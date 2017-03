— Gandrīz kā filmā «Ilgais ceļš kāpās» 24.03.2017

To saka Tilla Bērziņa, kad albumā atrasta bilde, kas rāda viņas dzimto māju «Ķetumus» Vandzenes pagastā. Ir 1990. gads, un māja ir pa īstam atgūta pēc ilgiem un nogurdinošiem cīniņiem. Jo no Sibīrijas viņi atgriezās 1956. gadā. Nu te atkal plīvo sarkanbaltsarkanais karogs. Tikko sanākušie viesi kopā ar mājas ļaudīm ir nodziedājuši dziesmu «Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai». Bet līdz tam — tāls ceļš. Taču sāksim visu pa kārtai.

«Ķetumi» — Stende — Omska — Veļikorusskoje ciems

Ir 1949. gada 26. marts (jā, tieši šis datums). Sākas Tillas, vīra Aldona, divgadīgā dēliņa Andrīša un viņas mammas ceļojums uz Sibīriju. Viņai tikai mazliet pāri divdesmit gadiem un vēl pavisam nesen šķitis — viss labais ir priekšā.

Pēc pāris nedēļām Omskas apgabala Molotova rajonā, kādā kultūras namā, gaidot (divas dienas), kad atbrauks kolektīvo saimniecību vadītāji, lai izvēlētos darbaspēku (varētu teikt, gandrīz vai vergus) savai saimniecībai, viņi visi ir noguruma un neziņas mākti. Pie Tillas pieiet krievu virsnieks, viņu grupas pavadītājs. Sāk sarunu: — Un kas gan šurp atvedis meiteni ar tik brīnumdaiļām acīm? — Tilla atbild krieviski: — Ja es pati to zinātu… — Nu sarunas biedrs grib iepazīties ar Andrīti, kurš turas turpat pie Tillas. Ar roku sāk bužināt puikas matus. Mazais iespļauj viņam sejā. Virsnieks noslauka seju sniegbaltā mutautiņā un vēlreiz mēģina aiztikt Andrīša galviņu. Zēna reakcija — tāda pati.

Tillai, to redzot, iekšā kļuvis auk­sti. Visādi taču tas varēja beigties — pat traģiski! Laikam tomēr grupas pārraugs arī ko bija sapratis, jo izdarīja kādu labu darbu — pieteica rajona labākā kolhoza vadītājam, lai ņem šo ģimeni pie sevis.

Tā viņi nonāca Veļikorusskoje ciemā. No tā Tillai palicis prātā šāds dialogs. Saimniecības vadītājs ved viņus uz savas mātes mājiņu, lai tur nomitinātu. Māte tam nepiekrīt, un saruna beidzas ar dēla vārdiem: — Bet viņi taču arī ir cilvēki…

Tikai daudz vēlāk noskaidrojās, ka priekšsēdētāja ģimene (ukraiņi) tikusi izsūtīta uz šejieni pirms daudziem gadiem. Bet jaunie atbraucēji — Tilla ar savējiem — laika gaitā ar saimniecības vadītāja ģimeni (Podgornijiem) sadraudzējušies un ielūgti pat meitas Veras kāzās.

Protams, bijis jānakšņo mājiņas priekštelpās, kur, Andrim pamostoties, zem viņa guļvietas jau iedzīvojies teliņš.

Izcel arklu un ielaid atkal zemē…

Labi, ka dēliņu varēja pieskatīt Tillas mamma. Kaimiņi savu reizi iedeva kādu kartupeli, atnesa kādu krūzīti piena. — Bet pati? Kā iztiki pati, augu dienu strādājot par piekabinātāju, kad traktoram jāuzar milzum garas vagas? — Aruma galā jāprot smago arklu laikā izcelt un pēc tam atkal ielaist stepes zemē. Smags darbs. Pusdienu brīdī iemērcām maizes riecienu eļļā, iepriekš apkaisījuši ar sāli, padzērāmies no «bačoka» nevārītu ūdeni. Tās bija mūsu pusdienas. Vēlāk, kad jau varēja šo to atsūtīt no mājām, kļuva drusku vieglāk.

Bet pirmā vasara bija pārlieku smaga. Tāpēc Aldonis, Tillas vīrs, salūkoja darbu tuvējā mašīnu un traktoru stacijā, un rudenī ģimene pārcēlās uz turieni. Aldonim bija gaišs prāts un zelta rokas, jaunībā bijis praksē no arodskolas rūpnīcā «Tosmare». Viņš prata strādāt ar virpu, gādāt, lai motors dotu gaismu sādžai. Un ģimene varēja dzīvot koka mājā — tas bija arī cieņas apliecinājums.

…Bija jāceļ pienotava. Attēlā redzama liela grupa strādnieču, gandrīz visas — latvietes. Tās, arī Tilla, bija kļuvušas par pamatu racējām un namdarēm. Vīru cilvēki tikai pāris — darbu vadītājs, pārraudzītājs.

— Bloki tai būvei bija jāved no Omskas (pilsētas pievārtē gūstekņu lēģeros tos gatavoja ieslodzītie), smagi ceļot mašīnā ar divu sieviešu spēkiem. Būvlaukumā vajadzēja izkraut un salikt kārtīgos stabiņos. — Abas reizē iedomājāmies — diez, vai šī sieviešu rokām būvētā ēka vēl šodien kalpo? Un vai bija vieglāk nākamajām jaunajām māmiņām? Kad Tilla gada beigās gaidījusi otru dēliņu, novembrī vēl viņai lika balsināt kantora griestus.

Paldies Dievam, abi dēli izauguši par krietniem darbarūķiem. Andris, inženieris, ilgus gadus strādājis Siguldā bobsleja trases izveidē. Edgars sildījis talsenieku dzīvokļus, jo strādājis katlumājā. Viņš ar ģimeni saimnieko «Ķetumos».

— Ak, tu, zoss!

To Tilla saka klusībā. Kad atgriezušies mājās, paziņām stāstījusi, kā grupiņa latviešu vīru, kuriem uzticēja medību šautenes, ziemas brīvajās dienās iejūdzās slēpēs un devās stepē šaut lapsas. Aldonis ar domubiedriem tais Sibīrijas ziemās nomedīja ap 80 lapsu. Kāda no Tillas stāsta klausītājām iesaukusies: — Tad nu gan tu varēji staigāt lapsādu kažokā! — Bet īstenība bija gaužām vienkārša. Par katru nomedīto lapsu ļāva iegādāties mazliet cukura un kādu kilogramu bīdeļmiltu. Tāpēc, to stāstot, atskan Tillas dzidrie smiekli un vārdi: — Ak, tu, zoss! — Jautāju: — Kāpēc lapsas nemedīja arī vietējie? — Laikam bija par slinkiem…

Un man nedod mieru jautājums: — Bet kā tolaik ārstējās, kad sievietēm bija jāpadara tik neiedomājami smagi darbi? Tā pati pienotavas būve taču sākās ar 2,5 metru dziļu tranšeju rakšanu. To izdarīja latviešu sievietes bez jelkādas tehnikas. — Atbilde ir īsa: — Bija jāvar. Un viss…

Vēl jāredz, kā izaugs mazmazbērni

Tilla mīl dzeju. Ne reizi vien viņa piezvana un norunā kāda Ārijas Elksnes dzejoļa rindiņu. Klausītājam tad šķiet, ka diena kļuvusi tāda kā gaišāka. Nupat viņa man izstāstījusi, kā kopā ar Aldoni uzcēla šo namiņu Talsos. — Kad atgriezās no Omskas, «Ķetumos» nevarēja dzīvot. — Māja bija nodota mežstrādniekiem — kā daudzos pagastos notika ar izsūtīto īpašumiem. Aldonis pieprasīja apbūves gabalu Talsos, un gada laikā viņi abi uzcēla šo māju, turklāt Aldonis to varēja darīt tikai pa vakariem, atgriezies no darba metālapstrādes rūpnīcā «Talsi». Pajokoju: — Nu jā, tu jau biji «iesitusi roku», ceļot pienotavu Omskas apgabalā. — Bet Tilla ar pretjoku neatbild. Zinu gan, kālab viņa šodien nav valodā tik sprigana kā parasti. Nu, bet tas lai paliek mūsu kopīgs noslēpums!

Viņai prātā dzejas rinda «Man bijis viss — gan nabadzība, gan laime…». Jo, atgriežoties no Omskas, dzīve bija jāsāk ar pavisam necilu rocību. Darbs sabiedriskajā ēdināšanā, sākot ar Talsu vidusskolu, māja un dārzs, un laimīgi gadi kopā ar Aldoni. Tādu bijis sešdesmit. Nu viņš jau, kur tas laiks, noraugās uz Tillas rosīšanos no mūžības ceļiem.

Tillai ir pieci mazbērni un desmit mazmazbērni. — Būtu jauki viņus visus redzēt kopā, kad man pienāks tie deviņdesmit, — viņa noteic. Un gadu skrējiens, kā allaž, ir negausīgs. Cik vairs tālu līdz rudenim! Un ļoti iespējams, ka šo laiku vēl dzirkstošāku padarīs mazā Ieviņa Bērziņa. Viņas tētis Uldis, arī sabiedriskās ēdināšanas speciālists tāpat kā Tilla, nesen ar ģimeni atgriezies no darba Vācijā, lai dzīvotu un darbotos mūsu pilsētā.

…Jā, laimes tomēr bijis daudz vairāk. Tā pieliekam punktu sarunai. Lai tev viss izdodas!

