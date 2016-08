Ģimenes ārste Kristīne Smelte: «Esmu kārtīga Talsu patriote» 25.08.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Ģimenes ārstu trūkums lauku rajonos ir liela problēma. Jaunie speciālisti nevēlas dzīvot un strādāt tur, kur neredz savai praksei perspektīvu vai vienkārši sevi nesaista ar dzīvi laukos. Kristīne Smelte ģimenes ārsta praksi Talsos atvēra 2005. gadā. Viņa te dzimusi, augusi un dēvē sevi par «talsenieci ar visu savu sirdi un dvēseli», tieši tādēļ pēc studijām Rīgā un neskaitāmiem vilinošiem piedāvājumiem strādāt ārvalstīs viņa palikusi dzimtajā pusē.

Ārstes ģimenes saknes ir Talsu novadā, te dzīvojuši gan vecāki, gan vecvecāki. «Un tieši tādēļ šeit arī paliku. Mani vienmēr interesēja ģenētika un citas smalkas medicīnas nozares, kur mūsu novadā darba speciālistam nebūs, bet arī ģimenes medicīna ir ļoti interesanta. Ģimenes ārstus vajag visur, tajā skaitā Talsos. Jau studiju gados zināju, ka atgriezīšos dzimtajā pilsētā,» stāsta K. Smelte.

Vilinājumi strādāt ārvalstīs

«Bija piedāvājumi strādāt slimnīcās Rīgā, kā arī vienā no labākajām ģimenes ārstu praksēm. Kad pēdējos gados studēju gan Rīgas Stradiņa universitātē, gan Latvijas Universitātē, ejot pa Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas gaiteņiem, pie sienām bija izlīmētas reklāmas, kas aicināja rezidentūrā studēt ārzemēs, kur apmaksā visu. Ja esi precējies, dzīvesbiedram nodrošina darbu, bērnus iekārto bērnudārzā. Arī pašlaik regulāri e-pastā saņemu uzaicinājumus. Pēdējais bija par darbu Somijā,» atklāj ārste. Ja mērķis būtu bijis strādāt ārvalstīs, tas jau sen būtu izdarīts. Arī studiju laikos bijusi grūta izvēle par to, kur mācīties, jo iekļuvusi augstskolā ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā. Domājusi visu vasaru. Galu galā lēmums pieņemts par labu Latvijai, jo sapratusi — ja mācīsies Vācijā, tur arī paliks strādāt.

Viņa stāsta, ka jaunībā daudz esot ceļojusi, tāpēc pašlaik nejūtot vēlmi doties uz ārvalstīm. «Vairāk dodos līdzi vīram, jo neesmu ceļotāja pēc dabas. Nesen biju Zviedrijā, kur kādā lauku rajonā strādā ļoti vecs ģimenes ārsts. Izrādās, arī tur jaunie speciālisti negrib veidot prakses lauku reģionos. Tādēļ arī mūsu ārsti tik ļoti tiek gaidīti ārvalstīs,» teic K. Smelte.

Milzīgs pacientu skaits, darba daudz

Pašlaik talsenieces praksē reģistrēts aptuveni 1900 pacientu. Viņa atzīst, ka pierakstās arī pacientu ģimenes locekļi un radi, tāpēc skaits ir nemainīgi augsts, lai arī ir cilvēki, kuri, protams, aiziet mūžībā vai maina dzīvesvietu. «Nevaru pateikt «nē», jo tā ir sava veida ģimene. Savējos cenšamies vienmēr paņemt. Redzot to, kā nāk klāt jaunas personas, drīz varētu būt ap 2000 pacientu. Cilvēkus nedrīkst šķirot — izdevīgais vai neizdevīgais, visi esam vienlīdz svarīgi. Lai arī ir problēmas, ar tām jātiek galā. Labi, ka uz Talsu novadu atnācis strādāt ģimenes ārsts Kārlis Vilkaste, citādāk mums, pārējiem, būtu ļoti grūti. Domāju: ja atnāktu vēl kāds jauns speciālists, arī tad pietiktu pacientu,» uzskata K. Smelte. Viņasprāt, noslogojums ir liels, jo darbu praksē uzsākot nedaudz pēc 8.00, kur atrodas līdz 16.00. Pēc tam seko mājas vizītes. Daktere darbu beidz ap 19.00. Lai arī tā, talseniece uzsver, ka viņai savs arods ļoti patīk, un saka: ja nebūtu vīra un bērnu, pēc 19.00 būtu gatava vēl iet dežūrēt slimnīcā, uzņemšanas nodaļā. «Ir tik liels gandarījums palīdzēt cilvēkam. Atnāk, piemēram, mazs bērns ar mammu — temperatūra, klepus, actiņas garas, iesnas tek. Izrakstu zāles un pēc nedēļas vaicāju mammai, kā puika jūtas. Viņa saka: viss kārtībā, mazais vesels. Protams, ne jau es ārstēju, Dievs ārstē, bet es ar tām zālītēm palīdzu procesā. Kad redzu: kādam no maniem pacientiem klājas labi, piemēram, izoperēts, pasargāts no insulta vai infarkta, laikus kaut kas diagnosticēts, tajā skaitā vēzis pirmajā vai otrajā stadijā, ir prieks, jo citādāk pacienta sen vairs nebūtu. Mēs varam ļoti daudz palīdzēt, un tas sniedz motivāciju strādāt. Ceru, ka to varēšu darīt ilgi un dikti,» emocionāli atklāj K. Smelte.

Izaicinājumi ārstes praksē

«Problēmas sākas tajā brīdī, kad pacientam nepieciešama konsultācija, kas ir ārpus Talsiem. Piemēram, atklājam, ka personai nierēs ir vēzis otrajā stadijā. Zvanu, lai noskaidrotu, kad iespējams tikt pie onkologa (ārsts, kurš audzēju izgriezīs un, iespējams, saglābs arī nieri). Man atbild — decembrī. Bet process taču iet uz priekšu! Tad vajag zvanīt, runāt, meklēt kādu iespēju tikt ātrāk… Tas prasa ļoti daudz laika. Protams, ir pacienti, kuri var gaidīt šajās milzīgajās rindās, bet ne visi. Un tieši cīņa tālāk, es pat nezinu ar ko, visu sistēmu, ir grūta. Cilvēkam atvēlam aptuveni pusstundu, lai arī ne vienmēr tas izdodas akūtu pacientu dēļ. Lielāko daļu no šī laika nākas zvanīt un meklēt, kur personu sūtīt tālāk pie speciālista. Bet tas jau nav mans darbs, tā ir šī nepareizā sistēma. Un kā to labot? Es nezinu. Saslimt gada beigās, kad visur beigušās kvotas, — vispār nedrīkst!» pārdomās dalās K. Smelte.

Viņa teic, ka pacienti kļuvuši par sava veida ģimeni, par kuriem jācīnās. Un vairums gadījumu tas izdodoties, lai arī prasot daudz laika zvanot un lūdzoties. Ārste norāda, ka medicīna Latvijā ir ļoti laba, bet tikt līdz palīdzībai ir grūti.

Tomēr pacientiem lauku rajonos esot arī savas priekšrocības. Viņa stāsta par draudzeni, kura tikšanās laikā Rīgā ļoti uztraukusies, lai laikus ierastos uz vizīti pie sava ģimenes ārsta, sakot, ja nokavēs dažas minūtes, netiks pieņemta.

«Talsos mēs uz to neskatāmies tik strikti. Priecājamies, ka cilvēks vispār atnāk. Un neviens no ģimenes ārstiem te nestrādā tās stundas, ko noteikusi valsts, proti, četras stundas praksē, pārējais laiks mājas vizītēm. Protams, man ir tiesības pateikt, ka darba laiks ir beidzies, un veidot pierakstus četras vai vairāk nedēļas uz priekšu. Cīnāmies par saviem pacientiem, jo viņus pazīstam, tie ir mūsējie,» teic cienījamā ārste.

Runājot par prakses uzsākšanu, ārste atzīst, ka tas nebūtu izdevies, ja nebūtu vīra palīdzības, kurš ieguldīja savus līdzekļus. Sākums nav bijis viegls, jo ģimenes ārstam maksā par pacientu skaitu, kas sākumā, protams, ir nulle. Arī medicīnas māsām attiecīgi mazāka alga. «Labi, ka valsts pirmo pusgadu maksāja konstantu summu, citādāk nebūtu, ko ēst un arī māsiņu nevarētu atļauties. Grūti ir tad, ja ārsts uzsāk pilnīgi jaunu praksi, nepārņemot to no iepriekšējā, jo pašam jānodrošina viss — mēbeles, medicīnas iekārtas, materiāli, datori un pārējais. Kad sāku strādāt, nācās ieguldīt aptuveni trīs tūkstošus latu, kas bija mana vīra nauda. Protams, tagad viss ir labi, bet sākumā… Ja nav finansiālas «aizmugures», uzsākt darbu nav iespējams. Tas pats ar mājokli. Sākumā dzīvojām pie manas mammas. Citādi nebūtu pilnīgi nekādu iespēju atvērt jaunu ģimenes ārsta praksi,» stāsta K. Smelte.

Cerības par nākotni

«Jādomā, ka būs labāk. Par ģimenes medicīnu runājot, būtu vēlams, ka vienam ārstam būtu mazāks pacientu skaits, jo tad katram varētu veltīt vairāk laika. Agrāk, kad mums nebija datoru un divas māsiņas, puse no pieņemšanas laika pagāja, lai ar roku sarakstītu receptes medikamentiem. Nepieciešamas, piemēram, desmit receptes, bet pieņemšanas laiks ir 20 minūtes… Tagad, pateicoties datoram, tas ir ātrāk un pacientam atliek vairāk laika, bet uzskatu, ka nepieciešams vēl. Diemžēl diennaktī ir tik stundu, cik ir. Vienīgais risinājums varētu būt — samazināt pacientu skaitu, piemēram, līdz 1500.

2005. gadā sākām ar nulle pacientu, un tad, kad bija 1000—1500 pacientu, bija ļoti labi. Tad tiešām varēja izrunāties par visu. Un bieži vien nevis par slimībām, bet gan par neatrisinātām sadzīves vai attiecību problēmām, jo nereti cēlonis ir psiholoģisks. Domāju, ka ģimenes ārstam jārunā arī par to, jo tad cilvēks uz situāciju sāk skatīties citādāk, un slimība atkāpjas. Bet tagad laiks tam nesanāk, tikai medicīna,» ar nožēlu teic K. Smelte.

Tomēr, uzsākot darbu pirms 11 gadiem, situācija bijusi sliktāka, jo daži izmeklējumi bijuši tik reti, ka pacienti tos vispār nesagaidīja. Tagad ir jāgaida, bet vismaz varot sagaidīt. Agrāk arī tepat, Talsos, neesot veikts tik daudz EHO kardiogrāfijas un ultrasonogrāfijas pārbaužu. Protams, gribētu vēl labāk, lai arī salīdzināt ar 2005. gadu nevarot.

Komentāri