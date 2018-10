Gandarīti par savu audzēkņu veikumu valsts konkursā 18.10.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

10. oktobrī Dundagas pils lielajā zālē notika Dundagas mākslas un mūzikas skolas rīkots pasākums, kurā godināja tos audzēkņus, kas veiksmīgi pagājušajā gadā startējuši valsts konkursā, kura tēma bija ilustrācija.

Valsts rīkotajā konkursā, kur piedalās visas Latvijā esošās mākslas skolas, audzēkņiem bija dota iespēja iepazīt Latvijas bērnu grāmatu vides krāsainību un daudzveidību, un pēc tam pašiem izmēģināt spēkus grāmatiņas izveidošanā, lai ilustrētu kādu izvēlēto Latvijas autora dzejoli. Līdz šī mēneša beigām Dundagas pils mazajā zālē apskatāma Latvijas labāko mākslas skolu audzēkņu veikums, to vidū arī Dundagas mākslas un mūzikas skolu audzēkņu darbi.

10. oktobrī pils lielajā zālē notika svinīgs pasākums, kurā skolas direktore Dace Čodera iepazīstināja ar savu un skolotājas Sandras Dadzes audzēkņu veikumu. Sanākušie prezentācijā uzzināja, kā noticis izstādē apskatāmo darbu tapšanas process, kādi materiāli un tehnikas izmantoti. Skolotāji atzīst, ka darbs jauniešiem nav bijis vienkāršs, kamēr no idejas un dzejoļa sameklēšanas izveidota ilustrēta grāmata. Ja D. Čoderas audzēkņi tās zīmējuši, S. Dadzes apmācāmie grāmatiņas šuvuši. Lai to paveiktu, tapušas neskaitāmas darba skices un idejas, kādas un kādā secībā ilustrācijas būtu liekamas kopā, kā rakstīt izvēlētā dzejoļa tekstus, lai grāmatiņas uzrunātu lasītāju. Lai gan darbs nav bijis viegls, kad tas tuvojies noslēgumam, skolēniem bijis gandarījums par paveikto. Arī pedagogiem dalība šādos konkursos ir iespēja iedvesmot bērnus un mudināt ilustrācijā eksperimentēt, jokot, kur tas nepieciešams, tā veidojot interesantus stāstus.

«Mums ir muša, bet kā to parādīt traku? Mēs visi zinām, kā izskatās kode, ko ātri nospiežam, vai zirneklis, bet vajadzīgs attēlot tādu zirnekli, kas ir skroderis. Tas ir vesels pētāmo jautājumu lauks skolēnam, kamēr nonāk līdz vajadzīgajam rezultātam,» teica D. Čodera.

Šajā procesā audzēkņi ieguldījuši daudz laika un izzinājuši jaunas lietas. Darba pabeigšanai ziedots pat pavasara brīvlaiks, bet iegūtais rezultāts priecējot.

Todien, sveicot 12 skolēnus, kuri ieguvuši labus rezultātus pagājušā gada konkursā, katram tika veltīti atzinīgi vārdi un pastāstīts par ieguldīto darbu. «Savu audzēkņu veikumu vērtējam ļoti pozitīvi. Mēs esam malači. Mums ir ko rādīt citiem, un arī paši audzēkņi par paveikto ir priecīgi,» saka skolas direktore.

Augstu vērtējumu valsts konkursā par savu darbu ieguva Dundagas mākslas un mūzikas skolas audzēkņi: Mare Kristīne Hermane, Gatis Vecvagars, Ieva Kēnigsvalde, Dārta Jākobsone, Daniels Deniss Gūtmanis, Emīls Niks Mauriņš, Kārlis Ģērmanis, Ralfs Dubovičs, Ingars Blumbergs, Matīss Plepis, Evelīna Jaunbirze un Kristīne Reinholde.Šī gada valsts konkursa tēma ir pētīt un analizēt dažādas dabas formas. Tā ir plaša tēma: tie var būt dārzeņi, puķes un citas lietas. «Pētām, kā šīs lietas izskatās dažādās stadijās. Veidojam dabas formām sava veida dienasgrāmatas, neiztiekot arī bez savu izjūtu pielikšanas. Un atkal veidojas jauni stāsti, ko, ceru, būs iespējams vēlāk skatīt arī citiem,» viņa saka.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Izglītība

Komentāri