Gatis Biezais labo pasaules rekordu svaru stieņa spiešanā guļus 25.07.2017

Jūlija sākumā Polijā notikušajā GPC Eiropas čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus piedalījās aptuveni 400 sportistu no dažādām Eiropas valstīm. Latviju pārstāvēja septiņi sportisti, taču vislabāko rezultātu uzrādīja talsenieks Gatis Biezais — viņam izdevās kļūt par Eiropas čempionu un trīsreiz labot pasaules rekordu savā vecuma grupā.

Braucot uz čempionātu, Gatis jutās pārliecināts par saviem spēkiem, jo vēlēšanās uzlabot rezultātu bija liela. «Izdarīju tik daudz, cik konkrētajā brīdī bija iespējams. Kopumā esmu apmierināts — gada laikā šajā sporta veidā biju ieguldījis daudz laika un enerģijas,» stāsta Gatis.

Pasaules rekordu viņam izdevās labot jau pirmajā piegājienā (176 kilogrami). Otrajā reizē rezultāts bija vēl labāks —181 kilograms un personīgais rekords. Visbeidzot trešajā piegājienā tika sasniegts jauns pasaules rekords — 183,5 kilogrami. Pateicoties šim rezultātam, Gatim pienācās ceturtais mēģinājums, kurā viņš centās uzcelt 185 kilogramus. Šo mērķi diemžēl neizdevās sasniegt — sacensības ievilkās, dalībnieku bija daudz, un psiholoģiski kļuva aizvien grūtāk. Gatis startēja arī «Open» grupā, kur uzvarēja visus 20 sāncenšus.

Lai arī treniņprocess ritēja

veiksmīgi, mēnesi pirms sacensībām viņš guva traumu un apsvēra iespēju nestartēt sacensībās, taču, apmeklējot fizioterapeitu un ārstējoties, izdevās atgūties. Viņš neslēpj, ka zināmā mērā treniņi tika traucēti un ideālos apstākļos rezultāts varētu būtu vēl labāks.

Gatis trenējas vidēji piecas reizes nedēļā, taču atzīst, ka tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Tā kā viņš jau 20 gadus vada uzņēmumu SIA «Nieciņš», dažkārt darbs patraucē treniņprocesu. «Neesmu profesionāls sportists, tādēļ man ir jāplāno savs laiks. Liels paldies jāsaka Talsu novada pašvaldības sporta nodaļai — man nav jāmaksā par sporta zāles apmeklējumu un Latvijas mēroga sacensībās nav jāsedz dalības maksa. Arī šim braucienam saņēmu līdzfinansējumu. Šo sporta veidu nevar nosaukt par dārgu, taču tajā ir jāiegulda laiks un jāziedo kaut kas no darba vai ģimenes,» skaidro Gatis.

Piedaloties sacensībās,

viņš ir bijis tādās valstīs kā Austrija, Polija, Vācija, Čehija un Somija. Ceļu uz eksotiskākām valstīm parasti nemēro. Ja vienā gadā notiek pasaules un Eiropas čempionāts, Gatis dodas uz tuvāko galamērķi. Neskatoties uz to, ka dalības maksa nav ļoti liela (50 līdz 80 eiro), jārēķinās ar transporta un dzīvošanas izmaksām. Arī uzturs ikdienā atšķiras — nevar ēst visu, kas pagadās.

Kopumā čempionāts dažādās svara kategorijās notika septiņas dienas. Dalībnieki sacentās ne tikai svaru stieņa spiešanā guļus, bet arī spēka trīscīņā. Šoreiz čempionāts bija labi organizēts — nepilnību, kas radītu nevajadzīgu stresu, nebija. Nedaudz traucēja tikai tas, ka vienā kategorijā sacentās 20 sportisti. Parasti ir mazāk, jo starp piegājieniem ir ilgi starplaiki un ir grūti saglabāt kondīciju — ķermenis sāk atdzist, un nogurums kļūst lielāks.

Īpaši lielu uztraukumu Gatis pirms starta neizjūt: «Uztraukums ir tad, kad tiek plānots brauciens un kārtotas formalitātes. Ir jāpārliecinās, lai sacensību organizatoru noteikumi tiktu izpildīti un nebūtu nesaprašanās. Pašas sacensības lieku stresu neizraisa. Procedūra ir zināma, un gadu gaitā ir izveidojies pieradums. Dažkārt mazāka mēroga sacensībās satraukums ir lielāks.

Mazliet apskatīju arī pilsētu,

taču pirms sacensībām nedrīkstu doties ekskursijās — ceļš ir nogurdinošs, un pirms tam jāatpūšas. Šoreiz braucu kopā ar ģimeni, un bērni nevarēja saprast, kāpēc tētis neko nevar ēst, nekur nevar iet un pēc svēršanās tētim ir jāēd.

Šoreiz mēneša garumā nācās ievērot smagu diētu — arī pa Jāņiem nekāda liela izēšanās nesanāca. Latvijā startēju svara kategorijā līdz 90 kilogramiem, bet, lai varētu labot pasaules rekordu, man bija jāiekļaujas kategorijā līdz 82,5 kilogramiem. Tas bija diezgan smagi, taču apzinājos, kāpēc man to vajag, un tas palīdzēja noturēties rāmjos.»

Lai labotu paša uzstādīto rekordu, Gatim būtu jāiegulda daudz darba, tāpēc šobrīd viņš plāno pāriet uz svara kategoriju līdz 90 kilogramiem. Tādā gadījumā nebūtu nepieciešama diēta, un Latvijas mēroga sacensībās viņam būtu lielāka konkurence. «Latvijā man ir divi spēcīgi konkurenti, kuri savā vietā pārāk labi iejutušies. Arī 90 kilogramu kategorijā ir rekords, ko varētu mēģināt labot,» teic Gatis.

Šajā sporta veidā

Gatis darbojas jau 24 gadus. Starptautiskajās sacensībās viņš sāka piedalīties 2010. gadā. Pretēji cilvēkiem, kuri visu mūžu apmeklē trenažieru zāli un par sacensībām nav domājuši, Gatis vēlējās kļūt spēcīgāks, sacensties un pierādīt sevi. Tā kā viņš daudzus gadus šo sporta veidu ir organizējis un virzījis Talsu novadā, viss saaudzis kopā. Šobrīd «Talsu spēka atlētu» vadību ir pārņēmis Magnuss Vucāns, tādējādi Gatis var vairāk pievērsties sportošanai. Lielu paldies viņš vēlas teikt ģimenei, kas vienmēr viņu atbalsta, kā arī saviem treniņu biedriem un pašvaldībai.

