17. februārī Pastendes kultūras namā Ģibuļu brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra jauniešu klubs «Kontakts» rīkoja pasākumu «Pazīstam un lepojamies». Pirms tam sameklējuši 20 ar Ģibuļu pagastu saistītas personības, tovakar jaunieši guva labu pieredzi pasākumu rīkošanā un cilvēku intervēšanā, kā arī uzklausīja vērtīgas atziņas no viesiem, kuri bija raduši iespēju ierasties Pastendē.

Izlozes kārtībā pirmo jaunieši uz skatuves aicināja Pastendes pamatskolas absolventu, deputātu, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Daini Karolu. Būdams no mežinieku dzimtas, arī viņš savulaik nolēmis iet vecāku un vecvecāku pēdās, tomēr ilgus gadus D. Karola ikdiena saistījusies ar karavīra profesiju. Jauniešiem viņš vēlēja mācīties izdarīt izvēli. Dažkārt vieglākais ceļš esot pateikt «jā», tomēr jābūt stingram mugurkaulam pateikt «nē», kad runa ir par sliktām lietām. Jauniešiem, kuri interesējas par militāru karjeru, D. Karols ieteica sākt ar Jaunsardzi. «Nav būtiski, vai jūs būsiet karavīrs, dakteris, skolotājs, biznesmenis vai advokāts, bet Jaunsardzē iegūsiet zināšanas, kuras citur nevar iegūt, un iemācīsieties būt komandā. Jūs varat būt, cik vien gudri, lieli un stipri gribat, bet komanda ir tā, kas dod spēku,» atgādināja viesis. «Izvēle būs jāizdara, un no jums pašiem būs atkarīgs — ejat pa labi vai pa kreisi, vai varbūt apstājaties un padomājat, pirms sperat nākamo soli. Mācieties atšķirt lietas, kuras jūs varat ietekmēt, no lietām, kuras nevarat,» ieteica D. Karols.

Būdams karavīrs, viņš nekad neesot domājis par iesaistīšanos politikā, tomēr gribējis būt pilsoniski aktīvs un aizstāvēt idejas, kuras šķitušas būtiskas, un šo izvēli nenožēlojot. Arī jauniešus D. Karols iedrošināja novērtēt iespējas, kādas sniedz gan skola, gan pulciņi. «Nekad nevarat zināt, kur zināšanas, ko jums ir iespēja iegūt tagad, noderēs nākotnē,» viesis sprieda.

Pastendes pamatskolas absolvents, profesors, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes dekāns Jurģis Poriņš atzina — galvenā motivācija profesijas izvēlē viņam bijusi interese par elektroniku. Viesis izmantoja iespēju arī iepazīstināt ar RTU aktualitātēm, atgādinot, ka jaunieši, kuri studijām izvēlas elektronikas virzienu, vēlāk ir pieprasīti darba tirgū, jo Latvijā vakances šai jomā aizvien esot nepietiekami aizpildītas. J. Poriņš norādīja, ka pēdējās desmitgadēs tehnoloģijas ievērojami attīstījušās un citādāki kļuvuši cilvēku ieradumi, tostarp saziņā un informācijas nodošanā. «Ko tas nozīmē jums — cilvēkiem, kuri ir karjeras izvēles priekšā? Tas nozīmē vienu būtisku izaicinājumu: izvēlēties profesiju tā, lai būtu iespēja pieskaņoties tam darba tirgum, kāds būs pēc gadiem desmit un 15. Apmēram 15 gadu laikā 15 procenti profesiju vispār pazudīs! Piemēram, grāmatvedība, klasiska programmēšana, jo to veiks roboti. Jaunieši, esat gatavi — vai nu roboti jums atņems darbu, vai arī tieši otrādi — jūs būsiet darba devēji robotiem!» uzsvēra J. Poriņš. Protams, profesijas izvēlē jāseko arī sirdsbalsij, sadzirdot, kas visvairāk patīk un sagādā gandarījumu. «Tomēr aicinu ieklausīties arī racionālos domugraudos. Lai ko jūs darītu, ir svarīgi nepārstāt uzdot jautājumus,» viņš vērtēja.

Ceļā bruņoties ar pacietību

Mūziķis Mārcis Felšs bērnību pavadījis Ģibuļu pagasta Talsciemā. «Tolerance. Skumjas. Mamma,» viņš uzskaitīja, atsaucoties jauniešu lūgumam trijos vārdos nosaukt sev būtisko un raksturīgo. Runājot par mūziku, M. Felšs atklāja, ka viņam nesagādā grūtības teksta un mūzikas savienošana dziesmās, savukārt teksti rodoties no impulsiem, pārdzīvojumiem, redzētā, daudz par to visu domājot, īpaši — ar ģitāru rokās. Mārcim šogad būtiskākais notikums solās būt debijas albuma iznākšana. Jauniešiem ceļā uz mērķa sasniegšanu M. Felšs vēlēja daudz pacietības, jo viss var izrādīties krietni laikietilpīgāk, nekā cerēts.

Spāres pamatskolā savulaik mācījusies Luīze Priedīte, fitnesa trenere, kura ir titula «Miss bikini Latvija 2013» ieguvēja un šova «Iesaukts armijā» uzvarētāja. Par Spāres pamatskolu viņai palikušas mīļas atmiņas. Ar katru skolotāju esot bijusi īpaša saikne. Pēc vidusskolas viņa vēlējusies kļūt par fizioterapeiti, bet spriedusi, ka vērtīgāk būtu studēt bioloģiju. Studiju procesā viņa tomēr sevišķu uzmanību veltījusi cilvēka fizioloģijai, tāpēc vēlāk, kļūstot par fitnesa treneri, Luīze, kā pati vērtē, varēja kļūt par gudru treneri, nevis tādu, kura citus māca, pašai nezinot, kā viss pareizi jādara. Šobrīd gan L. Priedītei dienaskārtībā esot mammas pienākumi, tikai pamazām atgriežoties pie trenera darba. Viņa arī apsver iespēju nākotnē izmantot tehnoloģiju attīstību, kļūstot par virtuālu treneri.

«Man dzīvē visu laiku vajadzējis izaicinājumus. Kad nebija sarežģījumu, ko pārvarēt, kaut kā trūka!» atklāja L. Priedīte, kad saruna nonāca līdz viņas dalībai konkursā un šovā. Gribējies arī pārbaudīt savas robežas. «Saprast, ko spēju izdarīt pati — ar savām zināšanām, kuras sniedzu citiem,» Luīze skaidroja. Jauniešiem viņa vēlēja netērēt pārāk daudz laika virtuālajai pasaulei, viedierīces izmantojot gudri. Tā vietā L. Priedīte ieteica vairāk kustēties, paturot prātā, ka ar savu veselību būs jāsadzīvo visu mūžu.

Māksliniece Katrīna Vīnerte Pastendē dzīvo sešus gadus un konsultē Ģibuļu pagasta mākslas studijas pieaugušajiem dalībniekus, viņa ir arī keramikas un kompozīcijas skolotāja Talsu mākslas skolā. Katrīna atzina — kad savulaik bija jāizvēlas starp mūzikas un mākslas skolu, viņa vēl neapzinājusies, ka izdara izvēli visam mūžam. Pabeidzot Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu, likumsakarīgs turpinājums šķitušas studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. Ieguvusi maģistra grādu, K. Vīnerte spriež, ka labprāt būtu mūžīgā studente. «Jo māksla arī šķiet neizsmeļama,» viņa secina. Visvairāk mākslinieci iedvesmojot daba un cilvēki.

Būdama stendeniece, Katrīna uz Pastendi pārcēlusies, kad abi ar vīru meklējuši dzīvesvietu. «Nekur mums nepatika tik ļoti kā Pastendē, tāpēc šeit arī apmetāmies uz dzīvi,» viņa atklāja. Jauniešiem viņa vēlēja nepazaudēt sevi. «Mūsdienās viss notiek ļoti steidzīgi: gribam visu paspēt, visu izdarīt, bet noteikti vajag apstāties, apdomāties, kas tad ir svarīgākais, un klausīt sirdsbalsij,» K Vīnerte ieteica. Viņa piekrita, ka jāprot pateikt «nē», tostarp savu reizi arī vecākiem, ja viņu ieteikumi nesakrīt ar to, ko pašiem gribas darīt nākotnē.

Vieta, kur justies vissiltāk

Kaspars Poriņš ir mācījies Pastendes pamatskolā. Jaunieši viņu pieteica kā fotogrāfu, Talsu fotokluba biedru, bet Kaspars atklāja, ka fotografēšana ir viņa vaļasprieks, kamēr pamatdarbs saistās ar tekstu tulkošanu no vācu valodas. Tieši ar šīs valodas apguvi palikušas arī

K. Poriņa spilgtākās atmiņas no skolas laika — vācu valodas skolotāja Irma Brante savulaik ielikusi tādus valodas pamatus, ka augstskolā pēc tam nācies garlaikoties! Tā kā jauniešu jautājumi tomēr saistījās ar fotografēšanu, viesis izstāstīja kuriozu no pirmajām kāzām, ko viņš fotografēja. Ieradies kāzu norises vietā — tumšā telpā bez logiem —, Kaspars atklājis, ka zibspuldzei nav bateriju. «Beigās man no ceremonijas palika kādas divas trīs bildes, tāpēc tagad gūta mācība — man vienmēr ir baterijas kabatā!» viņš atzinās. Jauniešiem Kaspars vēlēja apgūt kādu profesiju un mācīties valodas. «Es šobrīd māku sešas vai septiņas valodas. Jebkurā pasaules vietā jūtos samērā droši, jo varu saprast, ko man saka, un varu pats kaut ko pateikt,» K. Poriņš pastāstīja.

Vokālo grupu «Latvian Voices» un «Neaizmirstulītes» dalībniece, komponiste (starp citu, ir sacerējusi arī dziesmu Pastendei), diriģente Laura Leontjeva Pastendē pavadījusi bērnību, joprojām te labprāt ierodas brīvos brīžos, apciemojot vecākus, un uzskata sevi par pastendnieci. «Viennozīmīgi uzskatu šo par savu vietu, kur jūtos vissiltāk,» teica Laura. Interesanti, ka viņa par profesionālu mūziķi kļuva, jo… tētis tā lika! «Viņš teica, ka man īsti nekas cits nesanāk! Mūzikas skolā iet mani piespieda. Tas ir ļoti individuāli — vienam ir jāpaļaujas uz sirdsbalsi, bet citam… Es biju tāda sapņotāja, ka man padziļināti neinteresēja pilnīgi nekas! Varēju matemātikas stundās skatīties pa logu un vispār nesaprast, kāda viela tiek ņemta. Tāpat arī citos priekšmetos… Bet tētis deva impulsu mācīties mūzikas vidusskolā, kur sapratu, ka patiesībā man viss diezgan viegli sanāk. Mūzikas akadēmijā jau bija skaidrs, ka man šī lieta tiešām patīk. Izmācījos diriģēšanu,» savu ceļu mūzikā ieskicēja viešņa. Tagad gan Laura vairāk laika velta dziedāšanai. Jauniešu klubam «Kontakts» viņa uzdāvināja «Latvian Voices» klausāmgrāmatu.

Pastendes pamatskolas absolvente Ilze Pumpure kļuvusi par Latvijā pirmā Klaunu muzeja saimnieci. Viņa neslēpa, ka līdz 30 gadu vecumam nav zinājusi, kas ir viņas īstais ceļš, tomēr šajā laikā sevi dažādos veidos radoši attīstījusi, vadot svētdienas skolu, rīkojot nometnes un rakstot scenārijus. Pirms pieciem gadiem, izmācoties par kristīgo klaunu, sācies Ilzes ceļš uz Klaunu muzeja izveidi. Klauna tēlam piemītot zināmas privilēģijas — ja savā izskatā ir bail kļūdīties, tad klaunam kļūdīšanās pat piedien! No klauniem mēdzot baidīties bērni, kuriem gadījies skatīties nelabas filmas, tomēr to ballītēs neesot grūti pārvarēt — atliekot vien piesolīt dāvaniņas. «Drīzāk aizspriedumi ir pieaugušajiem — ir cilvēki, kuri uzskata, ka klauni neatbilst viņu līmenim… Citās vietās es ar šiem cilvēkiem satiekos un sarunājos, bet viņi nekad nepiemin klaunus. Tā ir kā tabu tēma! Bet viņi nezina, cik tas ir grūts darbs — sasmīdināt cilvēkus!» sacīja I. Pumpure. Jauniešiem viņa vēlēja nolikt malā viedtālruņus, kas neatstāj vietu radošumam un reālai darbībai. «Tagad ir modē no rīta iemest internetā kādu savu fotogrāfiju un visu dienu tīksmināties, kad tev par to aplaudē. Īstie aplausi nav tik viegli sasniedzami — visu laiku ir sevī jāiegulda. Varbūt neviens tevi nepazīs 20 gadus un pat paldies nepateiks, bet, ja nepadosies, pienāks brīdis, kad tevi novērtēs,» pauda Ilze.

Iesāktais jāturpina

Video sveicienus jauniešiem bija sagatavojušas vēl vairākas Ģibuļu pagasta personības — Daugavpils teātra jaunais aktieris Alberts Vecmanis, mūziķi Intars Busulis un Andis Grīva, soliste, vokālā pedagoģe, interešu izglītības iestādes «Dziesmu skola» vadītāja Baiba Veismane-Rezonga. Vēstuli bija atsūtījusi Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa. Pieminētas tika arī pārējās jauniešu apkopotās personības: mūziķis un pavārgrāmatas «Jur­onkuļa lielā pavārgrāmata» autors Juris Lasenbergs, literāte Jana Vērdiņa, sporta treneris Andis Austrups, grafiķe Ritma Lagzdiņa, operdziedātājs Arvīds Keinis, mākslinieks Jānis Lagzdiņš un restorāna «KukBuk» šefpavārs Andris Jugāns. «Viņu noteikti ir vairāk! Mēs turpināsim savus meklējumus,» apliecināja jaunieši.

