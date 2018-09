«Garīgais vienmēr būs konfrontācijā ar pasaulīgo» 25.09.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Pirmdien, 24. septembrī, Latvijā ieradīsies pāvests Francisks. Vizīte Baltijas valstīs ir ļoti nozīmīgs un pagodinošs notikums, kuru nereti nopeļ un ap to rada nepatīkamu fonu. «Talsu Vēstis» tiekas ar Talsu Romas katoļu baznīcas Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas dienas piemiņai draudzes prāvestu Arni Suleimanovu, lai runātu par to, kāpēc pāvesta vizīte mūsu valstij ir svētība un kāpēc cilvēkiem vajadzētu par to padomāt.

— Talsu novada pašvaldība piešķīrusi autobusu braucienam uz Aglonu, kur pāvests Francisks svinēs Svēto Misi. Cik tas vietējiem iedzīvotājiem ir būtiski un vai daudzi izmanto iespēju nokļūšanai uz Aglonu?

— Jā, no Talsiem uz Aglonu dosies aptuveni 50 cilvēku. Ne tikai katoļi, arī citu konfesiju pārstāvji. Vēlos par to pateikties pašvaldībai, jo diemžēl ne visiem ir iespējams nokļūt uz Aglonu. Piemēram, finanšu vai veselības dēļ. Šis būs vēsturisks notikums ne tikai katoļiem, bet ikkatram iedzīvotājam. Protams, katoļiem pāvests ir īpaši nozīmīga persona, bet viņš ir arī Vatikāna pārstāvis, tāpēc uzskatāma kā sava veida diplomātiska persona un garīgais līderis, kā simbols visiem kristiešiem. Viņš ļoti bieži runā par sadarbību, par ekumenismu, ir ļoti atvērts. Arī Ekumēniskais dievkalpojums ar pāvestu Rīgā parāda to, ka vēlamies kristiešu vienotību.

Pēdējā pāvesta vizīte Latvijā bija 1993. gadā, kad ieradās Jānis Pāvils II. Latvijas tautai tas bija ļoti nozīmīgi, jo mūsu valsts bija neatkarības ceļa sākumā. Pāvests bija polis, tāpēc viņam situācija un iedzīvotāju izjūtas nebija svešas. Viņš ieradās, lai iedvestu jaunu garu, palīdzētu cilvēkiem būt vienotākiem, tas deva ļoti daudz, ne tikai kristiešiem. Protams, šobrīd atrodamies citā laikā un atšķirīgā situācijā, bet domāju, ka pāvests Francisks ar savu klātesamību varētu sniegt Latvijas tautai garīgu spēku un veicinātu lielāku saliedētību.

— Tuvojoties pāvesta vizītei, publiskajā telpā radies (speciāli izveidots?) nomelnojošs fons: gan par finansējumu, kas piešķirts (liela daļa, lai sakārtotu Aglonas baziliku un tās apkārtni), gan pēkšņi izplatītā informācija par Rēzeknes Sāpju Dievmātes katoļu draudzes prāvesta Pāvela Zeiļas pārkāpumiem. Vai tas, jūsuprāt, tiek darīts ar nodomu un kā uz to skatīties iedzīvotājiem?

— Tas nav pārsteigums, jo pret Baznīcu vienmēr, visos laikos ir bijuši uzbrukumi, un mēs, kristieši, to zinām un saprotam. Garīgais vienmēr būs konfrontācijā ar pasaulīgo. Pirms ievērojamiem notikumiem vienmēr bijuši lieli uzbrukumi gan Baznīcai, gan tās pārstāvjiem, gan ticīgajiem. Garīgums sniedz iespēju redzēt gaismu grūtos mirkļos, dod cerību, sniedz «svaigu gaisu». Tāpēc ļaunie spēki traucē un uzbrūk no visām pusēm.

Runājot par piešķirto finansējumu, kas nepieciešams saistībā ar pāvesta vizīti: kā jau minēju, viņš uztverams arī kā diplomātiska persona. Šeit rodas jautājums: kāpēc šāda ažiotāža nav sacelta par gadījumiem, kad savās vizītēs Latvijā ierodas, piemēram, ASV prezidents u. c.? Būtiski, lai mūsu valstī kaut kas mainītos un virzītos uz labu pēc pāvesta vizītes, lai nebūtu tā, ka runājam tikai pirms. Jo nauda mūsu valstij ir, bet jautājums ir par to, kā to izlieto. Savukārt par prāvesta P. Zeiļas gadījumu komentārus nevaru sniegt, bet esmu pārliecināts, ka patiesība tiks noskaidrota.

Masu medijiem, to sniegtajai informācijai ir liela nozīme, līdz ar to ir iespējams ļoti viegli manipulēt ar cilvēkiem. Aicinu ļaudis pārdomāt un nesteigties ar spriedumiem par to, ko izlasa vai dzird. Diemžēl tuvojošās Saeimas vēlēšanas arī rada savu ietekmi uz notikumiem. Skatoties uz visu, kas notiek pēdējā laikā, ir saprotams, ka konkrēti gadījumi, ažiotāža tiek radīta, lai sniegtu labumu vienai vai otrai pusei.

— Kam ir būtiski pievērst uzmanību, pirms atdot savu balsi konkrētam politiskajam spēkam?

— Baznīcas nostāja vienmēr ir bijusi pievērst uzmanību morāles vērtībām. Baznīca ir nodalīta no valsts, bet tajā pašā laikā esam šīs valsts sastāvdaļa, iedzīvotāji, tāpēc varam tikai atgādināt par kristiešu pienākumu — pareizām morāles vērtībām, kas ir pats svarīgākais. Amerikā, piemēram, šajā ziņā ir krietni vieglāk, jo tur ir republikāņi un demokrāti, un ir skaidri zināms, kuri ir noskaņoti pret kristīgām vērtībām. Latvijā politisko spēku nostāja nav skaidra, un tas ir ļoti slikti.

No cilvēka, kurš ignorē dabiskas morāles vērtības, nevar sagaidīt pareizu un atbalstāmu rīcību arī viņa turpmākajā darbībā. Iesaku nesteigties, pārdomāt, izskatīt partiju piedāvātās programmas un nebalsot par tiem, kas sola pārspīlēti daudz. Mēs nedrīkstam vienkārši «pārdot» savu balsi.

— Mūsdienu plašo iespēju pasaulē ļaudis nereti ir noklīduši, pazuduši un apjukuši, nespējot atšķirt, kas ir kas. Kāpēc jūs ieteiktu cilvēkiem pievērsties kristietībai, meklēt Dievu?

— Katrā cilvēkā ir alkas pēc kaut kā garīga. Kad ir izjūta, ka laicīgajā pasaulē nav iespējams saņemt pilnīgu mierinājumu un viņš nejūtas līdz galam piepildīts, cilvēks cenšas to izdarīt, dažādās vietās un veidos meklējot garīgo.

Vienīgi kristietība dod mierinājumu un cerību, ko nesniedz citas reliģijas, kur ir, piemēram, bezpersoniski dievi, tiesneši vai absolūti spēki. Mūsu reliģijā Dievs ir ļoti tuvs cilvēkam. Tēvs, kas ir klātesošs, mīlošs, kas rūpējas un jūt līdzi. Kristietībā iespējams rast mierinājumu un atrast Dievu, saņemt atbildes uz būtiskākajiem dzīves jautājumiem.

Ļoti daudzus, arī starp ticīgajiem, pārņem mantiskās vērtības. Protams, cilvēkam ir savas vajadzības, bet nepieciešams saglabāt harmoniju. Un kā prioritāti nepieciešams izvirzīt garīgo dzīvi. Ja tā būs, viņš spēs saglabāt mieru jebkuros dzīves pārbaudījumos un sapratīs, ka laime slēpjas nevis tajā, cik viņam ir, bet kā to pielieto un dalās ar citiem. Nav iespējams sniegt konkrētu instrukciju, kā rīkoties, katram pašam ir jāatrod savs ceļš. Jo ātrāk cilvēks, kurš dzenas pēc naudas un strādā bez brīvdienām, to sapratīs, jo ātrāk viņam būs iespējams sakārtot savu dzīvi un palīdzēt citiem. Jo, esot nebeidzamā «virpulī», nebūs laika ne Dievam, ne tuvajiem cilvēkiem, ne radiem, draugiem un ģimenei.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Ticība, sabiedrība

Komentāri