Ģipkas baznīca turpina pilnveidoties 19.07.2017

Aizvadītajā nedēļā dodamies uz Ģipkas evaņģēliski luterisko baznīcu Rojas novadā. Pēc brīnumainās baznīcas augšāmcelšanās pirms vairākiem gadiem draudzes priekšnieks Valdis Rande neapstājas. Šogad atjaunots baznīcas trīsstāvu tornis, kurā plānots izveidot muzeju. Un ne tikai…

Pāris kilometru nostāk no Rojas—Kolkas šosejas, meža ielokā un kapu kopiņu vidū, slejas iespaidīgā un nesatricināmā Ģipkas baznīca. Rotaļīgi spīd saulīte, putniņi čivina, un neliels vējiņš pūš savu dziesmu. Miers un klusums, kuru negribas sabojāt ar savu skaļo balsi. Te gribas runāt tikai pieklusināti, lai neielauztos un neizjauktu. Cik gan iederīgi, smaidot mums pretim nāk ilggadējais draudzes priekšnieks, bijušais bērnu ārsts V. Rande.

Dodoties dievnamā, vīrs uzmanību vērš saraksta virzienā, kas novietots pa labai rokai pie sienas. Tajos norādīti lielākie baznīcas labvēļi. Draudzes priekšnieks ar lielu aizrautību sīkāk iepazīstina ar pirmo trīs labvēļu dzīvesstāstiem un atklāti pauž ziedotās summas, dāvāti arī zemes īpašumi.

V. Rande nedaudz ieskicē baznīcas vēsturi. Tā celta 1860. gadā. Savulaik baznīcas torni izmantoja Dundagas mežniecība, lai vasarās novērotu iespējamos ugunsgrēkus. Blakus atradās armijas daļa. Nelaimīgajā 1979. gada 1. septembrī baznīca nodega. Cilvēki paspēja izglābt vien altārgleznu un divas lustras, kas restaurētas un saglabātas līdz šai dienai. Ir saglabāts identisks logu izskats. Minējumi, kā dievnams aizdegās (zināms, ka liesmas izcēlās tornī), ir dažādi. Vieni teic, ka to darījuši zaldāti, citi — vietējie stiprās dziras mīļi.

No mūriem top dievnams

Nodedzinātās baznīcas mūros 1991. gadā mācītājs Juris Rubenis noturēja dievkalpojumu. Kad 2009. gadā V. Rande kopā ar sievu Dainu saņēma balvu «Latvijas lepnums» par baznīcas atjaunošanu, J. Rubenis atzina, ka pirms ilgajiem gadiem aizvadītajā dievkalpojumā skatījies debesīs un nav ticējis, ka tas izdosies.

«Ja teiktu, ka esmu vienīgais varonis, melotu. Pirmais darbu pie baznīcas atjaunošanas sāka uzņēmīgs vietējais cilvēks, Ūpja kungs, kurš panāca nodrupušā mūra atjaunošanu un uzlika jumtu. Lielu darbu ieguldījis ilggadējais draudzes priekšnieks Ēriks Sēne, ar kuru man bija tas gods vairākus gadus strādāt kopā. 2000. gadā ar kundzi no Rīgas pārcēlāmies uz dzīvi šeit. Kādā naktī sapnī redzēju, ka mēs ar sievu atjaunosim šo baznīcu,» stāsta V. Rande.

Tā sākās garais, bet ne vieglais darbs, rakstot un sūtot neskaitāmas vēstules visā pasaulē, lai iegūtu finansējumu darbu sākšanai. Dievs pārsteidzošos veidos un situācijās strādāja caur cilvēkiem, līdz nams guva jaunu elpu ar plašām, gaišām telpām, mēbelēm un ērģelēm. Interjers, sākot ar altāri, kanceli un balkonu, ir mākslinieka Andra Vītola veidots. Arī māk­sliniece Guna Millersone daudz palīdzējusi. Gleznojumus uz altāra radījis mākslinieks naivists Modris Sapuns.

Dievnamā katru gadu notiek trīs, četri koncerti, reizi mēnesī dievkalpojums, kā arī kāzas, bēres un citi pasākumi. Draudzē ir 63 locekļi, dievkalpojumus parasti apmeklē 15—20 personas. Savukārt Lieldienu un Ziemassvētku dievkalpojumos baznīca ir stāvgrūdām pilna. Dieva avis šajā baznīcā gana mācītājs Armands Klāvs.

«Man ir milzīgs gandarījums par paveikto. Te (rāda uz sirdi — M. J.) jūtu, ka varu izdarīt vēl. Vienmēr esmu teicis, ka nevajag vaimanāt par dzīvi Latvijā. Vajag darīt! Patīkami, ka daudzi nāk un pasakās, bet tajā pašā laikā ir cilvēki, kurus kaut kas neapmierina. Tādos brīžos ieduras sirdī, kaut arī sieva un mācītājs jau saka, lai neņemu galvā,» atklāj V. Rande.

Jaunākais veikums un nākotnes plāni

Pēc baznīcas apskates Randes kungs mūs ved uz atjaunotā trīsstāvu torņa telpām. Pirmajā stāvā izveidota atpūtas telpa draudzes locekļiem un viesiem. Otrajā un trešajā stāvā plānots ierīkot muzeju. Akmens un koks, ļoti askētiskas telpas, kuras tā vien gaida eksponātus. Lai līdz tam tiktu, nepieciešams izveidot slīpus galdus, kādi ierasti muzejā. Par eksponātiem jau padomāts — vairākas 19. gadsimtā izdotas Bībeles, pa ceļam uz torņa telpām novietotas apdegušas durvis, kas cietušas ugunsgrēkā, arī tās radīšot vietu muzeja telpās. Lai visu paveiktu, protams, vajadzīgi līdzekļi. Draudzes priekšnieks gan teic, ka viss būs. Galvenais — vajag domāt un darīt!

Šāds pozitīvisms ļāvis ar vieglu prātu tikt pāri arī dažādām it kā kuriozām situācijām, ar dažām no tām Randes kungs dalās arī ar mums. Piemēram, uz baznīcas 150 gadu jubilejas pasākumu steidzami nācies iegādāties garu tepiķi. Viņam nezinot, izrādījies, ka skaisti sarkanais paklājs ar ornamentiem esot paredzēts musulmaņiem. Viesi garīdznieki to nav ņēmuši ļaunā, smejot, ka Dievs taču ir viens!

V. Rande oficiāli ir draudzes priekšnieks kopš 2008. gada. Lai arī kungam rit jau 78. dzīves gads un kādā brīdī domājis, ka vajadzētu apstāties, tas neesot iespējams. «Ja Dievs man ir devis tik labu veselību, tad vēl kaut kas ir jādara!» Pēc muzeja ierīkošanas viņam padomā atjaunot baznīcas jumtu. Tam centīsies piesaistīt Eiropas Savienības projektu naudu.

Pametot dievnamu, V. Rande vēl uzslavē sievu, ka viņa parūpējusies, lai blakus baznīcai tiktu izveidotas labierīcības un nobruģēts gājēju celiņš. «Pat neprasīju, kā viņai tas izdevās!» smej vīrs. Dzīvesbiedre esot ļoti aktīva, enerģiska, pa dārzu, mājās skrienot kā bitīte, tāpēc tas nepārsteidzot. «Abi ar sievu visu mūžu esam bijuši aktīvi, arī darba gaitās medicīnā. Es zinu un jūtu, ka mūs vada tur, kur mums jābūt. Dots spēks, ko vajag lietderīgi izmantot. Nu nevar enerģisks cilvēks nosēdēt pie televizora! Ir jākustas!» uzskata draudzes priekšnieks.

