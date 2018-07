Ģibuļu pagasta ļaudis — aizrautīgi un uzņēmīgi 29.06.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

20. jūnija rītā konkursa «Talsu bruncī ieaustie» komisija devās uz Ģibuļu pagastu, lai vērtētu vai drīzāk izrādītu cieņu un atzinību četrās nominācijās — «Gada jaunums», «Aktīvākā organizācija», «Radošākais novadnieks» un «Rosīgākais uzņēmums» — izvirzītajiem ļaudīm.

Kā gada jaunumu Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane komisijai pieteica Alfrēda Zamocka motosporta ekspozīciju Pastendes «Jaunupniekos», kas tika atklāta 9. jūnijā. «Esmu motosportists visu mūžu. Bez motocikla man nav laimes pilnībā,» neslēpa Zamocka kungs. Sevišķa pērle viņa — agrākā motosportista un augstākās kategorijas trenera — veidotajā ekspozīcijā ir četri pasaules čempionu motocikli, kas nākuši gan no Eiropas, gan no Amerikas. Pat cilvēkam, kuram par motocikliem nav sevišķas intereses, vērts dzirdēt, kā Alfrēds runā par ekspozīcijā apkopotajām vienībām. Tur ir, piemēram, motocikls, kas esot radies, anglim 1910. gadā izdomājot velapēdā iespraust iekšdedzes dzinēju. «Ar to braukt ir tāpat, kā ar niķīgu ķēvi apart kartupeļus dunduru laikā bez pavadoņa, kas zirgu ved! Bet tieši tāpēc jau tas ir interesanti. Kad brauc ar motociklu, tu neesi pasargāts no ārējiem iespaidiem — vējš, mušas, viss tev skrien virsū, un tu visam skrien virsū. Kad ar autiņu brauc, tas ir cits stils, tie jau kā grāfi brauc, bet mēs ar močiem esam savi puikas — ar degunu pa zemi norauj un laiž tālāk!» viņš salīdzināja. A. Zamockis tomēr arī apgalvoja, ka motosports nav bīstamākais sporta veids. «Bīstamākais ir šahs! Kad tu aizmiedz, tad uz laidņiem izdur acis, un ir beigas!» viņš jokoja.

Ne jau visi spēkrati pie viņa nonākuši gatavā veidā. Šos 29 motociklus, kas ekspozīcijā redzami, Alfrēds savedis kārtībā pats savām rokām, dažas detaļas meklējot gadiem ilgi, līdz atrodot tās, piemēram, kādu māju bēniņos. Drīzumā iecerēts pabeigt 30. motociklu. «Citi saka: «Baigo darbu tu esi ieguldījis…» Kādu darbu? Tas ir prieks un gadi, nekādas piepūles,» uzsvēra A. Zamockis. Taisnības labad gan jāpiebilst, ka ekspozīcijā redzami ne tikai motocikli, bet arī interesanti un seni sadzīves priekšmeti, afišas un daudz kas cits. «Neviens man nekā nav devis. Nu… nekā nav arī ņēmis,» viesus smīdināja namatēvs un ar eleganto 1923. gada «Old­smobile 30a» izvizināja pa Pastendi vairākas ciemos atbraukušās dāmas.

Zirgu īpašajā klātbūtnē

Spārē komisija apciemoja nominācijā «Aktīvākā organizācija» izvirzītā jātnieku kluba «Potenciāls» dibinātājus Ievu Dunduri un Māri Prūsi. Kluba darbība Spārē sākusies 2014. gadā. Kopš tā laika pašu finansējums un darbs ļāvis izveidot atbilstošu infrastruktūru jāšanas nodarbībām. Kur agrāk smilšainās augsnes dēļ bija slikta pļava, tur tagad tapis jāšanas laukums ar nožogojumu, apgaismojumu, šķēršļiem un iejādes disciplīnas burtiem. Šo ziemu iecerēts sagaidīt ar papildu apgaismojumu. Šogad tapusi arī tualete, kuru Māris smejoties dēvē par «trīs vienā». «Tajā vecāki, kuri atveduši bērnu uz nodarbību, var arī patverties no lietus. Tā kā tualete uzbūvēta lielāka, tajā var drēbes pakarināt un mantas atstāt,» viņš skaidroja.

Ieva, kura pati zirgam mugurā sēžas jau kopš astoņu gadu vecuma, ir jātnieku sporta trenere. Interešu izglītības programmā «Jāšanas prasmju mācīšana un pilnveidošana» viņa ikdienā apmāca jaunos jātniekus, bet uz Spāri var doties arī tūristi, kuri vēlas atpūsties skaisto zirgu — Rafaello, Rondas un Dancing Angel — mugurā. «Tas ir pieejams ikvienam — nav ne vecuma, ne kādu citu ierobežojumu,» apliecināja Ieva. Spāri atrodot tūristi ne vien no Latvijas, bet arī no Anglijas, Vācijas un Krievijas.

«Salīdzināšu ar cilvēkiem — cilvēkbērns pieaug un kļūst patstāvīgs, bet zirgs paliek bērns visu mūžu. Par viņu jārūpējas līdz pēdējai stundiņai,» atklāja Māris. Spārē skolotie zirgi regulāri sastopami arī sacensībās un dažādos pasākumos citur Latvijā. Par goda lietu Ieva un Māris uzskata parādīt, ka ir no Talsu novada — gan uz viņu T krekliem, gan uz zirga segas redzams novada ģerbonis.

Darot dzīvi skaistāku

Radošāko novadnieku godam Ģibuļu pagastā izvirzīti Santa Neilande un Aigars Sokolovs no Spāres «Grīnfeldiem». Būdami vīrs un sieva, viņi blakus istabās savām rokām rada ļoti skaistas lietas. Vispirms piestājām Aigara darbnīcā, kur viņš darbojas ar koku. Jūsmojām un brīnījāmies, pētot gaumīgos lukturus, smalko dekoru, kas pa rūtiņai vien radīts ar kaltiņu, karotes, kas rokām radītā gluduma dēļ ir taustei tik patīkamas, sālstraukus un ārkārtīgi elegantu sarkankoka krēslu, kas tapis Rīgas amatniecības vidusskolas rīkotajam konkursam. Galva esot pilna idejām, trūkstot vien laika to īstenošanai.

Patiesībā viss sācies ar traumu. «Pēc izglītības esmu mehāniķis, vairāk darbojos ar dzelžiem. Notika nelaime — sazāģēju roku, tāpēc vairākus gadus vispār neko nevarēju darīt. Pēc operācijām ārsti kustību atjaunošanai ieteica, lai kaut ko ar rokām daru. Ņēmu malkas pagali un ar vienkāršu virtuves nazi grebu karotes. Tas bija pirms kādiem sešiem septiņiem gadiem. Iepatikās tā lieta. Koks ir siltāks, dzelži ir auksti, un tā esmu ieguvis arī galdnieka profesiju,» Aigars stāstīja. Kas nekait — ieraugi žurnālā bildi, un uztaisi arī sev tādu galdiņu, ko ērti piestumt pie gultas, ja ir patika no rīta droši un ērti padzert kafiju gultā! Paša prieks ir galvenais Aigara dzinulis, jo viņš pamanījis, ka par smalku roku darbu adekvātu samaksu paprasīt nav iespējams, toties rodas iespēja citiem uzdāvināt ekskluzīvas dāvanas.

Pēdējo teikumu var attiecināt arī uz Santas rokdarbiem. «Pašuj, sašuj, nošuj, atšuj, izšuj, piešuj, pāršuj, aizšuj, apšuj» — vēstīts uz viņas darbnīcas durvīm. Santas darbalauks ir vēl plašāks — viņa ne tikai šuj, bet arī tamborē, ada, auž un veido rotaslietas no pērlītēm. «Man rokdarbi ir patikuši, kopš sevi atceros,» Santa atklāja. Maza meitene būdama, viņa sēdējusi uz šujmašīnas galdiņa un skatījusies, kā mamma šuj. Dzimtā visas sievietes dabiski bijušas prasmīgas rokdarbnieces, un piedzīvots arī laiks, kad sievietei, ja gribējās ko glītāku uzvilkt mugurā, pašai vien nācās apģērbu uzšūt. Tomēr bijis kas vairāk par vēlmi pucēties — jau 13 gadu vecumā Santa pēc žurnāla «Sieviete» pielikumā atrastā parauga uzšuvusi Zemgales tautastērpa kreklu ar ļoti smalkiem izšuvumiem. Arī uz šī gada Dziesmu svētkiem viņa apņēmusies sev un vīram darināt pa kreklam. Santas dzīves moto ir: «Padarīsim dzīvi skaistāku!»

«Rančo» ar karpu Olgu

Par rosīgāko uzņēmumu Ģibuļu pagastā šajā reizē atzīts pagājušajā gadā darbību sākušais IK «Andris Robalds» viesu un atpūtas nams «Rančo». «Kad pirms 30 gadiem šeit sāku saimniekot, iegādājos zemes gabalu, kurā nekā nebija. Esmu centies izveidot skaistu vietu. Vai tas ir izdevies, nemāku pateikt, bet daudzi teic, ka viņiem šeit patīk. Kad visi teiks, ka patīk, domāju, ka būšu savu darbu veicis,» augstu latiņu uzstādījis saimnieks Andris Robalds.

Sākotnēji bijusi vēlme vienkārši pašam dzīvot laukos, bet laika gaitā izrakti divi iespaidīga izmēra dīķi («Draugi kādreiz jokoja, ka bagātie uzceļ jūras krastā dāču, bet es, nabags, jūru pie mājām izroku!» smējās An­dris.), blakus uzbūvēta atpūtas māja ar banketa zāli, kurā ērti satilpst pat 50 cilvēki, baseinu un pirti. Nosaukums «Rančo» dots par godu Andra mammai, kura dēlam daudz palīdzējusi, un vārds aizgūts no romāna «Baltais virsaitis», kur virsaitim ir lauku rančo, uz kuru viņš brauc atpūsties.

Vasaras periodā A. Robalds strādājot tikai sestdienās, kad cilvēki atpūtas namu izmanto svinībām, bet, kad ārā kļūst vēsāks, ir iespēja peldēties 11 metrus garajā un 3,5 metrus platajā «Rančo» baseinā. «Ja cilvēki labi uzvedas, baseinā tiek ielaists arī ūdens; ja vēl labāk uzvedas, tas tiek arī sasildīts,» jokoja Andris. Ziemas periodā ūdens baseinā esot 28 vai 29 grādus silts, tajā notiek ūdens aerobikas nodarbības, bet sabiedrības veselības veicināšanas projektā novada bērni te mācījušies peldēt. Pats A. Robalds pārliecinājies, cik nozīmīgu lomu peldes var spēlēt veselības problēmu risināšanā, bet, protams, ūdenī var arī vienkārši atpūsties. «Gaismu varam mainīt, būtībā mainot ūdens krāsu. Ja gribat, varat iet sarkanā ūdenī, zilā, zaļā… Ja gribat, lai ūdens mirgo kā diskotēkā, arī to var izdarīt,» pastāstīja «Rančo» saimnieks.

Makšķerniekiem pieeja «Rančo» dīķiem iegūstama vien ar A. Robalda atļauju, jo pieredze rādot, ka daudzi neprot cita īpašumā uzvesties. Intriga jau nu ir liela — pirms gadiem 15 dīķī ielaista 12 kilogramus smaga karpa, vārdā Olga, un nav drošu ziņu par to, vai šī zivs jau ir noķerta.

Pievienotie attēli

Komentāri