jautrāku,» ar smaidu atceras A. Kalniņš.

Trīs sapņi par nākotni

Pabeidzis vidusskolu, viņš gribēja iestāties Latvijas Mākslas akadēmijā. «Toreiz uz iestājpārbaudījumiem aizvedu visu, ko biju radījis. Līdzi bija divas lielas somas ne tikai ar zīmējumiem, bet arī ar ģipša veidojumiem, kokgriezumiem, krāsotiem stikliem. Neizturēju konkursu jau pašā sākumā. Vēlāk gan uzzināju, ka tam bija arī citi iemesli. Proti, mans tēvs bijis izsūtīts un bērnus no tādām ģimenēm elitārās augstskolās neuzņēma,» stāsta mākslinieks.

«Domāju arī par civilo aviāciju, bet tajā laikā skolā nomainījās četri fizikas skolotāji. Neteiksim, ka neko nejēdzu no fizikas, tomēr bija bail no iestājeksāmeniem. Tad iestājos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Laikam tas bija viens no nozīmīgākajiem manas dzīves pagriezieniem,» spriež A. Kalniņš.

Atpakaļ uz dzimto pilsētu

Absolvējis Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, A. Kalniņš pārcēlās uz savu dzimto pilsētu, uz Talsiem, un sāka strādāt Talsu 2. vidusskolā par sporta skolotāju. «Vienu brīdi mācīju bērniem zīmēšanu, vienmēr esmu centies parūpēties arī par skolas vizuālo noformējumu. Vēl esmu strādājis toreizējā mākslinieka Kuka darbnīcā blakus skolai. Padomju laikā bija jāveido stendu noformējumi. Es rakstīju, krāsoju, veidoju planšetes un plakātus. Nopietnāk ar gleznošanu sāku nodarboties draugu mudināts, kad kāds palūdza kaut ko pārzīmēt no žurnāla izgriezuma vai fotogrāfijas,» viņš atceras.

Kāre pēc gleznošanas

«Manī ir iekšējais dzinulis. Protams, negleznoju un nezīmēju katru dienu. Izstādē redzamās gleznas tapušas pēdējo divu gadu laikā. Lielāko daļu no tām radīju, kad biju saslimis. Ar vienu kāju gultā, ar otru uz grīdas trīs nedēļu laikā uzzīmēju ap 14 bildēm,» stāsta A. Kalniņš. «Dažreiz vienkārši sakārojas gleznot. Protams, negleznoju akadēmiski pareizi, bet nepārtraukti mācos. Mans lielākais izaicinājums ir padarīt bildi dzīvu. Lai ūdens izskatās slapjš, lai debesīs var saskatīt gaisu un mežs izskatās īsts. Visgrūtāk ir atrast pareizās krāsas. Varu iemācīties zīmēt tehniski pareizi, bet toņu un krāsu izjūta ir tik abstrakta, ka to grūti iemācīties no interneta resursiem vai grāmatām,» viņš atklāj.

Glezniecība kā meditācija

«Kad zīmēju vai nodarbojos ar ko citu, fonā skan mūzika. Bez tās nu nekādi! Dažreiz arī klusums ir vajadzīgs, īpaši atnākot mājās no skolas. Aizvien vairāk izbaudu klusumu un mieru. Savukārt glezniecība man ir meditācija,» atklāj A. Kalniņš. «Man ir jautāts, kāpēc tik daudz zīmēju ezerus un upes. Man ļoti patīk daba. Zīmēju arī kluso dabu, piemēram, ziedus. Patiešām ceru, ka cilvēki, skatoties uz maniem zīmējumiem, rod patīkamas asociācijas,» viņš smaidot saka.

«Gleznas pārsvarā top no fotogrāfijām. Lai fotografētu, ir vajadzīgs īpašs ķēriens. Jāpamana leņķis, rakurss, vajadzīgs labs fotoaparāts. Jaunībā aizrāvos ar diapozitīviem, fotografēju dabu. Vēl ir saglabājušās divas kastītes ar bildēm, kas uzņemtas pie Ābeļu ezera. Tas bija fantastisks skats. Dabas stūrītis, kas diemžēl vairs nav redzams. Lauku celiņa vietā tagad atrodas lielais ceļš,» stāsta A. Kalniņš.

Mākslas dižgari

«Man patīk pēdējie Jēkaba Spriņģa akvareļi. Šķiet, it kā tos būtu zīmējis jauns džeks. Vēl man patīk Arņa Zupiņa gleznas. Tajās var redzēt, ka autors ir atradis savu rokrakstu. Ļoti cienu gleznotāju Ivanu Aivazovski, kurš daudz gleznojis jūras un okeānus. Ir lietas, ko mākslā nesaprotu. Nebūšu no tiem, kuri uzzīmē melnu punktu un pārdod to par miljoniem. Kādam tas ko izsaka, bet ne man. Vēl man patīk Jēkaba Purvīša, Maijas Tabakas un Džemmas Skulmes gleznas,» par saviem iecienītākajiem gleznotājiem stāsta mākslinieks.

Radošās fantāzijas

Andrim padomā jau vairāki projekti. Viņš dalās savās fantāzijās: «Protams, gribētu uzzīmēt kaut ko apjomīgāku, bet krāsas ir dārgas. Zīmēju arī ar krāsainajiem zīmuļiem un lodīšu pildspalvu. Esmu zīmējis pat ar pirkstiem un lupatiņām. Esmu domājis par izstādi, kurā būtu ar lupu pietuvinātas bildes, kur esmu spēlējies ar krāsām. Tajās var saskatīt dažādus dabas skatus un ainavas. Skatos un brīnos, ko tikai ar krāsām nevar panākt! Vēl ir skices gleznām, kas turpinātos ārpus rāmja. Iztēlojos, ka blakus gleznai varētu nolikt koka bluķi un turpināt zīmējumu uz tā. Vai arī gleznas audumu varētu piespraust pie griestiem, zīmēt putnus un mākoņus. Fantāziju ir daudz. Tikai, lai tās īstenotu, ir nepieciešama piemērota vieta. Gleznošanai ļoti traucē ikdiena un darbi, kas neļauj justies brīvi. Gleznošana ir relaksācija un aizmiršanās. Dzīvoju, baudot katru mirkli.»

«Izstādi īpaši nereklamēju. Gribu, lai tā ir pārsteigums tiem, kas atnāk un to ierauga. Kas zina, varbūt izdomāšu kādu vakaru sarīkot nelielu koncertu. Palasīšu dzeju, paspēlēšu ģitāru…» sarunas beigās domīgi saka A. Kalniņš.

