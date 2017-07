Ģipkā ievieš jaunu nometņu veidu — ģimeņu saietu 28.07.2017

Aizvadītajā nedēļā devāmies uz Rojas novadu, Ģipku, kur «Dzintaros» jau otro gadu jūlija pirmajā nedēļā pulcējās vairāki desmiti ļaužu. Ģimenes, kurās vecāki savus bērnus vienus pašus nesūta uz nometni, bet nedēļas garumā darbojas, atbalsta, iepazīst, mīl un galvenais — ir kopā.

«Dzintari» saredzami no Ģipkas baznīcas. Divstāvu koka māja, kuras pagalmā lepni slejas Latvijas karogs. Tuvojoties mājas durvīm, no tām smaidoša iznāk saimniece Anita Legzdiņa. Viņa mūs aši aicina iekšā, ar raitu valodu paskaidrojot, ka viņai esot jāpagatavo biezpiena plātsmaize. Apsēžos virtuvē pie galda un jau nākamajā sekundē sajūtos kā mājās. Māja ierīkota pavisam omulīgi, galvenokārt no koka materiāliem un mēbelēm. Vīd ievākti pļavu ziedi, māla trauki, un manu acu priekšā top plātsmaize. Kā kārtīgās lauku mājās piedienas. Pieļauju, ka tikpat labi «Dzintaros» jutās arī ģimenes, kas te viesojās jūlija sākumā.

Anita ir rīdziniece jau vairākās paaudzēs, bet, kā pati uzsver, viņasprāt, vasarā galvaspilsētā nav, ko darīt. Brīvdienas noteikti jāpavada laukos, dabā. «Esmu viens no retajiem latviešiem, kuram laukos nav radu. 2001. gadā izmantoju iespēju iegādāties šo īpašumu, kas bija izlikts izsolē.» Ikdienā sieviete ir apgāda «Alis» īpašniece, vadītāja.

Valdorfizglītības aizmetņi

A. Legzdiņai ir trīs bērni, no kuriem divi izglītību ieguvuši Ādažu Brīvās Valdorfa skolas bērnudārzā un vidusskolā. 2013. gadā Anita nodibināja Latvijas Valdorfizglītības draugu biedrību, kas apvieno skolas audzēkņu vecākus. «Tā kā man šķita, ka biedrība būtu jāvada kādam no vecākiem, kuru bērni pašlaik vēl mācās, stafeti nodevu Patricijai Siliņai. Abas sēdējām un domājām, ko varētu darīt, kādu atbalstu sniegt. Zinām, ka laiks cilvēkiem nav viegls ne tikai materiālajā ziņā. Ir problēmas, ar kurām vecākiem jātiek galā, jo ir ļoti daudz moderno tehnoloģiju, paši pieaugušie aizņemti ar darbu, līdz ar to bērniem bieži pietrūkst tiešā kontakta ar vecākiem,» pauž A. Legzdiņa.

Tā sākušas spriest par nometnēm. Sapratušas, ka tendence tajās piedalīties ir bērnam vienam pašam, bez ģimenes. «Tas ir saprotams. Mēs ne nosodām, ne iebilstam, bet gribējām nometni, ko varētu raksturot kā saietu ģimenēm, kur vecāki ar atvasēm var jēgpilni pavadīt laiku,» stāsta Anita. Daudz nedomājot, par saieta vietu piedāvāja savu īpašumu.

Telpu piepilda biezpiena, kanēļa un citrona aromāts. Acīmredzami saimniece nav pirmo reizi ar pīpi uz jumta, jo paralēli nopietnai stāstāmvielai rokas veikli jauc mīklu. Sarunai pievienojas arī Siliņu ģimene, un mēs dodamies uz plašu viesistabu ar lielu, apaļu, tumšu koka galdu vidū; gar vienu sienu — milzīgs plaukts, kas piepildīts ar māla izstrādājumiem; pie otras sienas — skatuve!

Ģimenes galva Andis spriež, ka mūsdienās izteiktā dzīšanās pēc materiālām vērtībām ir problēma visā pasaulē, tāpēc bērns nereti tiek uztverts kā apgrūtinājums: «Cenšamies tikt no viņiem vaļā, lai varētu skriet darbos. Kad pienāk vasara un bērns paliek vecāku priekšā uz visu dienu, pieaugušie nemāk un nezina, ko iesākt ar savu atvasi, tāpēc nereti sūta uz nometnēm. Vecāki pat nepieļauj domu, ka varētu atrast veidu, kā pabūt kopā. Vai kāds cits gribētu rīkot šāda veida ģimeņu nometnes? Tad būtu jālauž cilvēku domāšana.» Anita piebilst, ka diez vai kāds gribētu organizēt nometni ģimenēm, jo bērni klausa organizatoru noteikumiem. Ja ir vecāki, organizatoriem grūtāk, jo pieaugušie var iebilst pret kādām aktivitātēm un nepildīt visu norādīto. Proti — rīkot nometni bērniem bez pieaugušajiem ir krietni vieglāk. Tomēr šādā veidā, kur bērniem kā zaldātiņiem jābūt komandpaklausīgiem, tiek apslāpēts jebkāda veida radošums. «Tas, protams, jebkurai varai ir izdevīgi, sākot no mazas līdz lielai. Un tad sūdzamies, ka mums ir tā saucamais funkcionālais analfabētisms, kad bērns, nokļuvis kādā neordinārā situācijā, nezina, kā rīkoties, jo viņam nekad nav atļauts pašam izdomāt, ko darīt. Viss tiek pateikts priekšā,» vērtē Anita. Viņa gan uzsver, ka nereti vecāki audzināšanā mēdz pārspīlēt ar pārlieku uzmanīšanu, kas noved otrā grāvī.

Rezultāts gan dalībniekiem, gan apkārtējiem

Pērn saietā pulcējās vairāk nekā 60 ļaudis, bet šogad uz pusi mazāk, jo pirmais gads ļāva izvērtēt optimālo skaitu. Akcents vērsts uz mūzikas instrumentu izgatavošanu no dabā pieejamiem materiāliem. Pērn vecāki meistara virsuzraudzībā radīja liras. Bērni katrā saieta reizē izgatavo mazākus instrumentus. Anita demonstrē instrumentu, kas skan kā helikoptera vai ļoti liela putna spārnu švīksti. Cits sīc kā ods. Jaunieši pielietojuši izdomu. Izmantotas valriekstu čaumalas, sprunguļi, smilgas, knaģi, gumija un citas sastāvdaļas. «Bērni mizoja, greba, darbojās ar smilšpapīru… Bija vajadzīga pacietība. Galvenais, ka jauniešiem ir sajūta — ģimene ir kopā. Viņi nav atstāti vieni,» bilst Patricija Siliņa. Rezultātā Ģipkas baznīcā bija klausāms koncerts, kur uzstājās saieta dalībnieki ar folkloras kopu «Laiva». Tas bija kā stimuls, lai visu nedēļu varētu rūpīgi gatavoties, paralēli nodarbībām mācoties dziedāt un spēlēt kokli.

Tomēr mūzika nav vienīgais, kam saieta dalībnieki pievērš uzmanību. Ir padomāts, lai tiktu apvienotas trīs komponentes: māksla, roku darbs un zināšanas. Piemēram, kādā dienā visi devās uz Kubalu skolu Dundagas novadā, kur mūsdienu cilvēkam uzzināt, kādos apstākļos dzīvojuši un mācījušies bērni pirms vairāk nekā gadsimta, ir liels šoks un paliekošs efekts. Parējo dienu programma bija plaša — zīmēšana, sporta aktivitātes, nakts pārgājiens un daudz kas cits.

«Rīkojot saietu, centāmies iziet no tipiskas nometnes rāmja, kur dalībniekiem obligāti jāpiedalās visā, kas noteikts programmā. Mēs gan bērniem, gan pieaugušajiem devām izvēles iespē­ju. Ja kāds jūtas, ka vēlas šeit pavadīt nedēļu, vienkārši meditējot un sauļojoties, vai mazgājot traukus, viss ir iespējams. Arī bērniem neviens neko nespieda. Viņi paši bija ieinteresēti, izveidoja arī savas iniciatīvas, piemēram, noorganizējot galda tenisa turnīru, ko svinīgi atklājām ar valsts himnu. Tapa arī nometnes karogs,» klāsta P. Siliņa.

Patīkams faktors, ko dalībnieki ņēmuši vērā, — nedēļa aizvadīta bez interneta un telefoniem vai jebkāda cita veida gadžetiem. Kā teic Anita un Patricija, tādām lietām vienkārši neatlika laika.

Būt kopā

Anita vērtē, ka šāds saiets ir ļoti būtisks gan bērniem, gan vecākiem. Kā atklāj Andis, vecāki pēc koncerta sacījuši, ka tas bijis ļoti liels emocionāls pārdzīvojums, šoks un piepildījums tajā pašā laikā.

«Katram sev jāatbild uz jautājumu — cik esam kopā ar saviem bērniem? Un nevis tikai vienā telpā, bet patiešām viens otram veltām fiziski kvalitatīvu uzmanību. Visu gadu skrienam pa darbiem, bērni pa neskaitāmiem pulciņiem, vienalga, vajag vai nē. Ģimenes pēc saieta brauc prom ar asarām acīs un saka paldies par piedzīvoto. Nav runas, kādas te bija karbonādes vai plātsmaizes, par to šeit neviens nedomā. Te ir āra tualete, problēmas ar dušu, jo tikai viena. Galvenais ir piedzīvojums, būšana kopā ar ģimeni, kaut vai mazgājot traukus ārā pie pumpja,» uzskata mājas saimniece.

Arī turpmāk plānots rīkot šādus saietus. «Interesentu ir ļoti daudz. Skatīsimies, cik varēsim uzņemt citus gadus. Tā ziņa, ka te notiek kaut kas foršs, izplatījās ļoti ātri,» smaidot teic A. Legzdiņa.

VALDORFPEDAGOĢIJA

Pirmā Valdorfa skola radās Vācijā 1919. gadā. Šobrīd Vācijā ir ap 150 Valdorfa skolu, bet visā pasaulē — vairāk nekā 600. Latvijā darbojas divas skolas, kurās audzēkņi mācību vielu apgūst pēc Valdorfa pedagoģijas principiem. Tos izstrādājis domātājs, mistiķis Rūdolfs Šteiners. Viņš bija pārliecināts, ka pedagoģijas pamatā ir pats bērns un viņa konkrētais vecums, kurš nosaka mācību saturu un metodes, ar kādām jāstrādā. Otra galvenā pamatdoma ir tā, ka cilvēkā jāattīsta viss — griba, jūtas, domāšana —, lai tas kļūtu par vispusīgu, domājošu un atbildīgu sabiedrības daļu. Pārmērīga intelektualizācija agrā vecumā noved pie nihilisma veidošanās, jūtu un cilvēciskuma trūkuma sabiedrībā. Izglītība nav politizējama, pretējā gadījumā tā kļūst par eksperimentālu ieroci, kas pavērsts pret pašu sabiedrību.

