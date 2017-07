Gatavojot krājumus ziemai 19.07.2017

Paula Kārkluvalka

paulakarkluvalka@gmail.com

63223336 63223336 Tweet

Vasara ir laiks, kad jāsteidz svaigu dārzeņu un ogu veidā uzņemt kārtīgu enerģijas lādiņu, un brīdis, kad jāsāk domāt par krājumiem ziemai. Lai gan reti kuram negaršo ievārījumi, ogu saldēšana ir veids, kā tajās saglabāt pēc iespējas vairāk vērtīgo vielu. Tas pats attiecas arī uz citiem produktiem. Piedāvāju ielūkoties, kas atrodas divu saimnieču saldētavās, un uzzināt, kā top to saturs.

Talsiniece Annija Strode uz jautājumu, ko ziemā patērē vairāk — saldētas ogas vai ievārījumu —, atbild, ka viennozīmīgi sēnes! No paaudzes paaudzē pārmantots sēņotāju gēns, un pa porcijām sadalītiem sēņu maisiņiem saldētavā vienmēr atradīsies vieta.

Annija par savas saldētavas saturu: «Saldēju zemenes, upenes, gan veselas, gan blendētas. Saldēju avenes ar cukuru, skābos ķiršus bez kauliņiem, mellenes. Arī šķēlītes sagrieztas cidonijas ar cukuru. Saldētas upenes, cidonijas un smiltsērkšķus lietojam tējā. Saldētavā ir sasmalcinātas ērkšķ­ogas, sarkanās jāņogas, gabaliņos sagriezti rabarberi, bet šoziem pierādījās, ka tos neizlietojam. Tagad piespiedu kārtā vārām debesmannu.

Saldējam visu veidu sēnes, kuras pirms tam apcepam. Sāli klāt nelieku. Savukārt no garšaugiem ļoti lielā daudzumā saldējam dilles, maurlociņus un pētersīļus. Bazilika un citu garšaugu saldēšana mūsu mājā nav attaisnojusies.»

Annijas saldētavā atrodas arī gabaliņos sagriezti burkāni un zaļie zirnīši. Liela nozīme ir trauciņiem, kuros produktus saldē — secināts, ka tiem jābūt tādā izmērā, lai atkausēto produktu varētu apēst pāris ēdienreizēs. Divu cilvēku ģimenei ļoti piemēroti esot Talsu piensaimnieka apaļie biezpiena trauciņi — tie derot gan sēņu saldēšanai, gan ogām. Lielākas porcijas, piemēram, ar skābajiem ķiršiem bez kauliņiem, tiek saldētas litra saldējuma traukos.

Arī talsiniece Karīna Spade uzsver, ka svarīgi ieguldīt laiku, lai pirms saldēšanas produktus sadalītu pa porcijām. Produktu uzglabāšanai pirms sešiem gadiem iegādāta ietilpīga horizontālā saldētava. Ģimenē ir četri cilvēki un ar ledusskapja saldētavu bijis krietni par maz. Saldētavā atrodams teju viss maltītes pagatavošanai — dažāda veida gaļa, dārzeņi, ogas.

«Gaļu vienmēr sadalām pa porcijām, jo otrreiz to nevar saldēt. Pirms saldēšanas paši samaļam malto gaļu, sagriežam gabaliņus plovam, gulašam vai šašlikam. No zemniekiem nopērkot cūkgaļu, kaulus izmantojam buljona vārīšanai; tas prasa laiku un pacietību, taču iznākumu lietoju gan zupām, mērcēm, gan sautējumiem. Buljonam lieku klāt sīpolus, ķiplokus, laurlapas, burkānus, nedaudz purava, graudu piparus un garšvielas no sava dārza. Visu vāra aptuveni sešas stundas, tad nokāš, atdzesē un pilda saldēšanai paredzētajās kastītēs.

Gadu gaitā pierādījies, ka labāk laiku ieguldīt gaļas apstrādē pirms saldēšanas, jo ir ļoti patīkami un vienkārši, ka atsaldējot viss ir gatavs. Ļoti svarīgs ir iepakojums — gaļa rūpīgi jāiepako, citādi tā saldēšanas laikā var zaudēt savu kvalitāti. Uz katras paciņas uzrakstu precīzu aprakstu par katru produktu, citādi atsaldējot var būt negaidīts pārsteigums,» pastāsta Karīna.

Saldētavā atrodas arī no uzticamiem avotiem iegādātas un vēlāk sadalītas vistas. Vīra hobijs — medības — nodrošina ar medījuma gaļu, bet tēva aizraušanās — makšķerēšana — ir garants, ka saldētavā būs arī kāda zivs. Līdakas tiek filētas, samaltas kopā ar cūkas speķi, sadalītas pa porcijām, lai no tām vēlāk ceptu zivju kotletes.

Ne mazāka loma saldētavas saturā ir ogām un dārzeņiem. Lai zemenes aizņemtu mazāk vietas, tās sasmalcina. Cukuru pēc vajadzības pievieno atkausētām ogām. Saldēto zemeņu masu ģimenē izmanto desertiem, kūkām vai ēd kopā ar saldējumu. «Saldēju arī citas ogas — avenes un mellenes. Tā kā rudenī nepietiek laika sulas spiešanai, saldēju arī jāņogas un upenes. Tās ziemā lietoju dažādu dzērienu un ķīseļu vārīšanai. Ogas glabāju «zip lock» maisiņos, jo tie aizņem mazāk vietas,» teic Karīna.

Uzsvaru ģimene liek uz produktiem, kuri ziemā nav pieejami veikalos, to skaitā Latvijā augušas sēnes. Pamācības, kā pareizi saldēt produktus, Karīna iesaka meklēt internetā. Tajā atrodams, kā pareizi sadalīt gaļu, kā saldēt attiecīgus produktus. Kā piemēru viņa min ziedkāpostus un brokoļus, kuri pirms saldēšanas ir jāblanšē.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Starpbrīdis, virtuve

Komentāri