Jaunie ārsti nevēlas veidot prakses lauku teritorijās, jo tur samazinās iedzīvotāju skaits. Būtiski faktori — darba iespējas attiecīgā ārsta dzīvesbiedram un mājokļa atrašana. «Neviens ārsts neies uz vietu bez perspektīvas palielināt pacientu skaitu, jo ar nepietiekamu daudzumu problemātiski uzturēt savu praksi un ģimeni,» skaidro Nacionālā veselības dienesta (NVD) Kurzemes nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte. Būtiska tendence arī speciālistu novecošana.

«Jaunajiem ārstiem

papildus vajadzētu palīdzību ne tikai no pašvaldības, bet arī no valsts. Piemēram, finansiāli palīdzot iegādāties aparatūru. Ja agrāk šādu atbalstu sniedza, tad bijusī veselības ministre Ingrīda Circenes kundze mums to atņēma. Svarīgi arī tas, cik ļoti pašvaldības nāk pretī, domājot par dzīvesvietu un transporta iespējām mājas vizītēm. Būtiski sniegt motivāciju, jo nereti izveidotas ģimenes, — kur strādās dzīvesbiedrs? Jautājumu ir daudz, ko risināt, lai reģionos pietiktu jauno ārstu, savukārt vecāka gadagājuma varētu doties pensijā, neatstājot aiz sevis tukšu prakses vietu,» skaidro Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veide.

Ar ģimenes ārstu skaitu esot duāla situācija, jo nav zināms, kurā brīdī un vietā kāds no viņiem pārtrauks darbu. Iemesli var būt dažādi, viens no tiem — došanās pelnītā pensijā. «Pašlaik Latvijā viena trešā daļa ģimenes ārstu tuvojas pāri 60 gadu slieksnim. Katrā reģionā ir aptuveni 14 līdz 16 ārsti, kuri vecāki par 70 gadiem. Tas ir liels skaitlis. Jāsaka milzīgs paldies, ka viņi vēl strādā, jo uzreiz atrast jaunu speciālistu ir grūti un darbietilpīgi. Arī pati esmu ieguldījusi milzīgas pūles, lai kopā ar kolēģiem un pašvaldībām pierunātu un motivētu jaunos ārstus strādāt laukos. Visos reģionos problēmas ir līdzīgas,» secina Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska.

Īpaši laukos pacienti

jūt problēmas veselības aprūpē, jo pakalpojumu pieejamību papildus būtiski ietekmē attālums. «Ļoti vajadzīgi vietējie speciālisti, kas ir daudzmaz pieejami, tomēr — ja lauku reģiona pacientam nepieciešams izmeklējums, kas pieejams tikai Rīgā, tā ir katastrofa. Arī pie mums, Balvu novadā, acu ārsta kvotas beigušās. Ko tālāk? Pacienti ar smagām slimībām, piemēram, glaukomu, valsts apmaksātu pakalpojumu vairs nevar saņemt. Laukos dzīvojošajiem cilvēkiem jebkurš pakalpojums rezumējas dubulti dārgāks, jo jāsedz ne tikai pakalpojuma maksa, bet arī ceļa izdevumi. Neapmierinātību un trauksmi no pacientiem jūtam tieši mēs, ģimenes ārsti. Tas būtu maigi teikts, ka jūtamies apmierināti ar dzīvi,» stāsta L. Kozlovska.

Viņa ir viena no tiem ārstiem, kas strādā, arī apmācot jaunos speciālistus (L. Kozlovska pasniedz Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un Latvijas Universitātē (LU)). «Ļoti svarīgi mūsu darbā ir ne tikai apmācīt un motivēt, bet arī ļaut saprast, kāds patiesībā ir ģimenes ārsta darbs, jo laukos tas ir īpaši smags, ar lielu atbildību. Jo vairāk par katru pacientu zini, jo lielāks prestižs. Teorētiskās un praktiskās zināšanas, saskarsmes spējas un darba organizācija — tie ir četri «lielie vaļi», uz kuriem balstās laba ģimenes ārsta darbs, ko pacienti arī novērtē. Kad cilvēki nāk ar labiem vārdiem, tas dod stimulu strādāt tālāk, līdz sirmam vecumam. Tā ir liela laime, ja tas izdodas,» norāda L. Kozlovska.

Viens no svarīgākajiem faktoriem,

kas nepieciešams, lai jaunie speciālisti dotos strādāt lauku rajonos, esot motivācija. «To var iemācīt un izskaidrot studiju laikā, un nav apspriežams, jo tas ir pamats. Otrs — apmaksa un bonusu sistēma laukos, lai viņi saprastu, ka tiek gaidīti. Gan ar iespējami iekārtotām prakses vietām, gan ar atbalstu no pašvaldības ar mājokli un transportu mājas vizītēm. Kā piemēru varu minēt Portugāles pierobežas situāciju, kur ģimenes ārstiem finansējums ir piecas reizes augstāks, nekā, piemēram, galvaspilsētā. Tomēr ar visu augsto atalgojumu viņiem ļoti grūti dabūt speciālistus. Arī attīstīties un mācīties lauku ārstiem ir daudz sarežģītāk, jo virtuālās iespējas ir ierobežotas. Vienīgās mūsu kvalifikācijas celšanas vietas ir RSU un LU. Rezultātā mums, lauciniekiem, jābrauc mācīties uz Rīgu un jāvelta visa diena vai pat vairākas. Jāstrādā un jāseko līdzi laikam, lai varētu profesionāli palīdzēt pacientiem.

Būtiska problēma ir jauniešu migrācija uz Rīgu vai ārzemēm. No vienas puses, pacientiem ir nepieciešama primārā veselības aprūpe, tomēr tajā pašā laikā vecie cilvēki noveco, savukārt jaunieši aizbrauc. Rezultātā reģistrēto pacientu paliek aizvien mazāk, līdz ar to arī finansējums sarūk. Pašlaik notiek nopietnas sarunas par atbalsta koeficientu, kas nepieciešams, lai noturētu gan vecos ārstus, gan piesaistītu jaunus. Lauku ģimenes ārstu asociācija runā ar visiem ministriem. Dažreiz nolaižas rokas, jo ar katru veselības ministru viss jāsāk no jauna, jāskaidro primāri jautājumi.

Pamatu pamats, protams, ir finansējuma palielinājums. 70% no visiem ārstu apmeklējumiem ir tieši pie ģimenes ārstiem, kā nekā viņi ir koordinatori starp dažādiem citiem līmeņiem, piemēram, sociālo aprūpi, slimnīcu, citiem speciālistiem. Un ļoti bieži pacientam ir nepieciešams padoms un atbalsts, nevis medicīna…» teic L. Kozlovska.

Vidējais pacientu skaits

uz vienu ģimenes ārstu Kurzemē ir 1502. Kā skaidro Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte, neviens ārsts neies uz vietu bez perspektīvas palielināt pacientu skaitu, jo ar nepietiekamu daudzumu ir problemātiski uzturēt savu praksi un ģimeni. «Salīdzinot ar citām lauku teritorijām — Vidzemi, Zemgali un Latgali —, Kurzemē darbu katru gadu uzsāk jaunie ģimenes ārsti. Un speciālistu vecuma struktūra Talsu plānošanas vienībā pašreiz ir viena no optimistiskākajām,» norāda Dz. Eglīte.

Kurzemes teritorijā (Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Tukuma plānošanas vienības ar tajā esošajiem novadiem) ģimenes ārsta darbu primārajā veselības aprūpē uzsākuši: no 2012. līdz 2014. gadam — divi ārsti katru gadu, pērn — trīs, savukārt šogad — viens.

