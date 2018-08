Gar Čumalu ezeru drīkst izmantot joslu četru metru platumā 29.08.2018

«Talsu Vēstis» 13. augustā publicēja informāciju par situāciju pie Čumalu ezera Talsu novada Lībagu pagastā. Pārsteigumu un neizpratni iedzīvotāju vidū radīja šovasar pie ezera uzstādītā zīme ar tekstu «Čumalu ezers. Privātīpašums». Ezeram ir privātā ezera statuss, bet pretēji Čumalu ezera īpašnieku pārstāves juridiskajos jautājumos skaidrojumam, ka tauvas josla gar ezeru nedarbojas, Valsts vides dienests un Latvijas Republikas Zemkopības ministrija norāda pretējo.

Čumalu ezera īpašnieku pārstāve juridiskajos jautājumos, zvērināta advokāte Iveta Bumbiere (viņai pieder viens no īpašumiem teritorijā) «Talsu Vēstīm» sacīja, ka lēmums par zīmes uzstādīšanu pieņemts, jo īpašnieki nolēmuši ierobežot to personu tiesības lietot ezera resursus savām vajadzībām un interešu apmierināšanai, kuri neatbalsta un nevēlas sniegt pienesumu ūdenstilpes tālākai attīstībai.

«Tiesību akti neuzliek īpašniekam par pienākumu iežogot vai kā citādi atzīmēt teritorijas robežas, tomēr, lai nerastos domstarpības, būtu vēlams, lai privātīpašnieks pie sava meža vai ezera izvietotu informatīvās norādes,» Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes docente Inga Kudeikina skaidrojumā saka par to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt valsts, pašvaldības un privātajā īpašumā.

Staigāt drīkst, bet peldēšana un makšķerēšana jāsaskaņo

Vaicājot par Zvejniecības likumā noteikto tauvas joslu (četru metru platumā gar privāto ūdeņu krastiem), I. Bumbiere pastāvēja uz to, ka tā pie Čumalezera nedarbojas: «Čumalu ezera īpašniekiem ar to nav nekāda sakara. Tauvas josla ir sauszemes, nevis ūdens daļa, kura noteikta gar krastu ūdeņiem ar zveju un kuģošanu saistītām darbībām. Ja šajos ūdeņos ir noteikta minētā darbība, tad arī gar krastu tauvas joslas četru metru robežās var pārvietoties kājāmgājējs. Čumalu ezeram izmantošanas veids nav zveja un kuģošana, kas savukārt neprasa noteikt tauvas joslu. Ja arī kādam no zemju īpašniekiem, kuriem nepieder Čumalu ezera zeme (ūdenstilpes daļa — red.), tauvas josla noteikta, tad tam jāsaprot šī termina būtība atbilstoši Zvejniecības likuma jēdzienu skaidrojuma daļai. Un vēl tauvas josla nedod nevienam tiesības pārkāpt ezera zemes īpašuma robežas, peldēties, kā arī citādi izmantot ūdens resursus, ja nav saņemta ezera īpašnieku atļauja.»

Valsts iestādes, kuru pārziņā ir attiecīgais jautājums, gan uzskata pretēji. Valsts vides dienests (VVD) «Talsu Vēstīm» norāda, ka tauvas josla šajā gadījumā gar Čumalu ezeru ir. «Kā nosaka Zvejniecības likuma 9. pants, tā gar privāto ūdeņu krastiem ir četrus metrus plata un to drīkst izmantot kājāmgājēji,» apstiprina VVD sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča. Tā apgalvo arī Zemkopības ministrija. Tātad var secināt, ka I. Bumbiere Zvejniecības likuma konkrētos pantus interpretējusi, lai sasniegtu īpašnieku vēlmes.

«Tauvas josla nav jānosaka vienīgi tad, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem pieguļošā sauszemes daļa pieder vienam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij. Zvejniecības likums gar privātajiem ūdeņiem nosaka četru metru platu tauvas joslu, kur cilvēki bez iepriekšēja saskaņojuma ar zemes īpašnieku drīkst brīvi pārvietoties kājām. Bez saskaņojuma to var lietot arī zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai un arī vides aizsardzībai, ugunsdrošībai un glābšanas pasākumu veikšanai. Pārējās darbības, kuras vēlas veikt tauvas joslā, bet nav atrunātas Zvejniecības likuma 9. pantā, ir saskaņojamas ar piekrastes zemes īpašnieku,» skaidro Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece Inese Bārtule.

Proti, bez ezera īpašnieka (vai konkrētas ezera daļas īpašnieka) atļaujas patiešām nevar makšķerēt, kā arī veikt citas rekreācijas darbības, tai skaitā peldēties, skaidro ministrijā. «Turklāt, ja no kāda īpašnieka būs saņemta atļauja, tad cilvēkiem ir jābūt informētiem par šim īpašniekam piederošā ezera daļas robežām dabā, lai tās tiktu ievērotas, neskarot citam īpašniekam piederošos ezera ūdeņus. Protams, būtu labi, ja atļauju devušais ūdeņu īpašnieks par to informētu arī citus ezera ūdeņu īpašniekus, lai nerastos nevajadzīgi konflikti,» aicina I. Bārtule.

Turklāt tauvas joslā, ūdeņu īpašnieka teritorijā, ir tiesības atrasties arī pretējā krasta ūdeņu īpašuma īpašniekam (piemēram, veicot ar makšķerēšanu vai zveju saistītas darbības) vai saskaņā ar Zvejniecības likumu — tur var atrasties jebkurš kājāmgājējs (kā jau tas minēts iepriekš).

Vai pašvaldība gatava iesaistīties un palīdzēt?

Kā būtisku argumentu ezera īpašnieku pārstāve juridiskajos jautājumos «Talsu Vēstīm» uzsvēra, ka atpūtnieki nereti aiz sevis nesakopj, līdz ar to tas jādara īpašniekiem. Bijuši gadījumi, kad atteikta palīdzība, piemēram, aicinot palīdzēt sakārtot teritoriju.

Zemkopības ministrijā par aprakstītā gadījuma risināšanu teic, ka vietējā pašvaldība varētu iesaistīties dialogā ar īpašniekiem, lai sabiedrības interesēs censtos panākt vienošanos ar ezera īpašniekiem (tai skaitā piekrastes zemes īpašnieku) par iedzīvotāju iespējām izmantot ezeru (vai konkrētu tā daļu) peldēšanās vajadzībām.

Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Inita Fedko teic, ka pašvaldība jautājuma risināšanā ir iesaistījusies. «To apliecina pagasta pārvaldes vadītājas (Laumas Jaunpujēnas — red.) centieni rast risinājumu, vienojoties ar īpašniekiem. Šis ir komplicēts jautājums, jo, ja viena pie ezera pieguļošās zemes īpašniece ir devusi mutisku atļauju savu īpašumu izmantot un ir to arī labiekārtojusi, tad savukārt šim zemes īpašumam pieguļošās ūdenstilpes daļas īpašnieks iebilst sava īpašuma izmantošanai, ja to dara nepiederošas personas. Pagaidām kompromiss nav rasts, bet pašvaldība turpinās iesaistīties šī jautājuma risināšanā,» apliecina I. Fedko.

Par radušos situāciju gan neizpratni, gan neapmierinātību pauduši iedzīvotāji. To pieredzējām, gan dodoties uz vietas, pie Čumalezera, gan saņemot telefonzvanus un rakstiskus viedokļus. Nereti tiek piesaukta pašvaldība, mudinot iesaistīties palīdzēt rast risinājumu.

«Arī es un mana ģimene ir to peldētāju skaitā, kuri jau gadiem veldzējušies Čumalezera ūdeņos. Pazīstu ļoti daudzus šī ezera peldētājus, tomēr nekad nav nācies redzēt, kad kāds no viņiem šo brīnišķo vietu atstātu nekārtībā. Tas, protams, nenozīmē, ka visi ezera jaukumu baudītāji ir vienlīdz apzinīgi.

Mūsu novadā ir ļoti daudz privātajiem īpašumiem piegulošu pašvaldības īpašumu, kurus privātīpašnieki uztur labā kārtībā: bez atlīdzības pļaujot, tīrot un citādi rūpējoties, lai sabiedrības kopīpašums izskatītos skaistāk, lai prieks par sakoptām ielu un ceļu malām būtu ikvienam, kurš to bauda vai lieto. Situācija ar ezeriem savukārt ir tieši pretēja — sabiedrībai ir tiesības tos lietot, tādēļ pašvaldībai būtu jāatrod iespēja piedalīties šo ūdensmalu apsaimniekošanā. Talsu novads ir bagāts ar ezeriem, taču nav nemaz tik daudz tādu ezeru, kurus peldētāji būtu īpaši iecienījuši. Čumalezers ir viens no tādiem. Galu galā — ticu, ka daudzi peldētāji atsauktos pašvaldības un privātīpašnieku sadarbībā balstītam aicinājumam iesaistīties ezeru sakopšanas talkās, ja tādas tiktu organizētas,» domā talseniece, arhitekte un teritorijas plānotāja Indra Kļaviņa.

