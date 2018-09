«Gandrīz jebkuram cilvēkam, kas piedzimst un uzaug Talsos, iekšā mīt radošais mākslinieka gars» 11.09.2018

Renāte Krauze

Saulainā trešdienas rītā ar Janu Dziemidovu tiekamies galerijas «Art» omulīgajās un radošuma bagātajās telpās. Sarunas sākumā Jana gan atzīst, ka pašai neliekas, ka viņai būs tik daudz interesanta, ko par sevi pastāstīt, bet sarunājoties atklājas, ka ar Janu varētu runāt pat stundām ilgi, jo viņa ir spilgts, pozitīvs un radošām domām bagāts cilvēks.

Jana ir dzimusi Talsos,

Talsu dzemdību namā. Bērnība aizritējusi, abām ar māsu Elitu dzīvojot pie skaistā Ābeļu ezera netālu no Talsiem. Kad Janai bijuši seši gadi, ģimene pārcēlusies uz dzīvi Talsos. Janas mamma strādāja Talsu rajona sadzīves pakalpojumu kombinātā. «Atceros, viņai tur bija savs atsevišķs kabinetiņš, kur viņa apmācīja meitenes šūt. Viņā vēl tagad ir saglabājies tāds kā skolotājas raksturs,» smej Jana. Arī bērnudārza gadi un skolas laiks aizritējuši Talsos. «Mācījos Talsu 3. vidusskolā. Protams, gāju arī Talsu mākslas skolā un tad, kad to pabeidzu, iestājos Latvijas Universitātē, Vizuālās mākslas katedrā. Vizuālā māksla un mākslinieciskā domāšana, šķiet, man ir nākusi līdzi no pašas bērnības,» spriež Jana. Viņa atzīst, ka pēc rakstura pašai šķiet, ka ir intraverta. «Pārsvarā zīmēju vairāk pati sev. Vairumam cilvēku joprojām ir šoks, kad viņi uzzina, ka arī es gleznoju un radoši darbojos, jo lielākā daļa zina to, ka glezno mana māsa. Viņa laikam vairāk kaut kā to izrādīja un parādīja citiem. Bet, jā, arī es to daru jau no agras bērnības. Īstenībā jau sanāca tā, ka man nebija lielas izvēles, ja jau vecākā māsa tika sūtīta mākslas skolā, tad loģiski — arī man kā jaunākajai vajadzēja turp iet,» smejoties stāsta Jana.

«Atceros, ka toreiz vēl Darba ielā bija mākslinieku studijas, un mēs ar ģimeni tieši tajā mājā dzīvojām. Tas viss kaut kā toreiz kopā salikās un iegrozījās tieši tā, kā vajadzīgs. Tur augšā laikam kāds sagroza visu tā, kā tam jābūt,» viņa dalās pārdomās.

«Tajā laikā tas bija kaut kas unikāls! Būtu grēks ko tādu neizmantot. Tajā laikā vēl mākslas skola rīkoja bezmaksas plenērus saviem audzēkņiem. Mēs katru gadu braucām uz nedēļu vai nu uz Mazirbi, vai Kolku, kur kopā ar bērniem plenēros piedalījās arī Latvijas izcilākie mākslinieki,» atceras Jana. Viņa atzīst, ka vēl šobrīd ar milzīgu prieku un gandarījumu atceras plenēros aizvadīto laiku. Pēc viņas domām, tajā laikā tika pievērsta liela uzmanība bērnu un jauniešu izglītībai.

Rīgā Jana izvēlējusies mācīties neklātienē. Kā viņa pati atzīst, tomēr kaut kas viņu vilcis atpakaļ uz Talsu pusi. «Lielpilsēta nav mans stāsts! Katrā gadījumā, pašlaik nav, jo, kā jau mēs zinām, ir tāds teiciens: «Nekad nesaki nekad.» Neviens nezina, kā var iegrozīties pēc kāda laiciņa,» viņa spriež.

Pēc studiju beigšanas Rīgā

Jana apprecējās, neilgi pēc tam pasaulē sevi pieteica dēls Valērijs, un viņa ar ģimeni pārvācās atpakaļ uz Talsu pusi, jo, kā smej Jana «bez Talsiem nu nekur».

Janai ir divi bērni. Meita Katrīna šogad uzsākusi mācības Talsu Valsts ģimnāzijas 10. klasē, bet dēls studē Rīgas Aeronavigācijas institūtā trešajā kursā. «Arī Katrīna ir beigusi Talsu mākslas skolu, bet mums ar viņu vienmēr bija tā, ka primārais tomēr bija pamatskola. Esmu viņai vairākkārt teikusi: ja tur tu netiec ar kaut ko galā, tad varbūt esi uzņēmusies par daudz, jo pamatizglītība tomēr nāk vispirms. Ir bijis visādi, bijuši gan puņķi, gan asaras. Bet izglītība, arī kursi un viss pārējais, kur iegūsti zināšanas, ir stiprs pamats tālākajam dzīves ceļam,» bilst Jana.

Dēlu gan viņa nav sūtījusi mākslas skolā, lai gan pati atzīst, ka arī viņā ir apslēpts radošais gars. Bērnībā Valērijam ļoti paticis dažnedažādākos darbiņus veidot no plastilīna. Jana saka: māsai vēl joprojām sekcijā stāvot nolikti Valērija bērnībā gatavotie mazie mākslas darbi.

Jana ir pārliecināta, ka bērnībā ir jāļauj bērniem izmēģināt savu roku dažādos pulciņos un aktivitātēs. «Dēls ir gājis gan futbolā, gan hokejā, arī mācījies spēlēt ģitāru un apmeklējis angļu valodas pulciņu,» Jana atceras. Viņa arī uzskata, ka valodas ir jāzina, jo tas viss dzīvē ļoti labi noder, bet šobrīd ar valodām daudziem jauniešiem ir diezgan traki. Arī Jana pati katru nedēļu apmeklē angļu valodas kursus.

Viņa atzīst, ka tā ir tāda ļoti pacilājoša un iekšēji skaista sajūta — redzēt, ka viņas bērni ir izauguši par labiem cilvēkiem. Tagad galvenais nostāties pašiem uz savām kājām, un viņas lielā mammas misija būs izpildīta.

Jana ir beigusi arī Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāles Inženierekonomikas un vadības fakultāti. «Atkal kaut kas pilnīgi citādāks, bet, kā es parasti sev saku — dzīvē viss ir sadalīts pa etapiem. Nezinu, kāda mana dzīve būtu iegrozījusies, ja kaut kas tajā būtu noticis citādāk. Vienkārši ir jādzīvo sava dzīve un jādara darbs, kas tev patīk, tas arī viss. Nevajag nevienu mācīt. Jābūt laipnam un smaidīgam. Kaut vai dažreiz smaids ir tikai ilūzija, jo mēs neviens nezinām, kas slēpjas aiz otra cilvēka smaida, bet tas arī nevienam svešam nav jāzina. Galvenais, ka tu pats zini, kas tevī iekšā mutuļo un dzirkstī,» pārdomās dalās Jana.

Jautājot, kā radusies doma ar māsu Elitu

izveidot galeriju «Art», Jana atzīst, ka tas vairāk bijis māsas Elitas projekts. «Tā kā viņa tomēr ir vecākā māsa, tad esmu vairāk zem viņas, kā lai saka — kontroles,» sirsnīgi smejoties, stāsta Jana. «Mēs abas esam ne tikai māsas, bet arī pašas labākās draudzenes. Citreiz man pat šķiet, ka viņa man ir kā otra mamma. Mums ir septiņu gadu starpība. Bērnībā to izjutu vairāk, jo es tāda maza un viņa — liela, bet, protams, viņa mani gan pieskatīja, gan auklēja. Atceros, ka bija tāds smieklīgs gadījums no bērnības, kad laikam jau māsai biju tik ļoti apnikusi, ka mamma viņai teica — lai tad viņa ņem riteni un ved mani uz Kāķīšiem,» smejas Jana, «un Elita tiešām pilnā nopietnībā gāja pēc sava riteņa. Laikam jau toreiz biju viņai apnikusi ne pa jokam. Tagad dzīvojam ļoti tuvu viena otrai, par ko vienmēr abas priecājamies, jo, paskatoties apkārt, redzam, cik gan daudz ģimeņu aizbrauc uz ārzemēm. Brāļi un māsas neredz viens otru gadiem, bet mums abām ir tāda saliedēta un mīloša komanda. Mēs braucam kopā atpūsties, ceļojumos. Gandrīz vienmēr esam kopā. Tas ir tik forši, ka ir vecākā māsa! Dažu brīdi pat šķiet, ka saprotam viena otru no pusvārda vai acu skatiena,» runājot par savām attiecībām ar māsu un kopā pavadīto laiku, stāsta Jana.

Šobrīd pamatdarbs Janas dzīvē ir gleznošana. Kādu laiciņu mēģināts pastrādāt bankā, jo laikam jau arī bez cipariem viņas dzīve nebūtu iedomājama, bet tomēr tas nebijis tas, ko viņa vēlējusies darīt. «Man tomēr vajag to radošumu. Man vajag izlikt savas emocijas un izjūtas. Gleznojot viss šķiet pavisam citādāk. Kad jūtu, ka man nāk virsū sliktas emocijas vai gruzonītis, uzreiz meklēju, kur ir mani akvareļi. Un viss — tu vairs ne par ko sliktu nedomā! Domā tikai par to, kādu krāsu kur pielikt, un glezno, un beigās saproti: ak, cik tas ir labi! Tāda sava veida meditācija. Ja māksla ir tavs lauciņš, tad tu bez tās vienkārši nevari izdzīvot,» teic Jana un piebilst, ka šobrīd viņai topā ir strādāt ar akrila krāsām, kaut gan pirms kāda laika teikusi, ka akrils nav viņas materiāls. «Akrils ir nedaudz sarežģītāks, bet nemaz tik slikti nav. Man patīk,» viņa atzīst, kad jautāju, kādas krāsas un tehnikas Jana pārsvarā izmanto darbos.

«Gandrīz jebkuram cilvēkam, kas piedzimst un uzaug Talsos,

iekšā mīt radošais mākslinieka gars. Mākslinieku, mūziķu, dzejnieku — mūsu Talsos ir ļoti daudz un esam dažādi. Šeit varbūt ir tāda specifiska vide vai aura, kas liek cilvēkiem domāt un darīt lietas radošā virzienā. Aizrauties ar vizuālo vai skatuves mākslu. Tā ir kā tāda pozitīva baktērija, kas pielīp katram, kas ir Talsos. Arī tiem, kas šeit pat nav dzimuši. Man jau šķiet, ka Talsi ar saviem māksliniekiem tiek atpazīti šobrīd pat vairāk nekā Rīga. Reiz, aizbraucot ekskursijā, kāds tūrists no ārzemēm sacījis, ka zina tādu pilsētu kā Talsi. Viņš pat zināja, ka šeit atrodas mūsu galerija «Art». Esot gājis garām. Domāju pie sevis: nu nevar būt! Bet izrādās — tā patiešām ir. Tā ka mums mākslas virziens Talsos tikai jāpopularizē un jāvērš plašumā, un mēs to varam un jau darām.

Droši varu arī teikt, ka esmu sava novada un pilsētas patriote. Citādāk jau nevar būt! Tā ir kā diagnoze, ar kuru pozitīvi «saslimsti» jau tad, kad šeit piedzimsti. Un kā mēs varam nebūt Talsu patrioti? Mūsu pilsēta taču ir tik fantastiski skaista!

Tikai žēl, ka daudzreiz, braucot pa skaistajām pilsētas ielām, tās ir tukšas. Prieks bija redzēt, kā tās atdzīvojās 3. septembrī. Talsos tomēr ir cilvēki, Talsi ir dzīvi. Nu bet, kā ir, tā ir! Uzskatu — ja tu nevari mainīt situāciju, tev jāmaina attieksme. Ar tādu pozitīvu domu dzīvoju katru dienu, jo, ja tu neko nevari mainīt, tad kāpēc cepties? Dzīvo savu dzīvi ar smaidu! Smaidi, esi laipns, jo katrs var tevi aizskart vai apvainot, varbūt pat to negribot, bet svarīgākais, ka tev ir smaidīga un laimīga ģimene un draugi,» ir pārliecināta Jana.

Mūsu sarunas beigās, kad jautāju par tuvākiem un tālākiem nākotnes plāniem radošajā jomā, Jana atbild, ka pašlaik padomā ir plāni un izteikti arī piedāvājumi ar saviem mākslas darbiem paviesoties ārpus Latvijas robežām. «Tas jau ir katra mākslinieka un radoša cilvēka sapnis — parādīt to, ko dari, plašajai pasaulei,» smaidot teic Jana.

